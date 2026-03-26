Khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Đắk Lắk

Triển lãm đặt tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, trưng bày 180 tác phẩm của 131 nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và phong tục tập quán của 54 dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều vùng miền khắp cả nước, khắc họa rõ nét vẻ đẹp đa dạng trong đời sống sinh hoạt, lao động, tín ngưỡng và trang phục truyền thống của từng dân tộc.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng lại toàn bộ tác phẩm triển lãm Sắc màu các dân tộc Việt Nam để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lan tỏa tới công chúng.

Sắc màu các dân tộc Việt Nam được phản ánh sinh động qua 180 tác phẩm tại triển lãm

Theo bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, triển lãm là kết quả của cuộc phát động trên phạm vi cả nước và tuyển chọn kỹ lưỡng trong số hơn 4.000 tác phẩm tham gia. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với công chúng và du khách. Thông qua các tác phẩm, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc của các dân tộc trong đời sống hiện đại.

Sau thành công của triển lãm tại tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk là tỉnh thứ 2 diễn ra triển lãm và được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng lại toàn bộ tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm để tiếp tục lan tỏa đến công chúng.

Bà Trần Thị Thu Đông chia sẻ: “Đắk Lắk là một nơi hội tụ 45 dân tộc sinh sống, cho nên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam mong muốn là người dân ở Đắk Lắk nói riêng, khi mà họ đến đây sẽ thấy được bản sắc của dân tộc mình gần như là đầy đủ và sẽ thấy bóng dáng của mình, của dân tộc mình trong bộ ảnh này. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã thống nhất và tặng bộ ảnh này cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và tôi rất là mong muốn là bộ ảnh này được lan tỏa rộng rãi tới các ban, ngành ở các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk”.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 6/4 tới. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chương trình tọa, đàm, giao lưu nhiếp ảnh với chủ đề Cảm hứng sáng tác của Nghệ sĩ nhiếp ảnh về đề tài bản sắc các dân tộc Việt Nam.