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Lễ hội Katê Chăm: Sức sống của di sản trong đời sống đương đại

Thứ Tư, 15:45, 21/10/2026
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VOV.VN - Lễ hội Katê năm 2026 đã kết thúc, nhưng sức hấp dẫn của ngày hội vẫn còn tiếp nối, những tập quán tín ngưỡng tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Qua đó, các giá trị văn hóa được tiếp nối, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn.

Ông Đinh Anh Hùng, chức sắc Bàlamôn giáo ở thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) cho biết, Katê là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Lễ hội là dịp các gia đình sum họp, con cháu hướng về tổ tiên, cùng nhau gìn giữ những phong tục đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ông Hùng nói: “Mỗi dịp Katê, tôi thấy con cháu từ xa đến gần đều háo hức trở về, mặc trang phục mới và đến khu đền tháp cầu an. Katê năm nay, con cháu về đông hơn nên bà con trong xóm làng cũng vui hơn”.

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Hội thi trang trí cổ bồng tại tháp Pô Sah Inư năm 2026

Tại đền Pô Nit ở thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, trong 3 năm trở lại đây, người dân và du khách cũng tìm đến nhiều hơn vào dịp Lễ hội Katê.

Bà Bùi Thị Xuân Sữa, Bí thư Chi bộ thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình cho biết, qua mỗi mùa Katê, những giá trị truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Sau khi kết thúc Katê ở đền Pô Nit là đến Katê tại các làng.

Bà Sữa chia sẻ: “Ở đây có 7 làng, mỗi làng chọn một ngày để tổ chức Katê. Bà con trong xóm làng đến chung vui, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.

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Hội thi thổi kèn saranai tại tháp Pô Sah Inư năm 2026

Lễ hội Katê diễn ra sôi động từ các đền tháp cổ kính như Pô Nit, Pô Sah Inư (tỉnh Lâm Đồng), Pô Rômê, Pô Klong Garai (tỉnh Khánh Hòa)… đến không gian văn hóa tại các làng Chăm, là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy đương đại.

Lễ hội Katê không chỉ tái hiện các nghi lễ tín ngưỡng như mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, rước y trang Nữ thần hay lễ cầu an, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tình đoàn kết thông qua không gian lễ hội “Tháp - Làng - Nhà”.

Điều đặc biệt tạo nên sức sống cho Lễ hội Katê là sự đồng hành của nhiều thế hệ: từ các bậc cao niên tận tình hướng dẫn con cháu chuẩn bị lễ vật, các chức sắc thực hiện nghi lễ linh thiêng đến lớp trẻ tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống, cất lên tiếng kèn saranai, tiếng trống ghi-năng hòa cùng điệu múa Chăm uyển chuyển.

Trong bối cảnh địa giới hành chính mới, việc tiếp tục bảo tồn Lễ hội Katê tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng càng có ý nghĩa trong việc duy trì mạch văn hóa Chăm, tạo điều kiện để cộng đồng thực hành di sản thường xuyên, giới thiệu những giá trị đặc sắc đến người dân, du khách.

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Đền Pô Nit đang là điểm đến nhân dịp Lễ hội Katê

Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, hơn 20 năm qua, Lễ hội Katê được phục dựng tại tháp Pô Sah Inư. Sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lễ hội vẫn được tổ chức quy mô tại tháp Pô Sah Inư.

Sư cả Thông Minh Toàn nói: “Đảng, Nhà nước cùng các sở, ban, ngành rất quan tâm đến cộng đồng người Chăm. Lễ hội Katê của người Chăm được tổ chức tại di tích tháp Pô Sah Inư, bản thân tôi rất tự hào và phấn khởi”.

Ông Thông Minh Luyến, trú thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp Katê tại các đền tháp của người Chăm, ngoài phần lễ còn diễn ra nhiều hoạt động vui tươi. Tuy nhiên, Ban tổ chức Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư cũng cần nghiên cứu, tổ chức thêm nhiều hoạt động mới lạ để thu hút người dân và du khách.

 

Ông Luyến nói: “Tôi thấy các hoạt động phần hội được lồng ghép vào Lễ hội Katê rất bổ ích, tạo cơ hội để các đoàn, các địa phương giao lưu, tăng cường đoàn kết, cùng nhau gìn giữ văn hóa, không để bản sắc dân tộc Chăm bị mai một. Tôi cũng đề nghị Ban tổ chức bổ sung thêm một số trò chơi mới để lễ hội phong phú, hấp dẫn hơn”.

Với Lễ hội Katê, những nghi lễ, âm nhạc, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống của người Chăm và các hình thức sinh hoạt cộng đồng được duy trì, thể hiện sinh động. Lễ hội Katê phản ánh sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Chăm.

Giữa nhịp sống hiện đại, Lễ hội Katê không dừng lại ở một ký ức xa xôi hay những trang tài liệu bảo tồn, mà thực sự “sống” trong từng nếp nhà và trở thành nhịp cầu du lịch văn hóa độc đáo, đưa tinh hoa bản sắc văn hóa Chăm vươn xa hơn trong thời đại mới.

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Người đàn ông gắn bó với nghề gốm Chăm hơn 30 mùa lễ hội Katê

VOV.VN - Nghề gốm của người Chăm mang tính chất mẹ truyền con nối, đều do người phụ nữ đảm trách. Tuy nhiên, ông Lâm Hùng Sổi ở làng gốm Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng lại thay đổi quan niệm này. Ngoài sản xuất, ông còn tích cực truyền dạy, quảng bá nghề, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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