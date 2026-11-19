Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Romania trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể lấy giao lưu văn hóa làm động lực thúc đẩy kết nối đầu tư và hợp tác chiến lược giữa hai nước theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Lễ Khai mạc Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ.

Văn hóa - Nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị truyền thống Romania - Việt Nam

Đây không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, con người và các sản phẩm tiêu biểu của hai quốc gia, mà còn tạo ra một diễn đàn ý nghĩa để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, tăng cường kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác thiết thực.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila tại sự kiện.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila, nhấn mạnh tình hữu nghị lâu đời giữa Romania và Việt Nam được xây dựng qua nhiều thập kỷ trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và đoàn kết, được vun đắp thông qua các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa và đặc biệt là sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Một trong những cầu nối đặc biệt của tình hữu nghị ấy chính là các thế hệ người Việt Nam từng học tập, làm việc và sinh sống tại Romania. Đối với nhiều người, Romania không chỉ là nơi từng học tập và làm việc mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ, những tình bạn và kỷ niệm đáng quý. Những người bạn Việt Nam này chính là những nhịp cầu sống động kết nối hai dân tộc, góp phần duy trì và phát triển tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Romania, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), nhà báo Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Romania, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Mối quan hệ Việt Nam - Romania có nền tảng chiều sâu về lịch sử, về văn hóa vô cùng tốt đẹp. Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Romania chính là Romania đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 kỹ sư, cử nhân, nghiên cứu sinh, tiến sĩ ở trên tất cả các lĩnh vực. Đây chính là những đại sứ văn hóa tiếp tục làm sâu sắc thêm cái mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Theo Đại sứ Cristina Romila, nhiệm vụ của hai nước ngày nay không chỉ là gìn giữ di sản hữu nghị quý báu đó, mà còn phải tiếp tục làm cho quan hệ song phương phát triển năng động hơn, thông qua những kết nối kinh tế sâu rộng, các dự án hợp tác cụ thể và những cơ hội mới dành cho doanh nghiệp, trường đại học và người dân hai nước.

Các đại biểu tại Lễ khai mạc sự kiện Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam

Mở rộng không gian đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước

Đánh giá về ý nghĩa của Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Sự kiện mở đầu bằng các hoạt động về văn hóa, chương trình nghệ thuật, tạo cảm xúc kết nối về văn hóa giữa hai nước. Tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng chúng ta có mối liên hệ về lịch sử, văn hóa nó tốt đẹp. Đây chính là chất xúc tác để nhân dân hai nước tìm hiểu nhau sâu sắc hơn, để cho các nhà đầu tư của hai nước tìm hiểu thị trường của nhau tốt hơn. Chính văn hóa là một sự kết nối tuyệt vời”.

Đại sứ Cristina Romila cho biết Romania sở hữu thế mạnh và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, có nhiều tiềm năng để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác. Bà cũng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác tương xứng với những lợi thế mà mỗi bên đang sở hữu.

Đại sứ bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Romania, xem Romania là điểm đến đầu tư, kinh doanh và mở rộng hoạt động tại châu Âu; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Romania tăng cường hiện diện và tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

Đông đảo khách mời và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Romania tham dự sự kiện.

Bên cạnh những cơ hội kinh tế, Romania mong muốn được giới thiệu tới bạn bè Việt Nam một đất nước giàu bản sắc văn hóa, với những truyền thống lâu đời, các làng nghề thủ công tinh xảo, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và sự thân thiện, hiếu khách của người dân.

Thông qua các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự có cơ hội khám phá những nét đặc trưng của Romania và Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết, trân trọng những điểm tương đồng cũng như sự đa dạng văn hóa của hai quốc gia.

Đại sứ Cristina Romila cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử và văn hóa của Phú Thọ, đồng thời nhấn mạnh rằng văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp các dân tộc hiểu biết và đến gần nhau hơn. Chính từ sự thấu hiểu đó, những mối quan hệ hợp tác bền vững có thể được hình thành và phát triển.

Đại diện Ban Tổ chức và khách mời tham quan các gian trưng bày trong khuôn khổ Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm của Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 là hội thảo kết nối doanh nghiệp và trao đổi về cơ hội đầu tư giữa Romania và Việt Nam. Hội thảo quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Romania, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ hai nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược đã được ký kết, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cơ sở giáo dục – nghiên cứu của Việt Nam và Romania.

Đại diện Ban Tổ chức và khách mời tham quan gian trưng bày sản phẩm văn hóa, du lịch của Romania.

Với những hoạt động cụ thể thiết thực trong Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ: “Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa Việt Nam đang trở thành một động lực của phát triển. Sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Romania đã thể hiện được tinh thần văn hóa ngày hôm nay là một động lực của phát triển, và văn hóa chính là sự kết nối về hợp tác giữa các dân tộc và các quốc gia”.

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa tinh thần đó, thông qua sự kết hợp giữa các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và trao đổi về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.