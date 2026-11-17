Sự kiện Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học, nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân thành phố Đà Nẵng và đại diện 12 thành phố đến từ 8 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Đây là hoạt động trọng điểm trong kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian năm 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030 và thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề “Sắc màu di sản”

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật, đa dạng mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng nghệ thuật, được sắp đặt công phu tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian tại Đô thị cổ Hội An. Mỗi cụm đèn là một câu chuyện tái hiện sinh động lịch sử thương cảng Hội An và giá trị văn hóa, di sản của các địa phương quốc tế tham gia. Các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật này dự kiến sẽ trưng bày xuyên suốt đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027 để phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Lễ Khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào 19g00 ngày 3/12 tại Quảng trường Sông Hoài với nghi thức thắp sáng đèn lồng - khoảnh khắc khởi đăng, đánh thức không gian lễ hội và lan tỏa ánh sáng di sản; phát triển và trao truyền nghề đèn lồng Hội An qua các thế hệ; đồng thời khắc họa sức sống của nghề truyền thống và dòng chảy giao lưu, hội nhập văn hóa quốc tế.

Nghệ nhân làm đèn lồng Hội An

Trong khuôn khổ sự kiện có “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại Đình Hội An sẽ tái hiện những dấu ấn hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ. Du khách được trực tiếp trải nghiệm, chế tác các loại đèn lồng cùng nghệ nhân, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” với sự giao hòa giữa nghệ thuật dân gian và đương đại. Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” sẽ mở ra những góc nhìn sáng tạo về vẻ đẹp di sản. Đặc biệt, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” sẽ kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những hướng đi mới cho nghề truyền thống.

Hội An - nơi ánh đèn lồng đã trở thành một phần hồn cốt của phố cổ, những ánh đèn lồng từ khắp nơi trên thế giới hội tụ như những sứ giả văn hóa, gợi nhắc lại ký ức thương cảng của những thế kỷ vàng son.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại họp báo

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kỳ vọng, qua lễ hội, giá trị của nghề làm đèn lồng và các sản phẩm thủ công truyền thống của Hội An tiếp tục lan tỏa, mở ra thêm cơ hội kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế: “Việc tổ chức Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An năm 2026 không chỉ hướng đến một sự kiện văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn trong năm, mà còn là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá khả năng tổ chức, hiệu quả lan tỏa và nghiên cứu định hướng phát triển Lễ hội trở thành sự kiện định kỳ, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”.

Du khách trải nghiệm an toàn phố cổ Hội An mùa lũ VOV.VN - Các đợt mưa lũ kéo dài trong những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11, phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng ngập lụt nặng. Thế nhưng, khách du lịch vẫn tìm đến Hội An dịp này. Khách du lịch nước ngoài có dịp trải nghiệm lội bộ phố cổ trong nước lũ.