Khán giả đổ xô đến rạp, "Toy Story 5" thắng lớn toàn cầu

Bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất mùa hè 2026, Toy Story 5, đã có màn ra mắt ấn tượng khi thu về 312 triệu USD trên toàn cầu chỉ sau cuối tuần công chiếu đầu tiên, đồng thời lập kỷ lục mở màn cao nhất năm nay tại thị trường Bắc Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, phần phim thứ năm của thương hiệu hoạt hình đình đám từ Pixar và Disney đạt doanh thu 160 triệu USD tại Bắc Mỹ và 152 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu USD.

Con số này giúp “Toy Story 5” vượt qua “Super Mario Thiên hà” (The Super Mario Galaxy Movie) để trở thành phim có màn ra mắt nội địa lớn nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là kỷ lục mới của loạt phim “Toy Story”, vượt xa mức mở màn 120,9 triệu USD của “Toy Story 4” vào năm 2019.

Khán giả Bắc Mỹ dành cho bộ phim điểm A trên CinemaScore, cho thấy sức hút bền bỉ của những nhân vật quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie hay Bullseye sau hơn 30 năm kể từ khi phần phim đầu tiên ra mắt.

Tại Việt Nam, “Toy Story 5” đang cho thấy sức hút đáng kể. Theo số liệu phòng vé cập nhật, bộ phim đã thu hơn 13 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp, nhanh chóng vươn lên nhóm phim ăn khách nhất cuối tuần.

Sự trở lại của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng cùng kỳ nghỉ hè của học sinh được xem là những yếu tố quan trọng giúp bộ phim thu hút lượng lớn khán giả gia đình tại các cụm rạp trên cả nước.

Dự đoán “Toy Story 5” sẽ tiếp tục duy trì doanh thu ổn định trong nhiều tuần tới nhờ lợi thế là tác phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi và gần như không có đối thủ trực tiếp trong phân khúc phim hoạt hình gia đình ở thời điểm hiện tại.

Với màn ra mắt vượt kỳ vọng, “Toy Story 5” đang trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu phim hoạt hình ăn khách nhất năm 2026. Thành công này tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một trong những thương hiệu điện ảnh quan trọng nhất lịch sử Pixar, đồng thời cho thấy khán giả toàn cầu vẫn dành tình cảm đặc biệt cho thế giới đồ chơi từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu người suốt hơn ba thập kỷ.