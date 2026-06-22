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Khánh Hòa nâng tầm Festival Biển, kỳ vọng đón 800.000 lượt khách

Thứ Hai, 19:06, 22/06/2026
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VOV.VN - Festival Biển Khánh Hòa 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi lần đầu đổi tên sau 11 kỳ tổ chức, đồng thời được nâng tầm quy mô, mở rộng không gian hoạt động trên toàn tỉnh. Sự kiện dự kiến thu hút từ 600.000 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Chiều 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế".

Festival diễn ra từ ngày 17-19/7 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8.

Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo Ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách.

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Quang cảnh buổi họp báo tại tỉnh Khánh Hòa

Điểm nhấn của Festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Lễ khai mạc tối 17/7 được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, trình chiếu 3D Mapping kết hợp pháo hoa. Tối 18/7 diễn ra lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch trên đường Trần Phú. Chương trình bế mạc tối 19/7 kết hợp đại nhạc hội quốc tế "Kết nối năm châu".

Festival năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Lễ hội Áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực "Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè", Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế.

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Festivla Biển Khánh Hòa được tổ chức lần thứ XI, dự kiến đón đến 800.000 lượt khách

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng; tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

"Khu vực Quảng trường 2/4, chúng tôi dành 4 zone để du khách và người dân cùng hòa mình với lễ hội. Ở Nha Trang có những đêm ca nhạc thì phía Nam tỉnh, bà con khán giả sẽ theo dõi qua màn hình LED, đồng thời thưởng thức các chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức", bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

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Tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè

Đáng chú ý, đây là Festival Biển đầu tiên được tổ chức trong không gian tỉnh Khánh Hòa mới sau khi hợp nhất với Ninh Thuận. Nhiều hoạt động được mở rộng về phía Nam tỉnh Khánh Hòa như giải golf tại xã Thuận Bắc, nghệ thuật đường phố tại Quảng trường 16/4, phường Đông Hải và Lễ hội Trái cây tại xã Lâm Sơn… Việc mở rộng không gian tổ chức góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở cả hai khu vực cùng tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Festival.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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