中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

Thứ Hai, 15:44, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

Việc “KPop Demon Hunters” giành chiến thắng ở hai hạng mục giải Oscar này nối tiếp thành công của bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc tại lễ trao giải Quả cầu vàng hồi tháng Giêng và lễ trao giải Grammy hồi tháng Hai.

Từ trái sang, Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna, những giọng ca lồng tiếng cho nhóm nhạc thần tượng hư cấu Huntrix trong phim “KPop Demon Hunters”, tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

“KPop Demon Hunters” đã vượt qua các đối thủ như “Arco”, “Elio”, “Little Amelie or the Character of Rain” và “Zootopia 2” trong hạng mục phim hoạt hình, và các ca khúc từ “Diane Warren: Relentless”, “Sinners”, “Viva Verdi!” và “Train Dreams” trong hạng mục bài hát gốc.

Các giải thưởng đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của bộ phim, tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục lượt xem của Netflix với hơn 500 triệu lượt xem tích lũy kể từ khi phát hành vào tháng 6/2025. Sự công nhận dành cho cả cách kể chuyện và ca khúc gốc “Golden” đã khẳng định sức mạnh của sự hợp tác đa văn hóa trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.

Từ trái sang, Seo Jeong Hoon, Ejae và Mark Sonnenblick tạo dáng cùng tượng vàng Oscar cho Ca khúc gốc hay nhất với bài hát “Golden” từ phim “KPop Demon Hunters” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Bộ phim hành động giả tưởng do Maggie Kang, nhà làm phim người Canada gốc Hàn đạo diễn, kể về ba ngôi sao K-pop là Rumi, Mira và Zoey của nhóm nhạc nữ Huntrix, những người cùng bí mật bảo vệ thế giới khỏi các linh hồn ma quỷ.

“Cảm ơn Viện Hàn lâm và tất cả người hâm mộ đã đưa chúng tôi đến đây, và cả những ai trông giống tôi nữa. Tôi rất tiếc vì phải mất quá lâu chúng ta mới được thấy mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã ra mắt. Và điều đó có nghĩa là các thế hệ sau không còn phải chờ đợi mòn mỏi nữa. Bộ phim này dành cho Hàn Quốc và cho tất cả người Hàn Quốc trên khắp thế giới”, Maggie Kang bày tỏ niềm tự hào khi tạo ra một bộ phim phản ánh chân thực về người Hàn Quốc trong bài phát biểu nhận giải.

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop, người lồng tiếng cho nhân vật Jin Woo trong “KPop Demon Hunters” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi nhận giải Ca khúc gốc hay nhất, EJAE, người đóng góp giọng hát, lời bài hát và sáng tác cho “Golden”, nhấn mạnh rằng giải thưởng này tượng trưng cho sự kiên cường hơn là thành công đơn thuần, đồng thời chỉ ra chặng đường dài mà cô đã trải qua với tư cách là một người hâm mộ K-pop.

“Khi còn nhỏ, mọi người thường trêu chọc tôi vì thích K-pop. Giờ đây, mọi người đều hát bài hát của chúng tôi, và toàn bộ lời bài hát đều bằng tiếng Hàn. Tôi rất tự hào. Tôi nhận ra rằng giải thưởng này không phải nói về thành công, mà là về sự kiên cường”, EJAE nói trong nước mắt.

Từ trái sang, hai đạo diễn Maggie Kang và Chris Appelhans, cùng với nhà sản xuất Michelle Wong, tạo dáng chụp ảnh cùng tượng Oscar dành cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất với phim “KPop Demon Hunters” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Điểm nhấn trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là màn trình diễn trực tiếp ca khúc “Golden” của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami. Ba ca sĩ đã mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng cho ca khúc này, cùng với các nhạc công bộ gõ và các vũ công trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, tái hiện sống động hình ảnh của bộ phim hoạt hình.

Từ trái sang, Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna trình diễn bài hát “Golden” từ bộ phim “KPop Demon Hunters” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Màn trình diễn đã thu hút khán giả, với các diễn viên Hollywood và quan chức ngành công nghiệp điện ảnh nhiệt tình vẫy gậy phát sáng, biến địa điểm tổ chức lễ trao giải danh giá thành một buổi hòa nhạc K-pop hoành tráng.

Bày tỏ niềm tự hào về sức ảnh hưởng toàn cầu của câu chuyện do Hàn Quốc dẫn dắt, Kang nói: “Thế giới mà chúng tôi đã xây dựng còn nhiều điều thú vị hơn nữa, và tôi rất hào hứng muốn cho các bạn thấy. Đây mới chỉ là khởi đầu”.

EJAE bày tỏ cảm xúc sau khi “KPop Demon Hunters” giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó Netflix đã thông báo rằng họ sẽ sản xuất phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” với sự trở lại của các đạo diễn Kang và Chris Appelhans.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Oscar “KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc