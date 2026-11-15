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Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chủ Nhật, 13:45, 15/11/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế.


Từ ngày 18 - 24/11, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các chương trình diễn ra tại Quần thể di tích Cố đô Huế và nhiều địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố Huế. Hoạt động này nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

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Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Mở đầu chuỗi hoạt động là Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”, diễn ra từ ngày 5 - 15/11 tại công viên Phú Xuân, tạo không gian giao lưu, sáng tạo giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Từ ngày 20 - 23/11 tại Đại Nội Huế, công chúng và du khách được trải nghiệm các trò chơi cung đình, dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường. Ngày 22/11, tại điện Kiến Trung và Duyệt Thị đường diễn ra cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc, kết hợp tái hiện không gian khoa cử thời Nguyễn và giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 23/11, diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật; trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” và trưng bày 100 tác phẩm tiêu biểu...

Dịp này, thành phố tổ chức bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản”, triển lãm tranh “Phong cảnh Huế”, chương trình tôn vinh Nhã nhạc cung đình Huế cùng nhiều không gian trải nghiệm cộng đồng, giới thiệu áo dài, nghề thủ công truyền thống, thư pháp, Ca Huế và nhạc cụ truyền thống.

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Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại Huế

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) qua các tuyến đường trung tâm thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, thành phố Festival và lan tỏa tình yêu văn hóa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết: "Từ ngày 18-24/11, tập trung vào các hoạt động cấp thành phố, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh, trong đó có nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm các giá trị tốt đẹp của di sản Huế, giới thiệu các sản phẩm OCOP mang bản sắc văn hóa của từng cộng đồng. Bên cạnh đó mỗi xã, phường có hoạt động văn hóa để tôn vinh văn hóa dân tộc".

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Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

VOV.VN - Sáng 5/11, tại Công viên Phú Xuân, bên bờ sông Hương, thành phố Huế khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”. Sự kiện góp phần kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, quảng bá hình ảnh đất Cố đô đến bạn bè quốc tế. 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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