“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

Việc “KPop Demon Hunters” giành chiến thắng ở hai hạng mục giải Oscar này nối tiếp thành công của bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc tại lễ trao giải Quả cầu vàng hồi tháng Giêng và lễ trao giải Grammy hồi tháng Hai.

Từ trái sang, Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna, những giọng ca lồng tiếng cho nhóm nhạc thần tượng hư cấu Huntrix trong phim “KPop Demon Hunters”, tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

“KPop Demon Hunters” đã vượt qua các đối thủ như “Arco”, “Elio”, “Little Amelie or the Character of Rain” và “Zootopia 2” trong hạng mục phim hoạt hình, và các ca khúc từ “Diane Warren: Relentless”, “Sinners”, “Viva Verdi!” và “Train Dreams” trong hạng mục bài hát gốc.

Các giải thưởng đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của bộ phim, tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục lượt xem của Netflix với hơn 500 triệu lượt xem tích lũy kể từ khi phát hành vào tháng 6/2025. Sự công nhận dành cho cả cách kể chuyện và ca khúc gốc “Golden” đã khẳng định sức mạnh của sự hợp tác đa văn hóa trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.

Từ trái sang, Seo Jeong Hoon, Ejae và Mark Sonnenblick tạo dáng cùng tượng vàng Oscar cho Ca khúc gốc hay nhất với bài hát “Golden” từ phim “KPop Demon Hunters” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Bộ phim hành động giả tưởng do Maggie Kang, nhà làm phim người Canada gốc Hàn đạo diễn, kể về ba ngôi sao K-pop là Rumi, Mira và Zoey của nhóm nhạc nữ Huntrix, những người cùng bí mật bảo vệ thế giới khỏi các linh hồn ma quỷ.

“Cảm ơn Viện Hàn lâm và tất cả người hâm mộ đã đưa chúng tôi đến đây, và cả những ai trông giống tôi nữa. Tôi rất tiếc vì phải mất quá lâu chúng ta mới được thấy mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã ra mắt. Và điều đó có nghĩa là các thế hệ sau không còn phải chờ đợi mòn mỏi nữa. Bộ phim này dành cho Hàn Quốc và cho tất cả người Hàn Quốc trên khắp thế giới”, Maggie Kang bày tỏ niềm tự hào khi tạo ra một bộ phim phản ánh chân thực về người Hàn Quốc trong bài phát biểu nhận giải.

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop, người lồng tiếng cho nhân vật Jin Woo trong “KPop Demon Hunters” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi nhận giải Ca khúc gốc hay nhất, EJAE, người đóng góp giọng hát, lời bài hát và sáng tác cho “Golden”, nhấn mạnh rằng giải thưởng này tượng trưng cho sự kiên cường hơn là thành công đơn thuần, đồng thời chỉ ra chặng đường dài mà cô đã trải qua với tư cách là một người hâm mộ K-pop.

“Khi còn nhỏ, mọi người thường trêu chọc tôi vì thích K-pop. Giờ đây, mọi người đều hát bài hát của chúng tôi, và toàn bộ lời bài hát đều bằng tiếng Hàn. Tôi rất tự hào. Tôi nhận ra rằng giải thưởng này không phải nói về thành công, mà là về sự kiên cường”, EJAE nói trong nước mắt.

Từ trái sang, hai đạo diễn Maggie Kang và Chris Appelhans, cùng với nhà sản xuất Michelle Wong, tạo dáng chụp ảnh cùng tượng Oscar dành cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất với phim “KPop Demon Hunters” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Điểm nhấn trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là màn trình diễn trực tiếp ca khúc “Golden” của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami. Ba ca sĩ đã mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng cho ca khúc này, cùng với các nhạc công bộ gõ và các vũ công trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, tái hiện sống động hình ảnh của bộ phim hoạt hình.

Từ trái sang, Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna trình diễn bài hát “Golden” từ bộ phim “KPop Demon Hunters” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Màn trình diễn đã thu hút khán giả, với các diễn viên Hollywood và quan chức ngành công nghiệp điện ảnh nhiệt tình vẫy gậy phát sáng, biến địa điểm tổ chức lễ trao giải danh giá thành một buổi hòa nhạc K-pop hoành tráng.

Bày tỏ niềm tự hào về sức ảnh hưởng toàn cầu của câu chuyện do Hàn Quốc dẫn dắt, Kang nói: “Thế giới mà chúng tôi đã xây dựng còn nhiều điều thú vị hơn nữa, và tôi rất hào hứng muốn cho các bạn thấy. Đây mới chỉ là khởi đầu”.

EJAE bày tỏ cảm xúc sau khi “KPop Demon Hunters” giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó Netflix đã thông báo rằng họ sẽ sản xuất phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” với sự trở lại của các đạo diễn Kang và Chris Appelhans.