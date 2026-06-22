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“Khoảng trời con gái” mang huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc đến với khán giả Thủ đô

Thứ Hai, 13:03, 22/06/2026
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VOV.VN - Vở kịch hát dân ca Xứ Nghệ “Khoảng trời con gái” – tác phẩm tri ân sự hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc – sẽ chính thức được lưu diễn tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với nhiều sáng tạo mới, kết hợp di sản dân ca Xứ Nghệ và sân khấu hiện đại.

“Khoảng trời con gái” - Khúc tâm tình từ “tọa độ chết” năm xưa

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1964 - 1972), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) là mạch máu giao thông độc đạo chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây đã phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại.

Giữa mưa bom bão đạn, tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc” và khí phách kiên cường của quân dân Hà Tĩnh đã dệt nên những câu chuyện huyền thoại. Đỉnh cao của sự quả cảm đó là sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP ngày 24/7/1968. Bức thư gửi mẹ của chị Võ Thị Tần ngày ấy: “Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con” đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước.

khoang troi con gai mang huyen thoai nga ba Dong loc den voi khan gia thu do hinh anh 1

“Tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Chương trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển xã hội và kinh tế. Các tác giả và nghệ sĩ đã nỗ lực mang đến một sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn di sản dân tộc dân ca Xứ Nghệ trong đời sống hiện đại và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam”, ThS. Kiều Công Thược, Phó Chủ tịch hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, đại diện ban tổ chức cho biết.

khoang troi con gai mang huyen thoai nga ba Dong loc den voi khan gia thu do hinh anh 2
ThS. Kiều Công Thược, Phó Chủ tịch hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin với báo chí.

Là một người con của quê hương Can Lộc, từng sống qua những ngày khói lửa, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã dành hàng chục năm tìm tòi tư liệu chân xác để viết nên vở kịch “Khoảng trời con gái”. Tác phẩm sau đó được NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca Xứ Nghệ ngọt ngào và được đạo diễn bởi NSND Lê Hùng, chỉ đạo nghệ thuật bới NSND Hồng Lựu.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ: “Vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại; dựa trên cơ sở phục hiện sự thật lịch sử một cách đầy đủ, trung thực nhất, sử dụng tối đa ngôn ngữ địa phương và các thủ pháp nghệ thuật giản dị”.

khoang troi con gai mang huyen thoai nga ba Dong loc den voi khan gia thu do hinh anh 3
Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, tác giả vở kịch hát “Khoảng trời con gái” (ngồi giữa) chia sẻ thông tin với báo chí.

Làm mới và lan tỏa

Từng được công diễn lần đầu tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Hồng Lựu, vở diễn “Khoảng trời con gái” đã thu hút hơn 6.000 khán giả trong một đêm, tạo nên tiếng vang lớn.

Năm nay, với phiên bản hoàn thiện và chỉn chu hơn, “Khoảng trời con gái” sẽ được đưa đến phục vụ công chúng tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... Tác phẩm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, được biểu diễn bởi dàn nghệ sĩ, diễn viên tài năng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. “Khoảng trời con gái” đến với khán giả thủ đô Hà Nội sau khi đã trải qua hình trình sáng tạo, làm mới so với nguyên bản lần đầu trình diễn tại Ngã ba Đồng Lộc năm 2018.

khoang troi con gai mang huyen thoai nga ba Dong loc den voi khan gia thu do hinh anh 4
NSND Hồng Lựu chia sẻ thông báo chí và hát một trích đoạn trong vở kịch hát “Khoảng trời con gái”.

“Dự án này được hoàn thiện hơn nhằm phát triển nghệ thuật kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với chất liệu dân ca ví, dặm – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Unesco vinh danh năm 2014, với sự tham gia của các diễn viên trẻ, đặc biệt là trẻ em từ 9 đến 12 tuổi, nhằm truyền tải tri thức và lòng tri ân tới các thế hệ đi trước. “Khoảng trời con gái” được dàn dựng trên sân khấu kết hợp công nghệ hiện đại, như màn hình LED và ánh sáng hiện đại để thu hút khán giả trẻ và tạo sự mới mẻ trong cách thể hiện”, NSND Hồng Lựu chia sẻ.

Vở diễn sẽ chính thức công diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) vào ngày 19/7; ngày 20/7 tại Hưng Yên; ngày 21/7 tại Ninh Bình và ngày 22/7 tại Thanh Hóa. “Khoảng trời con gái” hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước.

Thư Vũ/VOV.VN
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