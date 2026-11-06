Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam: Lan tỏa sắc màu văn hóa tại “Ngôi nhà chung”

Với sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 20 dân tộc, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp hội tụ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật, tái hiện nghi lễ truyền thống và trải nghiệm di sản, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng và phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14-15/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 14/11, tại Quảng trường Hùng Vương, Khu Nghi lễ thờ Tổ, trong không gian linh thiêng hướng về cội nguồn, cộng đồng các dân tộc sẽ mở đầu chuỗi hoạt động với Lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện đạo lý tri ân nguồn cội, sự gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đoàn nghệ nhân dân tộc Dao (Quảng Ninh), Mông (Thanh Hóa), Rơ Măm (Quảng Ngãi), Chăm Bà-la-môn (Khánh Hòa) với 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Các loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian, cồng chiêng Tây Nguyên, âm nhạc tre nứa, dân ca, dân vũ, múa cộng đồng cùng hoạt động giới thiệu nghề truyền thống như đan lát, dệt… sẽ tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, giàu bản sắc.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Không chỉ có các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn mở ra cơ hội để du khách khám phá những sắc màu văn hóa đặc trưng của các dân tộc, tìm hiểu nghi lễ truyền thống và trải nghiệm đời sống sinh hoạt của cộng đồng qua nhiều không gian văn hóa đặc sắc.

Du khách có cơ hội khám phá không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc Dao, Chăm, Rơ Măm và Mông thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giới thiệu trang phục, nhạc cụ, ẩm thực, nghề thủ công và phong tục truyền thống. Đáng chú ý là nghệ thuật múa chuông của người Dao; nghệ thuật múa, nhạc cụ truyền thống, nghề gốm Bàu Trúc của người Chăm; cồng chiêng, diễn xướng dân gian của người Rơ Măm và nghệ thuật khèn Mông. Các hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền cũng góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Làng Văn hóa khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là tái hiện các nghi lễ truyền thống do chính đồng bào thực hành, gồm: Lễ cúng cơm mới của dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa (14/11); Lễ Sóng mun – Cầu an của dân tộc Dao, tỉnh Quảng Ninh; Lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Măm tỉnh Quảng Ngãi và Lễ Rija Praong (Lễ cúng dòng họ) của dân tộc Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa (15/11)… Thông qua đó, các giá trị di sản được thực hành, trao truyền, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa.

Cùng dịp này còn có triển lãm “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” diễn ra từ ngày 13 – 15/11 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của 54 dân tộc thông qua hình ảnh, tư liệu và ứng dụng công nghệ số.

Nghệ thuật múa chuông của người Dao được trình diễn trong không gian cộng đồng tại Làng Văn hóa.

Bên cạnh đó, Khu làng Chài mở cửa đón khách trong hai ngày 14 – 15/11, với các hoạt động trưng bày hiện vật, ngư cụ, trình diễn “Người ngư dân ra khơi”, trải nghiệm đan lưới, trò chơi dân gian “Bắt chạch trong chum” và sáng tạo thủ công. Các hoạt động góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống lao động của cư dân vùng sông nước đến du khách.

Trong suốt chuỗi hoạt động từ ngày 13 – 15/11, 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng tiếp tục giới thiệu, tái hiện những nét văn hóa trong đời sống cộng đồng, phong tục tập quán, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian.

Khu làng Chài mới khai trương tại Làng Văn hóa sẽ mở cửa đón khách trong hai ngày 14 – 15/11.

Với sự hội tụ của các cộng đồng dân tộc, nghệ nhân và những giá trị di sản đặc sắc từ nhiều vùng miền, chuỗi hoạt động không chỉ tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc; là nơi hội tụ, thực hành, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối văn hóa với du lịch, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.