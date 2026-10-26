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Lễ hội Okphansa – nét đẹp văn hoá tâm linh của đất nước Triệu Voi

Thứ Hai, 15:53, 26/10/2026
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VOV.VN - Sáng 26/10, người dân Lào trên khắp cả nước đã nô nức thực hiện các nghi lễ văn hoá truyền thống đề chào mừng Lễ hội Okphansa hay còn gọi là Lễ hội mãn chay.

Lễ hội Okphansa năm nay được tổ chức đầy đủ nghi thức tôn giáo theo phong tục tập quán của người dân Lào. Ngay từ sáng sớm, người dân theo đạo Phật đã đến các ngôi chùa để làm lễ “Tắt bạt” (lễ cúng dường cho các nhà sư) và cầu mong những điều bình an, tốt đẹp nhất cho gia đình và người thân.

Lễ hội Okphansa là một trong những lễ hội lớn nhất của người Lào, diễn ra vào dịp rằm tháng 11 hàng năm theo Phật lịch. Sự kiện đánh dấu kết thúc ba tháng mùa chay trang nghiêm, đồng thời là dịp để các tăng ni, Phật tử tổng kết lại quá trình tu tập của bản thân.

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Lễ hội mãn chay diễn ra tại chùa Sisaket có sự tham sự của lãnh đạo cấp cao Lào và đại diện đến từ 29 nước.
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Người dân theo đạo Phật đã đến các ngôi chùa để làm lễ “Tắt bạt”
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Lễ hội năm nay thu hút đông đảo du khách thập phương đến với đất nước Triệu Voi.
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Người dân theo đạo Phật đã đến các ngôi chùa để làm lễ “Tắt bạt”
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Đồ lễ được bày bán trước cổng chùa để phục vụ người dân sắm sửa lễ vật cho nghi thức "Tắt bạt"
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Đồ lễ được bày bán trước cổng chùa để phục vụ người dân sắm sửa lễ vật cho nghi thức "Tắt bạt"
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Người dân theo đạo Phật đã đến các ngôi chùa để làm lễ “Tắt bạt”

Ngoài thực hiện nghi lễ cúng dường, vào buổi tối tại các ngôi chùa còn diễn ra nghi lễ rước nến và thả đèn hoa đăng. Lễ hội mãn chay không chỉ mang ý nghĩa xua tan muộn phiền để hướng đến cuộc sống vui vẻ mà còn là nét đẹp văn hóa đặc sắc thu hút đông đảo du khách thập phương đến với đất nước Triệu Voi.

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Trần Tuấn/VOV-Vientiane
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