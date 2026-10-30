Lâm Đồng lần đầu tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt

Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đà Lạt, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa địa phương.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, với ba chương trình biểu diễn ở những không gian khác nhau. Đêm khai mạc tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên vào tối 6/11; chương trình tiếp nối tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình vào tối 7/11. Ngày 8/11, lễ hội khép lại bằng chương trình dành cho khách mời tại HAUS Da Lat, số 1 Đinh Tiên Hoàng.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 30/10 tại Đà Lạt.

Lễ hội là một trong các sự kiện trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Điểm nhấn của lễ hội là sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Phía Việt Nam có các ca sĩ Hồng Nhung, Trần Thu Hà; nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, các nhạc sĩ Đức Trí, Hoài Sa và nhiều nghệ sĩ khác.

Quảng trường Lâm Viên, nơi dự kiến diễn ra đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 vào tối 6/11. Đây là một trong những không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời nổi bật của Đà Lạt.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn chương trình cho rằng, Jazz là thể loại âm nhạc phù hợp với không gian văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt. Sự kết hợp này tạo nên nét riêng của lễ hội, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một sự kiện âm nhạc mang thương hiệu quốc tế.

“Bản thân nhạc Jazz là một sự lựa chọn rất riêng dành cho Đà Lạt. Khi lên ý tưởng, tôi nghĩ rằng Đà Lạt là một địa điểm đặc biệt, nơi mà người dân cả nước đều mong muốn đến để thưởng thức không gian. Và bây giờ, nếu có thêm một không gian văn hóa, âm nhạc để kết hợp trong một dịp nghỉ dưỡng thì không có gì tuyệt vời hơn. Vì vậy, tôi nghĩ Jazz và Đà Lạt giống như sinh ra là để dành cho nhau”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc từ tháng 10/2023. Việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường kết nối nghệ thuật quốc tế.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Đà Lạt không chỉ góp phần phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc mà còn tạo thêm giá trị kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò của các sự kiện âm nhạc trong quảng bá hình ảnh Đà Lạt và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch địa phương.

“Chúng ta thu hút các sự kiện về tổ chức tại Đà Lạt để những danh hiệu mà địa phương đã và đang xây dựng tiếp tục được duy trì, khẳng định và lan tỏa. Điều đó không chỉ có ý nghĩa quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa mà còn tạo ra những giá trị kinh tế. Những hoạt động, sự kiện như thế này sẽ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh”, ông Đinh Văn Tuấn nói.