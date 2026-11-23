Sự kiện là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm tranh "Di sản Văn hóa Việt Nam và Lào qua hội họa".

Dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương của Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh văn hóa là nguồn sức mạnh nội sinh, nhịp cầu kết nối và nâng cao sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước. Việc tổ chức triển lãm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Triển lãm đã thu hút đông công chúng yêu nghệ thuật hai nước Việt Nam – Lào tới tham quan.

Tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam tại Lễ khai mạc Triển lãm tranh "Di sản Văn hóa Việt Nam và Lào qua hội họa".

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm hội họa đặc sắc, trong đó gồm 28 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và 22 tác phẩm của các họa sĩ Lào tái hiện sống động vẻ đẹp di sản, bản sắc văn hóa và tâm hồn con người hai dân tộc.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng và bạn bè quốc tế đến tham quan, thưởng lãm từ ngày 23/11 đến hết ngày 29/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, thủ đô Vientiane.