Lần đầu tiên xuất hiện tranh “ăn mòn inox” trong triển lãm ở TP.HCM

Triển lãm “Vũ điệu cuộc sống- Nơi cảm xúc tìm về” trưng bày 76 tác phẩm của hai họa sĩ Nguyễn Ngọc Vinh và Trần Trọng Đạt. Các tác phẩm chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu, acrylic, in lụa và đặc biệt là khắc ăn mòn inox- chất liệu mới lần đầu tiên xuất hiện trong triển lãm tranh ở TP.HCM.

Khai mạc triển lãm tranh cá nhân của hai họa sĩ Trần Trọng Đạt và Nguyễn Ngọc Vinh

Trong đó, các tác phẩm của họa sĩ Trần Trọng Đạt phần lớn là tranh tĩnh vật sơn dầu với những phong cách khác nhau. Tuy là “Tĩnh” nhưng với mỗi bức tranh, công chúng có thể cảm nhận được màu sắc chảy trôi liên tục qua các phiến lá, cành hoa tạo nên một bảng màu rực rỡ lạ thường hay màu sắc lắng đọng nhẹ nhàng trên các con đường làng nhỏ, trên dòng sông trong mát chậm trôi.

Tranh với chất liệu "ăn mòn inox" lần đầu tiên xuất hiện trong triển lãm cá nhân

Công chúng tìm thấy sự lắng đọng nhẹ nhàng trong các tác phẩm triển lãm

Họa sĩ Trần Trọng Đạt chia sẻ: "Tôi sống ở TP.HCM ồn ào, náo nhiệt đã lâu, nhưng mỗi khi trời đất chuyển mùa, tôi luôn xốn xang, khắc khoải nhớ về tuổi thơ, về chốn quê xưa ở nông thôn Bắc bộ. Tất cả thôi thúc tôi gửi gắm vào thế giới sắc màu của tranh".

Còn với họa sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, triển lãm các tác phẩm tranh in ăn mòn inox lần này là dịp để anh đưa đến công chúng niềm đam mê tìm tòi, sáng tác với chất liệu mới của mình. Toàn bộ tranh với gam màu đơn sắc đen- trắng đặc trưng được họa sĩ sáng tạo trên inox qua nhiều phương pháp gồm: kỹ thuật ăn mòn tương tự khắc kẽm nóng, kỹ thuật tách phim chế bản như trong in lụa và in offset, kỹ thuật phủ màu và mài như làm tranh sơn mài.

Nhiều bạn trẻ yêu thích cách sử dụng màu sắc trong tranh tĩnh vật tại triển lãm

Triển lãm tại Bào tàng Mỹ thuật TP.HCM đến hết ngày 30/12/2022.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, trong thời gian tới anh sẽ đưa thế giới màu sắc đa dạng đến tranh ăn mòn inox: "Đúng là chưa có họa sĩ nào sử dụng chất liệu inox ăn mòn. Chất liệu inox, ăn mòn inox 304 thì rất khó và hầu như trong các trường mỹ thuật hàn lâm chỉ dạy khắc đồng hoặc kẽm thôi. Đây là một chất liệu mới mà tôi muốn đưa ra công chúng. Mong muốn của tôi là có nhiều người hơn nữa tiếp nhận chất liệu này dù nó hơi khó"./.