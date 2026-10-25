Khán giả nhập vai hội kén rể trong show thực cảnh tại Đền Hùng

Ngày 25/10, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”. Chương trình có thời lượng dự kiến 90 phút, gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn, được biểu diễn trên không gian mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Họp báo Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến diễn ra trong hai đêm 21 và 23/11 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lấy cảm hứng từ hệ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng kén rể và Sơn Tinh - Thủy Tinh, chương trình kể câu chuyện về cội nguồn, nghĩa đồng bào và sức mạnh cộng đồng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ban tổ chức cho biết đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, không phải sự phục dựng lịch sử.

Khán giả tham gia hội kén rể

Một điểm đáng chú ý của “Hào khí Lạc Hồng” là yếu tố tương tác, nhập vai. Theo phương án kịch bản, trong phân cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước sẽ được ê-kíp hướng dẫn, sử dụng trang phục cách điệu, tạo hình lấy cảm hứng từ không gian Văn Lang và trực tiếp tham gia cùng diễn viên. Việc nhập vai diễn ra trong một phân đoạn cụ thể, trên tinh thần tự nguyện và theo hướng dẫn của ê-kíp; sau đó người tham gia trở lại vị trí khán giả.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, phát biểu tại họp báo giới thiệu chương trình ngày 25/10.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết chương trình được nghiên cứu trong định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Theo ông, “Hào khí Lạc Hồng” được xác định là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, qua đó giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ và tạo thêm hình thức để người dân, du khách tiếp cận văn hóa.

“Về phía Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn, làm phong phú thêm trải nghiệm của nhân dân và du khách khi về với Đền Hùng”, ông Phạm Tiến Đạt nói.

Theo Giám đốc Khu di tích, công tác chuẩn bị chương trình được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng nội dung, an toàn tổ chức, bảo vệ cảnh quan khu di tích và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kể lại Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ mới

Đạo diễn Mai Long cho biết ê-kíp lựa chọn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bởi đây là câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt nhưng vẫn chứa nhiều tầng ý nghĩa.

Đạo diễn Mai Long chia sẻ về ý tưởng kể lại truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

“Đằng sau việc kén rể của Vua Hùng, đằng sau sự tranh đấu của Sơn Tinh và Thủy Tinh là mối quan hệ đặc biệt giữa thiên nhiên và con người, là thử thách của cha ông chúng ta đã trải qua để giành lại mảnh đất tuyệt vời trong ngày hôm nay”, đạo diễn Mai Long chia sẻ.

Trong 90 phút, chương trình đưa khán giả trở về với huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, bọc trăm trứng và hai tiếng “đồng bào”, trước khi bước vào cuộc đối đầu giữa hai thế giới Núi và Nước. Sáu phần của chương trình lần lượt đi qua Huyền sử Lạc Hồng, hội kén rể, cuộc chạm trán giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh, đại chiến và phần kết “Về nguồn”.

“Hào khí Lạc Hồng” lấy cảm hứng từ Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng kén rể và truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Theo đạo diễn Mai Long, ê-kíp sử dụng âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn, kết hợp diễn viên, múa, võ thuật và nhiều hình thức nghệ thuật khác. Tuy nhiên, đạo diễn nhấn mạnh hiệu ứng sân khấu không phải mục tiêu duy nhất.

“Chúng tôi mong muốn khi khán giả ra về không chỉ trầm trồ về nghệ thuật, mà phải đọng lại hai tiếng đồng bào và cảm nhận được những giá trị văn hóa mà chúng ta cùng xây dựng”, đạo diễn Mai Long nói.

Đạo diễn văn hóa Trần Trung cho biết ê-kíp lựa chọn mô hình “tam hợp”, kết hợp sân khấu, thực cảnh và điện ảnh. Trong phương án dàn dựng, chương trình dự kiến sử dụng Hologram, màn nước vòm, 3D mapping, sân khấu nâng hạ di động và hệ thống cáp kỹ thuật số ma trận đa điểm 3D để tạo các đại cảnh trên mặt nước.

Phối cảnh không gian biểu diễn “Hào khí Lạc Hồng”.

Các giải pháp công nghệ được sử dụng nhằm phục vụ câu chuyện và làm rõ sự tương kháng giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Ê-kíp cũng đã tham vấn một số chuyên gia quốc tế về nghệ thuật thực cảnh trong quá trình chuẩn bị.

Hai đêm biểu diễn trong tháng 11 cũng được xem là dịp thử nghiệm, đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng, làm cơ sở nghiên cứu khả năng hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch phù hợp trong thời gian tới.