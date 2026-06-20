Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị

Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chương trình tôn vinh người Mẹ, biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình

Hoạt cảnh mở màn sử dụng ca khúc “Huyền thoại Mẹ”, tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Đêm nhạc gồm có 3 chương, “Mẹ trong miền ký ức”: Tái hiện ký ức chiến tranh qua góc nhìn của người mẹ Việt Nam; khắc họa những hy sinh thầm lặng, tình mẫu tử thiêng liêng và sức mạnh tinh thần của dân tộc; “Vòng tay yêu thương: Truyền tải triết lý nhân sinh sâu sắc của Trịnh Công Sơn về tình yêu thương, sự thấu cảm, lòng vị tha và khát vọng hàn gắn những vết thương của quá khứ; “Khát vọng hòa bình – Hãy yêu nhau đi”: Là cao trào cảm xúc của chương trình, gửi gắm thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương tới toàn nhân loại thông qua những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Rất đông khán giả tham gia đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Mặc dù trải qua những biến cố ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn có mặt tại đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”. “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến khán thính giả tại đêm nhạc giai điệu trầm ấm, da diết và vô cùng sâu lắng. Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn tâm sự: “Rất may mắn khi được tham gia vào chương trình năm nay. Bản thân Tuấn thấy rất vui mừng vì điều đó, thấy được sự mới mẻ trong những chương trình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuấn có rất nhiều kỷ niệm về anh Sơn, nên mỗi lần có cơ hội, trên cương vị một nghệ sĩ biểu diễn thì mình vô cùng xúc động”.

Đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ” được tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình cũng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình.

Chị Tố Linh, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận: “Khi bài hát Huyền thoại Mẹ vang lên ở quê hương Mẹ Suốt (Bảo Ninh, Quảng Bình cũ), nơi đây là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nên bài hát này. Chương trình đã lan tỏa được hòa bình, nhân văn, giá trị của tình yêu thương để mỗi người chúng ta sống trong hòa bình, hạnh phúc, trân quý giá trị từ quá khứ, từ chiến tranh, sự hy sinh thầm lặng, đặc biệt là những người Mẹ”.

Ca sĩ, đoàn múa nhạc biểu diễn ca khúc Huyền thoại Mẹ

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc, các hình thức thể hiện nghệ thuật đương đại, chương trình tri ân hình tượng người mẹ Việt Nam trong chiến tranh. Hình ảnh Mẹ Quê hương, Mẹ Tổ quốc được tôn vinh, là cội nguồn của tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của dân tộc.

Các nhạc công trong đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống tại thành phố Hồ Chí Minh tâm sự, việc tỉnh Quảng Trị quyết định tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với gia đình. Bởi đây là nơi để mọi người thấy được một dân tộc Việt Nam sẵn sàng đối diện với chiến tranh nhưng luôn yêu chuộng hòa bình.

Ông Nguyễn Trung Trực xúc động: “Chủ đề “Huyền thoại Mẹ” lần này rất hay và ý nghĩa, khi nói về người Mẹ Việt Nam, người Mẹ của tất cả chúng ta và người Mẹ Việt Nam hy sinh như thế nào trong chiến tranh. Ca từ Trịnh Công Sơn cũng là những bài ca về hòa bình, gặp nhau hòa bình, khúc ca hòa bình, ta đã thấy gì trong đêm nay, tất cả đều có ước ao đất nước hòa bình, chân trẻ rộn ràng”.

Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mặt tại đêm nhạc

Trong đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”, không gian sân khấu gợi nên hình ảnh làng quê trong khói lửa, những mái nhà đơn sơ, con đò, bến nước, những cuộc tiễn đưa trong nghẹn ngào và chờ đợi. Âm nhạc Trịnh Công Sơn vang lên như những lời tự sự, kể về thân phận người phụ nữ trong chiến tranh, âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh nhưng vẫn giữ trọn đức hy sinh, lòng bao dung và niềm tin vào ngày hòa bình trở lại.

Khán giả thưởng thức đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của Lễ hội Vì Hòa bình: biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.