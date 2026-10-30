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Khám phá ẩm thực sáng tạo tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026

Thứ Sáu, 21:49, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá sản phẩm trà được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

 

Ẩm thực từ trà tạo điểm nhấn tại Festival Trà Quốc tế 2026

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động bên lề là Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực từ trà, diễn ra chiều nay (30/10), tại không gian phố đi bộ trung tâm, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp trong nước và quốc tế, mang đến những sáng tạo ẩm thực độc đáo từ nguyên liệu trà, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa trà Thái Nguyên.

Không chỉ được biết đến là vùng chè nổi tiếng với những sản phẩm trà chất lượng cao, Thái Nguyên đang từng bước tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị cây chè, gắn sản xuất, chế biến với phát triển du lịch và văn hóa ẩm thực. Tại Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực từ trà, các nghệ nhân, đầu bếp giới thiệu 30 món ăn được sáng tạo từ trà, kết hợp nguyên liệu truyền thống với kỹ thuật chế biến hiện đại. Chương trình còn có các hoạt động trình diễn nghệ thuật ẩm thực, giao lưu giữa các đầu bếp và không gian trải nghiệm, thưởng thức những sản phẩm đặc trưng từ trà.

kham pha am thuc sang tao tai festival tra quoc te thai nguyen nam 2026 hinh anh 1
Sự kiện quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp trong nước và quốc tế, mang đến những sáng tạo ẩm thực độc đáo từ nguyên liệu trà, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa trà Thái Nguyên.

Thông qua hoạt động này, trà Thái Nguyên không chỉ được giới thiệu như một thức uống truyền thống mà còn mở ra khả năng trở thành nguyên liệu đặc sắc trong chế biến món ăn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Năm nay với các sản phẩm từ trà Thái Nguyên đã nghiên cứu rất nhiều cách làm đổi mới gắn với cây chè như các nghệ thuật ẩm thực, các món ăn về chè và mong muốn lập các kỷ lục 150 hoặc là 200 món ăn về chè của Thái Nguyên thông qua việc mời các nghệ nhân đầu bếp quốc tế và trong nước đến với Thái Nguyên, sử dụng các nguyên vật liệu chè của Thái Nguyên để chế biến ra những món ăn, để ra được những công thức thu hút ẩm thực của Thái Nguyên”.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 còn diễn ra nhiều chương trình văn hóa, du lịch đặc sắc như cuộc thi nghệ thuật pha trà, diễn đàn quốc tế về phát triển kinh tế trà, các hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa trà gắn với bản sắc địa phương. Đặc biệt, sản phẩm du lịch “Trà trong mây” được kỳ vọng mang đến cho du khách trải nghiệm thưởng trà giữa không gian thiên nhiên, kết hợp nghệ thuật pha trà với những làn điệu Then, tiếng đàn tính và nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Cùng với việc quảng bá văn hóa trà, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè Thái Nguyên cũng tích cực giới thiệu những sản phẩm mới, hướng đến mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh các dòng trà truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu phát triển bột trà xanh, matcha và các nguyên liệu từ trà phục vụ chế biến thực phẩm, đáp ứng xu hướng tiêu dùng đa dạng.

kham pha am thuc sang tao tai festival tra quoc te thai nguyen nam 2026 hinh anh 2
kham pha am thuc sang tao tai festival tra quoc te thai nguyen nam 2026 hinh anh 3
Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 còn được các doanh nghiệp, hợp tác xã kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối giao thương.

Không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm mới, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 còn được các doanh nghiệp, hợp tác xã kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với những đơn vị sản xuất quy mô còn nhỏ, sở hữu các sản phẩm trà đặc sản, đây là cơ hội để tiếp cận khách hàng, nhà phân phối trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ những món ăn sáng tạo mang hương vị trà đến các sản phẩm chế biến sâu, những hoạt động bên lề Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 cho thấy nỗ lực làm mới cách tiếp cận và quảng bá giá trị cây chè. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, doanh nghiệp và những người làm du lịch giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm trà Thái Nguyên đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Không chỉ góp phần tạo không khí sôi động trước ngày khai mạc, các hoạt động này còn mở ra những hướng phát triển mới, gắn giá trị văn hóa truyền thống với kinh tế, du lịch và ẩm thực, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trà Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.

Vũ Đào/VOV1
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