Khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 15:06, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.

Triển lãm đặt tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, trưng bày 180 tác phẩm của 131 nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và phong tục tập quán của 54 dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều vùng miền khắp cả nước, khắc họa rõ nét vẻ đẹp đa dạng trong đời sống sinh hoạt, lao động, tín ngưỡng và trang phục truyền thống của từng dân tộc.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng lại toàn bộ tác phẩm triển lãm Sắc màu các dân tộc Việt Nam để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lan tỏa tới công chúng.
Sắc màu các dân tộc Việt Nam được phản ánh sinh động qua 180 tác phẩm tại triển lãm

Theo bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, triển lãm là kết quả của cuộc phát động trên phạm vi cả nước và tuyển chọn kỹ lưỡng trong số hơn 4.000 tác phẩm tham gia. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với công chúng và du khách. Thông qua các tác phẩm, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc của các dân tộc trong đời sống hiện đại.

Sau thành công của triển lãm tại tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk là tỉnh thứ 2 diễn ra triển lãm và được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng lại toàn bộ tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm để tiếp tục lan tỏa đến công chúng.

Bà Trần Thị Thu Đông chia sẻ: “Đắk Lắk là một nơi hội tụ 45 dân tộc sinh sống, cho nên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam mong muốn là người dân ở Đắk Lắk nói riêng, khi mà họ đến đây sẽ thấy được bản sắc của dân tộc mình gần như là đầy đủ và sẽ thấy bóng dáng của mình, của dân tộc mình trong bộ ảnh này. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã thống nhất và tặng bộ ảnh này cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và tôi rất là mong muốn là bộ ảnh này được lan tỏa rộng rãi tới các ban, ngành ở các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk”.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 6/4 tới. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chương trình tọa, đàm, giao lưu nhiếp ảnh với chủ đề Cảm hứng sáng tác của Nghệ sĩ nhiếp ảnh về đề tài bản sắc các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về sức trẻ biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: triển lãm Sắc màu các dân tộc Việt Nam Đắk Lắk triển lãm ảnh 2026 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ảnh nghệ thuật dân tộc Việt Nam 54 dân tộc Việt Nam Quảng trường 10/3 Buôn Ma Thuột văn hóa các dân tộc Việt Nam nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam triển lãm ảnh Tây Nguyên bản sắc dân tộc Việt Nam
Triển lãm khoa học Đức tại Hà Nội: Giải mã vũ trụ, con người và AI
VOV.VN - Triển lãm “Vũ trụ. Con người. Trí thông minh” (UMI) mang đến cho công chúng Hà Nội hành trình khám phá những câu hỏi lớn của nhân loại, từ nguồn gốc vũ trụ, lịch sử loài người đến trí tuệ nhân tạo, qua góc nhìn khoa học tiên tiến của Đức.

VOV.VN - Triển lãm "Vũ trụ. Con người. Trí thông minh" (UMI) mang đến cho công chúng Hà Nội hành trình khám phá những câu hỏi lớn của nhân loại, từ nguồn gốc vũ trụ, lịch sử loài người đến trí tuệ nhân tạo, qua góc nhìn khoa học tiên tiến của Đức.

Cung điện thế kỷ 15 ở Venice trở thành không gian triển lãm nghệ thuật Việt Nam
VOV.VN - Sau hơn 1 năm cải tạo và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon tại Venice (Italy) đã chính thức mở cửa trở lại. Điều đặc biệt là không gian này sẽ trở thành địa điểm tổ chức triển lãm nghệ thuật Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale 2026 - một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá.

VOV.VN - Sau hơn 1 năm cải tạo và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon tại Venice (Italy) đã chính thức mở cửa trở lại. Điều đặc biệt là không gian này sẽ trở thành địa điểm tổ chức triển lãm nghệ thuật Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale 2026 - một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá.

Triển lãm “Đắk Lắk với Quốc hội - Vững niềm tin, Chung khát vọng”
VOV.VN - Ngày 6/3, tại Bảo tàng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đắk Lắk với Quốc hội - Vững niềm tin, Chung khát vọng”.

VOV.VN - Ngày 6/3, tại Bảo tàng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Triển lãm chuyên đề "Đắk Lắk với Quốc hội - Vững niềm tin, Chung khát vọng".

