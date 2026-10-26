Hun đúc tình yêu quê hương cho giới trẻ tại các sân chơi nghệ thuật

Đêm chung kết 2 sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ: Hoa khôi nhí Việt Nam 2026 và Sao Mai Nhí – Phiên bản Ngôi Sao 2026 không chỉ là đêm tranh tài, mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp hồn nhiên, lòng nhân ái, bản lĩnh sân khấu, đặc biệt là nơi các thí sinh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua từng bài hát, từng bộ trang phục.

Chương trình với những ca khúc đầy tự hào, kiêu hãnh về quê hương, đất nước

Khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống, em Lại Minh Thiện Nhân đến từ TP. HCM tham gia tranh tài vòng chung kết phần thi tài năng ca hát của các thí sinh Sao Mai Nhí – Phiên bản Ngôi Sao 2026 với 2 ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” và “Thư pháp”.

Thí sinh Lại Minh Thiện Nhân đến từ TP. HCM thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"

Thiện Nhân chia sẻ, lúc đầu em cũng hơi e dè vì chập chững bước vào cuộc thi khá quy mô, nhưng qua những buổi tập luyện cùng giáo viên thanh nhạc, được chỉnh sửa cách hát, cách truyền đạt, em cảm thấy hiểu sâu hơn về nội dung hát hát và tự tin hơn khi trình diễn.

“Em đã tập bài này trong 2 tuần trước rồi, em thấy cuộc thi là sân chơi để em toả sáng. Khi em hát 2 bài hát này em thấy được niềm yêu nước, kiêu hãnh của chúng em khi được sống trong thời hoà bình. Em cũng thấy tự hào khi cha anh đã giành độc lập tự do cho đất nước. Em tự hứa sau này cố gắng học hành chăm chỉ, trở thành người tài có ích cho đất nước” – Thiện Nhân cho biết thêm.

Không chỉ riêng Thiện Nhân, mỗi thí sinh tham gia tài năng ca hát đều chọn những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình và những ước mơ đẹp của tuổi thơ. Từng ca từ giúp các em hiểu và yêu hơn nơi mình sinh ra, lớn lên.

Các thí sinh trình diễn tự tin ca khúc về đất nước

Nếu âm nhạc chính là nơi cảm xúc được cất lên bằng những giai điệu chân thành nhất, thì 20 thí sinh vào vòng chung kết Hoa khôi nhí Việt Nam 2026 lại dùng trang phục dự thi để lan toả tình cảm dành cho mảnh đất nuôi các bạn lớn khôn.

Với chiếc áo bà ba đơn thuần lẫn cách điệu gắn liền nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Nam Bộ, bằng sự hồn nhiên, duyên dáng và tự tin, các thí sinh đã nhắc nhớ người xem về miền Tây có những dòng sông hiền hòa, những cánh đồng trù phú, những con người chân chất, nghĩa tình.

20 thí sinh vào vòng chung kết Hoa khôi nhí Việt Nam 2026 biểu diễn trang phục áo bà ba

Phần thi trang phục áo dài thể hiện nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam

Hay với những tà áo dài Việt Nam, các em đã khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Em Lê Trần Bảo Châu, thí sinh đến từ Cần Thơ bày tỏ cảm xúc:“Khi tham gia cuộc thi này em cảm thấy rất là vui. Em thích mặc áo bà ba vì thể hiện văn hoá miền Tây. Thông qua những bộ trang phục em muốn lan toả thông điệp tình yêu quê hương, đất nước đến tất cả mọi người”.

Xuyên suốt đêm chung kết, các thí sinh đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lòng tự hào khi gửi lời tri ân những người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương qua ca khúc “Quốc kỳ nơi đảo xa”, “Trường Sa ca”, phút lắng đọng với những ca khúc về tình mẫu tử thiêng liêng, đến tự nhận thức hòa bình là món quà vô giá mà bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh để gìn giữ, để từ đó thế hệ thiếu nhi Việt Nam cùng nhau “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”.

Thí sinh gửi lời tri ân những người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương qua ca khúc “Quốc kỳ nơi đảo xa”

Theo ông Ngô Anh Minh, Trưởng Ban tổ chức, không chỉ chỉn chu trong phần thi tài năng ca hát, chương trình cũng cố gắng hoàn thiện thiết kế trang phục đậm chất vùng miền để thí sinh khi biểu diễn có thể toát lên được nét văn hoá độc đáo ẩn trong từng bộ trang phục. “Chung kết xếp hạng chọn ra Hoa khôi nhí Việt Nam để quảng bá du lịch ĐBSCL, mở rộng hơn quảng bá danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống ở cả Việt Nam, để du khách trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn” – ông Ngô Anh Minh chia sẻ.

Thí sinh thể hiện nét đẹp văn hoá dân tộc Khmer Nam bộ

Trải qua những phần thi đầy cảm xúc, Quán quân Sao Mai nhí - Phiên bản Ngôi sao thuộc về em Phạm Khánh Vân; Hoa khôi nhí Việt Nam thuộc về em Nguyễn Ngọc Ái Vy.

Quán quân Sao Mai nhí - Phiên bản Ngôi sao thuộc về em Phạm Khánh Vân

Hoa khôi nhí Việt Nam thuộc về em Nguyễn Ngọc Ái Vy

Với định hướng kết hợp phát hiện tài năng với quảng bá văn hóa, “Hoa khôi nhí Việt Nam 2026 và Sao Mai Nhí – Phiên bản Ngôi Sao 2026” không chỉ tạo môi trường để các em phát triển năng khiếu nghệ thuật mà còn góp phần hình thành thế hệ đại sứ văn hóa trẻ, đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương, qua đó lan tỏa hình ảnh con người và bản sắc văn hóa ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung trong giai đoạn mới.