Lễ Kiết giới Sima chánh điện mới tại chùa Prék Om Pu hơn 360 năm tuổi ở Cần Thơ

Theo Ban Quản trị chùa Prék Om Pu, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ, ngôi Chánh điện vừa khánh thành là công trình xây dựng lần thứ ba, thay thế cho các kiến trúc cũ đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Với sự đồng lòng của chư tăng, Ban Quản trị cùng Phật tử gần xa, công trình đã vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành.

Tổng kinh phí xây dựng Chánh điện cùng các hạng mục phụ trợ là hơn 9,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ đồng và phần còn lại do Phật tử, mạnh thường quân đóng góp.

Lễ cắt băng khánh thành ngôi chánh điện mới

Sự kiện khánh thành ngôi Chánh điện chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng về đời sống văn hóa của đồng bào mà còn minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Lãnh đạo địa phương kêu gọi toàn thể quý vị chức sắc và bà con Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và nỗ lực lao động sản xuất theo phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng thịnh vượng.

Ngôi chánh điện mới chùa Prék Om Pu

Chùa Prék Om Pu (tên đầy đủ là Kom Pong Men Chây Sê Rây Út Đom Prék Om Pu) là ngôi chùa có bề dày lịch sử hơn 360 năm. Với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngôi chùa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũ xếp hạng là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012.