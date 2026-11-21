Với chủ đề “Giữ Nếp – Viết tiếp sắc Việt từ Nếp xưa” chương trình diễn ra đến ngày 24/11, với bảy không gian trải nghiệm: Nếp Nghề, Nếp Nghệ, Nếp Nhà, Nếp Chợ, Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống.

Dấu Sắc Việt được khởi xướng với khát vọng kiến tạo một điểm hẹn văn hóa thường niên, có chiều sâu và giá trị bền vững. (Ảnh: Ngô Tùng)

Đến với Lễ hội, người dân và du khách có thể thực hành chế tác thủ công cùng nghệ nhân, xem triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập “Di sản 3 miền”; thưởng thức âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sắc Việt” của nhà thiết kế, nghệ nhân Trung Đinh.

Tại không gian Nếp Chợ là chợ phiên nghệ thuật quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo. Ngoài ra, Lễ hội còn có các không gian, hoạt động giới thiệu sách, chiếu phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hóa cũng góp phần tạo thêm trải nghiệm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Lễ hội Văn hóa Dấu Sắc Việt 2026 hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa thú vị, là nơi trải nghiệm và thụ hưởng của người dân Thành phố - nhất là các bạn trẻ. (Ảnh: Ngô Tùng)

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình vinh danh “Đôi tay Việt”, ghi nhận đóng góp của nghệ nhân, họa sĩ và nghệ sĩ trong gìn giữ, sáng tạo các giá trị văn hóa, từ pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ đến vẽ tay trên áo dài và nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình còn là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần Đại Đoàn kết toàn dân tộc - tôn vinh vẻ đẹp văn hoá của 54 dân tộc anh em. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng đến tôn vinh sự khéo léo, tư duy sáng tạo và dấu ấn cá nhân của người làm nghề, đồng thời kết nối di sản với đời sống đương đại.

Ban tổ chức định hướng phát triển “Dấu Sắc Việt” thành điểm hẹn văn hóa thường niên vào dịp 24/11, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống.