English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 23:06, 20/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (20/6), tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”.

Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 1
Chương trình tôn vinh người Mẹ, biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình

Hoạt cảnh mở màn sử dụng ca khúc “Huyền thoại Mẹ”, tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Đêm nhạc gồm có 3 chương, “Mẹ trong miền ký ức”: Tái hiện ký ức chiến tranh qua góc nhìn của người mẹ Việt Nam; khắc họa những hy sinh thầm lặng, tình mẫu tử thiêng liêng và sức mạnh tinh thần của dân tộc; “Vòng tay yêu thương: Truyền tải triết lý nhân sinh sâu sắc của Trịnh Công Sơn về tình yêu thương, sự thấu cảm, lòng vị tha và khát vọng hàn gắn những vết thương của quá khứ; “Khát vọng hòa bình – Hãy yêu nhau đi”: Là cao trào cảm xúc của chương trình, gửi gắm thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương tới toàn nhân loại thông qua những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 2
Rất đông khán giả tham gia đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Mặc dù trải qua những biến cố ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn có mặt tại đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”. “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến khán thính giả tại đêm nhạc giai điệu trầm ấm, da diết và vô cùng sâu lắng. Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn tâm sự: “Rất may mắn khi được tham gia vào chương trình năm nay. Bản thân Tuấn thấy rất vui mừng vì điều đó, thấy được sự mới mẻ trong những chương trình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuấn có rất nhiều kỷ niệm về anh Sơn, nên mỗi lần có cơ hội, trên cương vị một nghệ sĩ biểu diễn thì mình vô cùng xúc động”.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 3

Đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ” được tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình cũng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình.

Chị Tố Linh, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận: “Khi bài hát Huyền thoại Mẹ vang lên ở quê hương Mẹ Suốt (Bảo Ninh, Quảng Bình cũ), nơi đây là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nên bài hát này. Chương trình đã lan tỏa được hòa bình, nhân văn, giá trị của tình yêu thương để mỗi người chúng ta sống trong hòa bình, hạnh phúc, trân quý giá trị từ quá khứ, từ chiến tranh, sự hy sinh thầm lặng, đặc biệt là những người Mẹ”.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 4
Ca sĩ, đoàn múa nhạc biểu diễn ca khúc Huyền thoại Mẹ

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc, các hình thức thể hiện nghệ thuật đương đại, chương trình tri ân hình tượng người mẹ Việt Nam trong chiến tranh. Hình ảnh Mẹ Quê hương, Mẹ Tổ quốc được tôn vinh, là cội nguồn của tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của dân tộc.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 5
Các nhạc công trong đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống tại thành phố Hồ Chí Minh tâm sự, việc tỉnh Quảng Trị quyết định tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với gia đình. Bởi đây là nơi để mọi người thấy được một dân tộc Việt Nam sẵn sàng đối diện với chiến tranh nhưng luôn yêu chuộng hòa bình.

Ông Nguyễn Trung Trực xúc động: “Chủ đề “Huyền thoại Mẹ” lần này rất hay và ý nghĩa, khi nói về người Mẹ Việt Nam, người Mẹ của tất cả chúng ta và người Mẹ Việt Nam hy sinh như thế nào trong chiến tranh. Ca từ Trịnh Công Sơn cũng là những bài ca về hòa bình, gặp nhau hòa bình, khúc ca hòa bình, ta đã thấy gì trong đêm nay, tất cả đều có ước ao đất nước hòa bình, chân trẻ rộn ràng”.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 6
Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mặt tại đêm nhạc

Trong đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”, không gian sân khấu gợi nên hình ảnh làng quê trong khói lửa, những mái nhà đơn sơ, con đò, bến nước, những cuộc tiễn đưa trong nghẹn ngào và chờ đợi. Âm nhạc Trịnh Công Sơn vang lên như những lời tự sự, kể về thân phận người phụ nữ trong chiến tranh, âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh nhưng vẫn giữ trọn đức hy sinh, lòng bao dung và niềm tin vào ngày hòa bình trở lại.

lan toa thong diep hoa binh tu dem nhac trinh cong son o quang tri hinh anh 7
Khán giả thưởng thức đêm nhạc Huyền thoại Mẹ

Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của Lễ hội Vì Hòa bình: biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn tượng đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Nối vòng tay lớn" kết nối cộng đồng tại Séc
Ấn tượng đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Nối vòng tay lớn" kết nối cộng đồng tại Séc

VOV.VN - Tối 1/4, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở Praha đã diễn ra đêm nhạc “Nối vòng tay lớn”nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật, tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Ấn tượng đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Nối vòng tay lớn" kết nối cộng đồng tại Séc

Ấn tượng đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Nối vòng tay lớn" kết nối cộng đồng tại Séc

VOV.VN - Tối 1/4, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở Praha đã diễn ra đêm nhạc “Nối vòng tay lớn”nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật, tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc

VOV.VN - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5 đã mang tới một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm và cảm xúc. Đêm nhạc Trịnh lần này quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như Cẩm Vân, Quang Dũng, Lệ Quyên cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc

VOV.VN - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5 đã mang tới một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm và cảm xúc. Đêm nhạc Trịnh lần này quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như Cẩm Vân, Quang Dũng, Lệ Quyên cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Gen Z hát nhạc Trịnh Công Sơn: Sự tiếp nối tự nhiên của một di sản
Gen Z hát nhạc Trịnh Công Sơn: Sự tiếp nối tự nhiên của một di sản

VOV.VN - 24 năm sau ngày mất của Trịnh Công Sơn, âm nhạc của ông không những không lùi xa mà còn có cơ hội “sống mới” trong lòng người trẻ. Việc TLinh, Thể Thiên và nhiều nghệ sĩ Gen Z thể hiện nhạc Trịnh là minh chứng rõ ràng cho sức sống của một dòng nhạc không phụ thuộc vào thời gian hay tuổi tác.

Gen Z hát nhạc Trịnh Công Sơn: Sự tiếp nối tự nhiên của một di sản

Gen Z hát nhạc Trịnh Công Sơn: Sự tiếp nối tự nhiên của một di sản

VOV.VN - 24 năm sau ngày mất của Trịnh Công Sơn, âm nhạc của ông không những không lùi xa mà còn có cơ hội “sống mới” trong lòng người trẻ. Việc TLinh, Thể Thiên và nhiều nghệ sĩ Gen Z thể hiện nhạc Trịnh là minh chứng rõ ràng cho sức sống của một dòng nhạc không phụ thuộc vào thời gian hay tuổi tác.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc