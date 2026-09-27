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Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, tưởng niệm 726 năm ngày mất Trần Hưng Đạo

Chủ Nhật, 05:58, 27/09/2026
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VOV.VN - Tối 26/9, tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) diễn ra Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ tưởng niệm.

Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 bắt đầu bằng Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”. Chương trình tái hiện những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, làm nổi bật tài năng, công lao và tầm vóc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng hào khí Đông A trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng nhiều đại biểu dự Lễ tưởng niệm.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 nhấn mạnh Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan; là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.

Ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định, không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước.

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Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 phát biểu khai mạc Lễ hội.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Với tấm lòng thành kính tri ân Hưng Đạo Đại vương, chúng ta càng thấm thía bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống Nhân dân; dựa vào Nhân dân, phát huy sức dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nắm bắt thời cơ; hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc”.

Diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 có chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, như:  Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu; Lễ dâng hương, tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu. Các hoạt động quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức trong không gian Côn Sơn - Kiếp Bạc, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng và các điểm đến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

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Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026.
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Các đại biểu và nhân dân nghe đọc chúc văn tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Một trong những dấu ấn quan trọng của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện đã được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn và sử dụng, tạo nên một hình ảnh nhận diện chung cho Quần thể Di sản thế giới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của Quần thể sau khi được UNESCO ghi danh.

Ông Nguyễn Văn Bút ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh về dự Lễ hội cho biết: “Đây là di tích lịch sử, văn hoá, tâm linh rất. Với tấm lòng người Việt, tôi năm nào cũng về có nén hương dâng lên các bậc tiền nhân có công với xã tắc. Công tác tổ chức, trật tự an ninh rất tốt.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Chúc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đánh giá: “Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm nay rất hoành tráng. Năm nào tôi cũng đi lễ hội nhưng mỗi năm có một điểm riêng đặc biệt khác; lễ hội rất thiêng liêng trong thâm tâm mỗi người dân khu vực của chúng tôi”.

Trước đó, sáng 26/9, tại đền Nguyễn Trãi diễn ra Lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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