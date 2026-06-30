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Lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19-25/9 với nhiều hoạt động đặc sắc

Thứ Ba, 10:10, 30/06/2026
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VOV.VN - Lễ hội Thành Tuyên 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25/9 tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao đặc sắc. Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên "Lung linh đêm hội trăng rằm", quy tụ 40 mô hình Trung thu tiêu biểu.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Theo Kế hoạch, Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Phường Minh Xuân; Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 và các địa điểm tổ chức sự kiện khu vực trung tâm hành chính tỉnh.

le hoi thanh tuyen 2026 dien ra tu ngay 19-25 9 voi nhieu hoat dong dac sac hinh anh 1
Lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ 19-25/9 với nhiều hoạt động đặc sắc

Chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh đêm hội trăng rằm" khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20/9/2026 (tức 10/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Phường Minh Xuân. Tại chương trình sẽ diễn ra hoạt động múa lân sư rồng chào đón Tết Trung thu; Trao quà cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh đêm hội trăng rằm” và diễn diễu 40 mô hình Trung thu xuất sắc được lựa chọn từ cuộc thi mô hình của các phường.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Tổ chức thi chấm mô hình Trung thu 2026; Hoạt động diễn diễu các mô hình; Tổ chức cho du khách trải nghiệm mô hình; Chương trình “Đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang”; Tổ chức chương trình Về nguồn; Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch – Tuyên Quang 2026; Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia; Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026; Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV, năm 2026.

Việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên góp phần quảng bá hình ảnh quê hương cách mạng Tuyên Quang, xây dựng thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng cấp quốc gia, đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với du khách trong nước và nước ngoài.

 

 

PV/VOV.VN
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