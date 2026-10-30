Khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival cồng chiêng, tuần lễ hoa dã quỳ Gia Lai

Trong nắng vàng Tây Nguyên, không gian nhà rông làng Ia Gri rộn ràng tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Hơn 100 nghệ nhân thuộc các đội cồng chiêng tham gia trình diễn, chào đón đại biểu và du khách.

Các điệu múa xoang và diễn tấu cồng chiêng chào mừng du khách đến với ngày hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những đồi chè xanh mát, hàng thông trăm tuổi cùng các ngôi làng truyền thống giàu bản sắc văn hóa. Đây cũng là vùng đất còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa quý báu của đồng bào Jarai, với tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và những lễ hội truyền thống.

Các tiết mục biểu diễn tại ngày hội Festival Cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026.

Thông qua chuỗi sự kiện, xã Biển Hồ mong muốn quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời tăng cường kết nối nghệ nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách, góp phần phát triển du lịch bền vững trên vùng đất Tây Nguyên.

Diễn tấu cồng chiêng và múa xoang tại nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

“Việc tổ chức chuỗi sự kiện lần này là hoạt động thiết thực, hưởng ứng Festival Cồng chiêng, tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 tại Gia Lai, gắn với các hoạt động của Năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách gặp gỡ, giao lưu, kết nối cùng chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Các đại biểu dự ngày hội

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 - 8/11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Chương trình hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự kiện kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai mùa hoa dã quỳ.

Dịp này, nhiều gian hàng cũng được tổ chức, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng thủ công và các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ. Đến với ngày hội, chị Nguyễn Thị Hồng, phường Pleiku chia sẻ cảm nhận: “Tôi thấy lễ hội mỗi năm có sự phát triển hơn, ở đây mọi người rất gìn giữ văn hoá Tây Nguyên, mỗi năm quay lại lại thấy có sự khác biệt rất nhiều, rất đẹp, rất hoành tráng, mong là những năm sau sự kiện càng hoành tráng hơn nữa”.