Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực

Với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ – Kinh tế sáng tạo", Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tối 13/11 bằng chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Kẻ Nghệ” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tiếp nối hành trình xây dựng Hà Nội - thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu UNESCO, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ một sự kiện văn hóa thường niên trở thành không gian kết nối, thử nghiệm và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút người dân, du khách với các không gian văn hóa sống động

Theo bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Lễ hội năm nay sẽ có 150 hoạt động và sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong nước, quốc tế; cũng là lần đầu tiên mở ra hình thức đưa nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo với nghệ sĩ Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội.

"Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô", bà Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Năm 2026 cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức UNESCO. Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao vị trí của Hà Nội và khẳng định lễ hội năm nay diễn ra vào một khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa UNESCO và Việt Nam.

Một không gian sắp đặt gắn với văn hóa Mường tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

"Từ một sáng kiến ​​nhằm tôn vinh các tài năng sáng tạo của thành phố, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã dần phát triển thành một nền tảng năng động, kết nối các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua các kỳ tổ chức, Lễ hội đã đưa sự sáng tạo vào không gian công cộng, thúc đẩy những hình thức hợp tác mới, đồng thời khẳng định đóng góp ngày càng lớn của văn hóa và sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố.

Sự kiện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng nền kinh tế sáng tạo không chỉ được xây dựng bởi các nghệ sĩ hay nhà thiết kế. Nó còn phụ thuộc vào sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự góp mặt của giới trẻ, cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và những người thực hành sáng tạo", ông Jonathan Wallace Baker cho biết.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. HanoiGo được định hướng trở thành nền tảng thông tin số tập trung về văn hóa và du lịch Hà Nội, tích hợp dữ liệu đa dạng về các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện và tour du lịch.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long Kẻ Nghệ”. Lấy dòng nước làm mạch dẫn, các tác phẩm nối liền trong ba hồi “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối” với hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn. Các tác phẩm tinh tế kết nối chèo, ca trù, xẩm, nhạc cụ dân tộc cùng múa đương đại, âm nhạc điện tử và ánh sáng, dẫn dắt khán giả đi từ làn điệu và nhịp sống của Kẻ Chợ đến hình ảnh một Hà Nội sáng tạo hôm nay.

Trong dòng chảy ấy, giọng xẩm cùng đàn bầu đối đáp với kèn đồng; câu quan họ được tiếp nối bằng hợp xướng; nghệ thuật tuồng gặp giọng opera trong màn kết; hay khi nhịp beatbox cùng các vũ công hiphop đưa câu chuyện về ký ức làng xã vào ngôn ngữ biểu đạt của người trẻ… Điểm gặp gỡ của những thực hành nằm ở sự lắng nghe: Lời mời và câu đáp trong quan họ, câu hát và tiếng phách trong ca trù, nhịp và động tác trong tuồng. Từ đó, chương trình gợi một hình dung về Hà Nội sáng tạo được nuôi dưỡng bằng ký ức và những cuộc gặp gỡ giữa các thực hành nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Năm 2019, với việc Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã từng bước thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhóm nghệ sĩ trẻ và cả cộng đồng.

Qua những kỳ lễ hội được tổ chức từ năm 2021 đến nay, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã làm tốt vai trò quy tụ cộng đồng sáng tạo của thành phố. Lễ hội mở lời mời, tạo điều kiện để các bên liên quan gặp gỡ, chia sẻ tri thức và thực hành trong một không gian chung. Với sự kết nối và tham gia của cộng đồng, khởi đầu từ trình diễn thành quả của từng cá nhân tinh hoa, các nhóm sáng tạo dần được hình thành, đóng góp những sáng kiến, mô hình có tính liên ngành, có giá trị kinh tế và góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế sáng tạo của đô thị.