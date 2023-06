Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Bùng nổ trong vũ điệu tình yêu và ánh sáng

Mở đầu là màm biểu diễn của đội tân binh Canada. Đội pháo hoa đến từ xứ sở lá phong mở màn cho đêm thi với các vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc và ảo diệu trên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Trên nền nhạc sôi động của 14 bản nhạc hay nhất trong âm nhạc điện tử Canada, màn trình diễn có tên “Cực quang” tạo nên những dải ánh sáng khắc hoạ hiện tượng thiên nhiên đẹp đến gần như siêu thực. Những hiệu ứng đặc biệt của màn trình diễn mang cảm hứng đầy lãng mạn về xứ sở lá phong xa xôi đến từ vùng Bắc Cực – nơi những người dân hồn hậu cùng bên nhau hát ca, tiệc tùng, khiêu vũ để đón mùa hè về.

Màn thể hiện thứ hai của đội pháo hoa đến từ Pháp – xứ sở của tình yêu cũng không kém cạnh khi mang đến màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Đội Pháp từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Mỹ, Ba Lan, Bỉ... Mang chủ đề “Sắc màu hi vọng”, đội Pháp đã khắc hoạ những câu chuyện về tình yêu, niềm hyvọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, du khách Hà Nội nhận xét: “Mỗi đội có 1 màn biểu diễn khác nhau. Canada thì họ đem đến màn pháo hoa rất nồng nhiệt nhưng Pháp thì họ có rất nhiều cảm xúc. Lúc thì nồng nhiệt, lúc thì nhẹ nhàng du dương, gắn kết con người thiên nhiên rất nhiều. Họ có cả sự kết nối với Việt Nam, đó là bài hát của ca sỹ Mỹ Tâm, tôi thấy có gì đó đặc sắc và có sự kết nối Việt Nam vì thế tôi sẽ yêu đội Pháp và ủng hộ Pháp.”

Không chỉ mang đến màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đêm thứ hai của DIFF 2023 còn là một lễ hội âm nhạc với những bản nhạc tình yêu khi sâu lắng trữ tình, khi bùng nổ cuồng nhiệt. Tại sân khấu rộng hơn 1.000m2, du khách được thả hồn vào những bản tình ca ngọt ngào "Always Remember Us This Way"- ca khúc được đề cử trong giải Grammy lần thứ 62 của Lady Gaga, hay Je Veux của Pháp với màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Ottaviano Natalia Marice và Vũ đoàn Bà Nà Hills. Trong khi đó, các bản nhạc Việt sôi động như Bay, Keep me in love, “Những ước mơ rạng ngời” được trình bày bởi các nghệ sỹ Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã xoá nhoà mọi khoảng cách, kết nối hơn 5.000 khán giả, mang đến một không khí ngập tràn cảm xúc.

Đêm thi thứ 3 sẽ được trình diễn vào ngày 17/6 với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”, với sự tham gia của hai đội Australia và Italy./.

