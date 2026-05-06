Hưng Yên xây đình làng để mở rộng Đền thờ, Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ

Sáng 6/5, tại thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ động thổ xây dựng Đình làng Vân Nội tại vị trí mới. Công trình được triển khai nhằm phục vụ việc mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, đại diện chính quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các bô lão trong thôn tham dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình

Ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết, việc xây dựng đình mới còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển hiện nay. Không gian cũ của đình đã hạn chế về diện tích, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng ngày càng tăng của người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức Đoàn, lượng khách thập phương về tham quan, chiêm bái tại Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan những năm gần đây tăng lên đáng kể. Trong khi đó, khuôn viên hiện hữu chưa đủ rộng để tổ chức các hoạt động văn hóa và đón tiếp du khách.

“Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan là địa chỉ đỏ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Công trình cần được đầu tư mở rộng tương xứng để phát huy giá trị giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần văn hóa trong cộng đồng”, ông Đoàn nói.

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Đức Đoàn phát biểu tại sự kiện

Lãnh đạo UBND xã Việt Tiến cho biết, trong quá trình triển khai, UBND xã Việt Tiến đã tổ chức họp, thông báo rộng rãi và lấy ý kiến Nhân dân trên tinh thần dân chủ, minh bạch, cầu thị. Ngay từ những ngày đầu, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao, với 97,6% người dân ủng hộ, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa quê hương.

Theo đại diện thôn Văn Nội, Đình làng được xây dựng từ thời vua Lê Hiển Tông (năm 1779), thờ Thành hoàng là Thái úy Đỗ Anh Vũ – danh thần triều Lý. Ngoài ra, đình còn thờ bà Hoàng Thị Ngọc Khương – người có công với dân, được Nhân dân tôn là Phúc Thần.

Hiện nay, vị trí đình cũ không còn phù hợp với quy hoạch, nằm trong khu vực mở rộng không gian Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc và cảnh quan khu di tích. Vì vậy, việc xây dựng đình tại vị trí mới là cần thiết, nhằm bảo đảm hài hòa quy hoạch, đồng thời giữ gìn không gian văn hóa truyền thống của địa phương.