

Với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, sự kiện không chỉ tôn vinh bản sắc, mà còn thắp lên ngọn lửa gắn kết cộng đồng giữa nhịp sống đương đại.

Xóa nhòa khoảng cách bằng nhịp điệu di sản

Nhắc đến Đồng Nai hôm nay, người ta thường nghĩ ngay đến một cực tăng trưởng kinh tế năng động với những khu công nghiệp tầm vóc. Thế nhưng, đằng sau nhịp sống hối hả ấy là một kho tàng văn hóa phong phú của 37 dân tộc anh em cùng chung sống. Đồng Nai còn sở hữu nhiều di sản lịch sử, tín ngưỡng và "di sản xanh" đặc sắc, gắn với bề dày gần 330 năm hình thành và phát triển.

Lãnh đạo TP.Đồng Nai bấm nút khai mạc Tuần lễ văn hóa-Đại đoàn kết (Ảnh: Thiên Lý)

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026, Tuần lễ Văn hóa- Đại đoàn kết được tổ chức nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Điểm nhấn làm nên cảm xúc vỡ òa của đêm khai mạc chính là mô hình kết nối đa điểm cầu. Từ sân khấu chính của thành phố, dòng chảy âm thanh và hình ảnh được mở rộng liền mạch đến xã Tà Lài (vùng đất xanh thẳm bên Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi đồng bào Mạ, X’tiêng, Tày lưu giữ ngọn lửa truyền thống); và xã Lộc Thành (vùng biên giới giáp Campuchia, nơi giao thoa văn hóa đặc sắc và là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số).

Không còn ranh giới giữa đô thị và buôn làng, không có khoảng cách giữa màn hình lớn và không gian thực tế. Khi tiếng cồng chiêng cất lên từ Tà Lài, người dân ở điểm cầu trung tâm cùng nhịp chân theo điệu múa. Khoảnh khắc ấy gợi lên niềm xúc động khó tả.

Điểm cầu Tà Lài biểu diễn cồng chiêng (Ảnh cắt từ màn hình trực tiếp)

Có mặt tại điểm cầu Tà Lài, nghệ nhân Ka Rỉn không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn văn hóa của cha ông: "Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nghề dệt thổ cẩm này tôi được truyền dạy từ bà, từ mẹ và nay tôi truyền lại cho con cái. Tôi đam mê và luôn cố gắng trao truyền vì sợ mai một đi bản sắc. Thực sự mong các bạn trẻ sau này sẽ tiếp tục giữ gìn nét đẹp văn hóa cũng như những làn điệu dân ca của dân tộc mình."

Tiết mục múa Rông Vông truyền thống của đồng bào X’tiêng tại xã Lộc Thành (Ảnh cắt từ màn hình trực tiếp)

Còn tại vùng biên giới Lộc Thành, bên cạnh việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng hòa nhịp vào điệu múa Rông Vông truyền thống của đồng bào X’tiêng trong đêm khai mạc tuần lễ văn hóa.

Thượng úy Bùi Minh Hùng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh chia sẻ: "Tôi rất vui và phấn khởi khi được tham gia biểu diễn văn nghệ cùng bà con nhân dân xã Lộc Thành. Đây là dịp để chúng tôi hiểu thêm về phong tục tập quán của đồng bào địa phương, góp phần nâng cao tình đoàn kết quân dân nơi biên giới và thực hiện tốt nhiệm vụ và công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng".

Sức mạnh gắn kết từ những điều bình dị

Không chỉ gói gọn trong ánh sáng và âm nhạc trên sân khấu lớn, suốt thời gian diễn ra tuần lễ, không khí lễ hội còn lan tỏa rộn rã tại quảng trường phường Trấn Biên cũng như đồng loạt tại 95 xã, phường và các khu công nghiệp.

Một tiết mục văn nghệ tại điểm cầu chính quảng trường TP.Đồng Nai (Ảnh: Thiên Lý)

Người dân và công nhân lao động được trực tiếp hòa mình vào không gian trưng bày hiện vật, trình diễn nghề dệt thổ cẩm, đan lát, trò chơi dân gian, hội chợ ẩm thực đa dân tộc và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Trong không gian hội tụ ấy, người Kinh, Mạ, X’tiêng, Chơ Ro, Nùng... cùng chung tay chuẩn bị từng gian hàng, chia sẻ với nhau câu chuyện mùa màng hay kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ở Đồng Nai không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà hiện hữu rất gần gũi: là chén trà ấm tình làng nghĩa xóm trong ngày hội tụ; là cái nắm tay siết chặt giữa người thành thị và đồng bào vùng sâu trong ngày hội văn hóa địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai nhấn mạnh, vùng đất Đồng Nai từ lâu là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, cộng đồng dân tộc và tôn giáo. Chính điều đó đã hun đúc nên bản lĩnh, khí phách kiên trung, nghĩa tình và hiếu khách của con người nơi đây. Lịch sử đã tạo nên chiều sâu, văn hóa tạo nên bản sắc, thiên nhiên tạo nên tiềm năng và con người chính là nguồn lực tạo nên sức sống cho Đồng Nai hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai phát biểu khai mạc (Ảnh: Thiên Lý)

Ông cho biết, một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa, mà còn thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững gắn liền với văn hóa, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai bày tỏ kỳ vọng: "Lãnh đạo thành phố mong rằng tinh thần của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết sẽ không chỉ dừng lại trong những ngày diễn ra sự kiện, mà tiếp tục lan tỏa trong từng hành động, từng khu dân cư và đời sống hằng ngày. Hãy cùng nhau giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, chung sức xây dựng một thành phố phát triển văn minh, hiện đại nghĩa tình - nơi mọi người dân đều được sống, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển."

Từ cái nắm tay siết chặt nơi biên giới Lộc Thành đến nhịp chiêng rộn rã giữa đại ngàn Tà Lài, Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 đã thực sự chạm đến trái tim người dân. Đó là minh chứng sống động cho một Đồng Nai năng động, hiện đại nhưng luôn lấy văn hóa làm nền tảng, lấy sự đồng lòng của nhân dân làm sức mạnh để kiến tạo tương lai bền vững.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ chương trình, tại quảng trường TP. Đồng Nai phường Trấn Biên, không gian văn hóa “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” tái hiện sinh động giá trị văn hóa dân tộc và lịch sử hơn 328 năm vùng đất Đồng Nai. Tại đây, du khách được thưởng thức trình diễn cồng chiêng, múa sạp, ngũ âm, áo dài, trang phục dân tộc và trực tiếp trải nghiệm viết thư pháp, trò chơi dân gian cùng các làng nghề truyền thống như gốm Biên Hòa, đan lát, đan chiếu. Song song đó, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” sẽ có ẩm thực đặc trưng, trái cây đặc sản, khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản sạch và các buổi tọa đàm chuyên đề về phát triển du lịch xanh, bền vững. Chuỗi hoạt động phong phú này không chỉ tôn vinh di sản, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch và kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.