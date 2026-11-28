Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với định hướng “Kinh tế sáng tạo”, sự kiện thu hút lượng người tham dự tăng hơn 1,6 lần và số hoạt động tăng khoảng 1,5 lần so với mùa năm 2024. Gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế cùng gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia đã góp mặt, biến nhiều không gian di sản và công cộng thành điểm hẹn sáng tạo. Từ Quảng trường Sáng tạo, 12 đình và hội quán trong khu phố cổ, Công viên Thống Nhất đến các rạp hát và Chợ Đồng Xuân, dòng chảy nghệ thuật và sáng tạo lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng những nhà sáng tạo và công chúng Thủ đô.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đại diện Ban tổ chức khẳng định, không gian được kiến tạo đúng sẽ sinh ra giá trị, và giá trị ấy được bồi đắp qua nhiều thế hệ, giá trị đó làm nên nguồn sống bền vững cho chúng ta.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đại diện Ban tổ chức phát biểu tổng kết và bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 .

“Việc tái kích hoạt không gian đô thị: tái kích hoạt chợ thành trung tâm kinh tế sáng tạo, mở cửa đình làng cho tương tác, hoạt động nghề, kiến thiết không gian sáng tạo tại quảng trường, công viên…là các hướng đi cụ thể để tôn vinh văn hóa, khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế sáng tạo”, ông Phan Đăng Sơn nói.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tri ân sâu sắc tới các nghệ sĩ, nhân, nhà sáng tạo, các đối tác và xác định sự kiện là bước đi cụ thể trong định hướng chuyển từ tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi các ý tưởng, sản phẩm, không gian và mạng lưới hợp tác có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc.

“Điều có ý nghĩa nhất mà Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới không chỉ là những con số về lượng khách hay quy mô hoạt động, mà là những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi lễ hội khép lại… Lễ hội có thể khép lại, nhưng hành trình sáng tạo của Hà Nội sẽ không dừng lại. Những giá trị di sản được đánh thức, những kết nối được hình thành và những ý tưởng được khơi nguồn hôm nay sẽ tiếp tục là nền tảng cho những sáng kiến và giá trị mới trong tương lai”, ông Phạm Tuấn Long khẳng định.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ tại lễ bế mạc.

“Vượt lên trên những con số ấn tượng, thành tựu lớn nhất của lễ hội nằm ở những kết nối được vun đắp giữa các chủ thể sáng tạo, giới trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Những kết nối này có ý nghĩa thiết yếu trong việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo sôi động, tạo ra các giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế lâu dài cho thành phố. Khi Lễ hội khép lại, nhiệm vụ chung của chúng ta là tiếp tục đà phát triển này. Những mối quan hệ hợp tác được thiết lập, những ý tưởng được trao đổi và các không gian sáng tạo được kích hoạt sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững về sau”, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đồng tình chia sẻ tại lễ bế mạc.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa và Giấy chứng nhận tri ân đội ngũ sáng tạo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân... và các đối tác của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là việc đưa Chợ Đồng Xuân, không gian giao thương truyền thống đặc trưng của Hà Nội, trở thành địa điểm sáng tạo quy mô lớn mà vẫn giữ nhịp buôn bán bình thường. Triển lãm “Chạm Đồng Xuân”, không gian sách trên sân mái, các dự án khai thác chất liệu hàng hóa như “Market to Mode” hay âm thanh chợ trong “Chơi Chợ” tạo nên sự giao thoa sinh động. Đáng quý hơn, 10 nữ tiểu thương trực tiếp bước lên sân khấu vở diễn tương tác “Mười thương”, trở thành chủ thể đồng sáng tạo ngay giữa khu chợ gắn bó với sinh kế của mình.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Không chỉ dừng ở con số thống kê hay trải nghiệm ngắn ngày, lễ hội cho thấy bước chuyển từ mô hình “Tuyến Lễ hội” sang “Khu vực tổ chức Lễ hội” nhằm kết nối không gian, nguồn lực và kinh tế đô thị. Nhiều giá trị tiếp tục được duy trì sau sự kiện như các pavilion tại Công viên Thống Nhất, không gian biểu diễn tại rạp Hồng Hà, các dự án kết nối làng nghề với thiết kế đương đại, chuỗi tour văn hóa – kinh tế đêm, nền tảng Hanoi Go hay định hướng hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân – Bắc Qua. Song song đó, Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026 với 100 phương án dự thi và Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội bước đầu tạo nguồn ý tưởng và dữ liệu cho việc tái sử dụng không gian đô thị.

Lễ bế mạc “Hà Nội, những vang động” mang chủ đề “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng” được tổ chức tại khu vực trước cổng chính Chợ Đồng Xuân.

Trong đêm bế mạc “Hà Nội, những vang động” mang chủ đề “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”, âm thanh đời sống chợ truyền thống hòa quyện cùng chèo, xẩm, quan họ, tuồng cổ và blues, funk, rock dưới sự dẫn dắt âm nhạc của nghệ sĩ Nguyên Lê cùng ê-kíp sáng tạo. Màn khép lại ấy gửi đi thông điệp rõ ràng: di sản không chỉ để gìn giữ mà còn là nguồn lực sống động nuôi dưỡng kinh tế sáng tạo và bản sắc bền vững cho Thủ đô.