Khi công nghệ kết hợp cùng sự thăng hoa của nghệ sĩ xiếc trên sân khấu tròn

Bài toán sinh tồn và chuyển mình của nghệ thuật xiếc trong kỷ nguyên số

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã chủ động tìm kiếm những phương thức sáng tạo mới. Theo NSND Tống Toàn Thắng, chuyển đổi số, công nghệ hiện đại không phải là việc “khoác áo công nghệ” lên sân khấu một cách máy móc, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm nghề, tư duy sáng tạo trong môi trường hiện đại để nghệ sĩ tự do sáng tạo và thăng hoa.

Sự bùng nổ của các hình thức giải trí trực tuyến và công nghệ số đang tạo ra áp lực lớn đối với sân khấu truyền thống. Khán giả hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm thị giác nhanh và mạnh mẽ. Nếu chỉ bám trụ vào các phương thức biểu diễn cũ hay duy trì vùng an toàn xơ cứng, các đơn vị nghệ thuật rất dễ bị bỏ lại phía sau. Sức ép đổi mới vì thế không đơn thuần là làm ra một tiết mục hay, mà là tìm ra lời giải cho bài toán đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng đương đại.

Sức ép đổi mới vì thế không đơn thuần là làm ra một tiết mục hay, mà là tìm ra lời giải cho bài toán đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng đương đại.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Từ rào cản về nguồn lực đầu tư, hạ tầng kỹ thuật cho đến tâm lý ngại thay đổi của một bộ máy hoạt động lâu năm đều là những thử thách thực tế, đặc biệt là trên sân khấu tròn.

“Điều quan trọng là những chất liệu hiện đại ấy phải phục vụ cho câu chuyện chứ không biến xiếc thành một cuộc trình diễn công nghệ. Bởi vậy, những câu truyền thuyết, cổ tích... trở thành nguồn chất liệu quan trọng trong cách hình dung về sân khấu xiếc. Từ những chất liệu dân gian truyền thống như Thạch Sanh, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tấm Cám…cho đến hình tượng người lính... đều có thể được kể bằng ngôn ngữ của xiếc. Tôi không muốn xiếc Việt Nam chạy theo những gì thế giới đang làm. Tôi muốn chúng ta học cách làm nghề của thế giới nhưng kể câu chuyện của chính mình”, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.

Công nghệ hiện đại phải phục vụ cho câu chuyện chứ không biến xiếc thành một cuộc trình diễn công nghệ.

Công nghệ giúp mở rộng không gian kể chuyện và nâng tầm cảm xúc

Trong bức tranh sân khấu hiện đại, công nghệ như 3D Mapping, hệ thống âm thanh, ánh sáng hay hiệu ứng màn nước không được xem là đích đến cuối cùng hay công cụ phô diễn phô trương. Những yếu tố này đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ đắc lực, được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu kịch bản để phục vụ cho mạch truyện. Bản chất cốt lõi của xiếc vẫn nằm ở sự khổ luyện, kỹ thuật chính xác, sức mạnh và lòng dũng cảm của người nghệ sĩ.

Minh chứng rõ nét cho hướng đi này là chương trình “Sơn Thần Thủy Quái” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Bằng việc cải tạo sân khấu truyền thống thành không gian biểu diễn kết hợp nước, lửa và công nghệ trình chiếu 3D Mapping Panorama 360°, vở diễn đã thổi một luồng gió mới vào truyền thuyết quen thuộc. Công nghệ đã xóa nhòa ranh giới của không gian cố định, giúp các lớp cảnh trí biến ảo khôn lường theo từng chuyển động của diễn viên. Dù không gian hoành tráng và rực rỡ hơn, nguyên tắc tối thượng vẫn được giữ vững: công nghệ làm sân khấu lớn hơn nhưng tuyệt đối không được làm người nghệ sĩ nhỏ đi.

Chương trình “Sơn Thần Thủy Quái” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, được khán giả đánh giá cao.

“Tôi không đưa công nghệ vào xiếc để làm cho sân khấu 'hoành tráng' hơn. Tôi dùng công nghệ để mở thêm khả năng kể chuyện cho xiếc. Công nghệ là phương tiện. Nghệ thuật, cảm xúc và con người mới là trung tâm. Công nghệ có thể làm sân khấu lớn hơn, nhưng không được làm người nghệ sĩ nhỏ đi”, NSND Tống Toàn Thắng khẳng định.

Cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật xiếc và công nghệ trong “Sơn Thần Thủy Quái” không chỉ là câu chuyện làm mới với Xiếc Việt Nam. Ý tưởng làm mới tác phẩm được NSND Tống Toàn Thắng ấp ủ trong nhiều năm, với mong muốn không đơn thuần dựng lại một vở diễn cũ mà phải tạo ra những trải nghiệm mới cho khán giả. Câu hỏi đặt ra ngay từ đầu là làm thế nào để một không gian sân khấu tròn truyền thống có thể trở thành sân khấu đa năng, đủ khả năng kết hợp nhiều hình thức biểu diễn và công nghệ.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Xiếc Việt Nam bắt đầu cải tạo sân khấu tròn của Rạp Xiếc Trung ương thành sân khấu nước, có hệ thống phun và thoát nước. Đến tháng 6/2026, hệ thống màn nước với gần 300 ống nước từ trên cao tiếp tục được triển khai. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để công nghệ có thể thực sự tham gia vào sân khấu, thay vì chỉ được đưa vào như một lớp hình ảnh minh họa.

Đến tháng 6/2026, hệ thống màn nước với gần 300 ống nước từ trên cao tiếp tục được triển khai trên sân khấu tròn truyền thống của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Để thực hiện phần hình ảnh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với đơn vị sản xuất visual đồ họa và thực thi không gian nghệ thuật số, xây dựng hệ thống hình ảnh xuyên suốt chương trình. Đây cũng là một cuộc gặp giữa hai lĩnh vực có cách tiếp cận rất khác nhau: một bên là nghệ thuật xiếc với yêu cầu cao về hình thể, chuyển động, an toàn và cảm xúc trực tiếp; một bên là công nghệ hình ảnh với những yêu cầu khắt khe về không gian, ánh sáng, thiết bị và độ chính xác.

Theo bà Hương Chi, đại diện đơn vị vận hành visual đồ họa trong “Sơn Thần Thủy Quái”, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn hướng tới một sản phẩm văn hóa đặc sắc, có thể trở thành trải nghiệm mà du khách khi đến Hà Nội tìm đến.

Những chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gần đây thường xuyên kín chỗ.

Chạm đến cảm xúc khán giả

Sự chuyển mình của nghệ thuật xiếc còn thể hiện toàn diện ở tư duy tiếp cận công chúng. Việc ứng dụng các nền tảng số hóa như hệ thống bán vé trực tuyến giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn chỗ ngồi và chủ động thưởng thức nghệ thuật mà không gặp rào cản hành chính rườm rà. Xa hơn nữa, việc nghiên cứu đưa các tác phẩm lên nền tảng số hay thử nghiệm những mô hình biểu diễn kết hợp văn hóa - ẩm thực (Dinner Show) đang mở ra vòng đời lâu bền hơn cho các sản phẩm nghệ thuật.

Hướng tới tương lai, nghệ thuật xiếc đang chủ động tìm kiếm những điểm chạm với thế hệ trẻ bằng cách chuyển hóa các chất liệu đương đại, thậm chí là thế giới game quen thuộc, thành ngôn ngữ biểu đạt đặc trưng của mình. Sự tiếp nối thế hệ không chỉ là việc lặp lại con đường cũ mà là tạo ra một môi trường sáng tạo cởi mở, nơi những người làm nghệ thuật được trao cơ hội bứt phá. Khi công nghệ mở ra biên giới mới, sân khấu được tiếp thêm sức sống và người nghệ sĩ tiếp tục thăng hoa, nghệ thuật xiếc sẽ giữ vững vị thế vững chắc trong lòng công chúng thời đại số.

Các kỹ thuật xiếc và công nghệ phục vụ diễn biến câu chuyện, khắc họa tính cách và sức mạnh của nhân vật.

“Các kỹ thuật đu dây, nhào lộn, thăng bằng, xiếc thú, ảo thuật và biểu diễn trên không được đưa vào không chỉ để phô diễn kỹ năng của nghệ sĩ. Chúng được lựa chọn để phục vụ diễn biến câu chuyện, khắc họa tính cách và sức mạnh của nhân vật. Sơn Tinh và Thủy Tinh không chỉ tồn tại trong hình ảnh 3D trên màn hình. Họ được hiện diện bằng chính cơ thể, sức mạnh và kỹ năng của nghệ sĩ xiếc. Cùng với những sáng tạo âm nhạc kết nối các lớp diễn. Những chất liệu hiện đại như Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic được kết hợp với âm hưởng nhạc cụ dân tộc, tạo màu sắc riêng cho từng không gian và nhân vật. Khi câu chuyện bước vào cuộc đối đầu giữa Đất và Nước, âm nhạc, tiếng sấm, mưa bão, gió, nước và ánh sáng cùng được đẩy lên, tạo thành cao trào sẽ chạm vào cảm xúc của khán giả”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.