Lễ trao giải K-pop Golden Disc Awards tại Hà Nội dự kiến đón 70.000 lượt khán giả

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đối tác công bố kế hoạch tổ chức lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 9-10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, với quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đề cập định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đưa các sự kiện lớn đến Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại họp báo.

“Việt Nam đặt quyết tâm rất cao trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch. Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh một tư duy là tư duy chúng ta cùng sáng tạo và cùng thắng. Theo đó, Việt Nam rất mong muốn hoan nghênh và chào đón, và sẽ tạo ra những cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi nhất để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Việt Nam kỳ vọng mỗi năm sẽ đón thêm nhiều sự kiện có quy mô quốc tế, đặc biệt là những chương trình lần đầu được tổ chức trong nước hoặc trong khu vực. Song song với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ nỗ lực đưa các giá trị văn hóa, di sản, thể thao và du lịch Việt Nam ra thế giới.

Lễ trao giải K-pop hơn 40 năm tuổi lần đầu đến Hà Nội

Golden Disc Awards ra đời năm 1986, là một trong những giải thưởng âm nhạc lâu đời của Hàn Quốc, tập trung đánh giá thành tích album và nhạc số. Trong hơn bốn thập kỷ, giải thưởng đã gắn liền với sự phát triển của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc và sự lan tỏa của K-pop trên thế giới.

Qua nhiều kỳ tổ chức, Golden Disc Awards từng quy tụ các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Jennie, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NCT WISH, MONSTA X cùng nhiều tên tuổi khác.

Ông Kim Yu-seok, đại diện HLL, đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards.

Mùa giải thứ 40 diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thu hút 290 triệu lượt xem trên toàn cầu, gần 50 triệu lượt bình chọn và gần 80.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động Taipei Dome. Trong đó, khách quốc tế chiếm gần 50% lượng người mua vé tham dự.

Đối với mùa giải thứ 41 tại Hà Nội, danh sách nghệ sĩ chính thức hiện chưa được công bố. Ban tổ chức cho biết các thông tin về nghệ sĩ tham gia sẽ được cập nhật trên những kênh chính thức của chương trình trong thời gian tới.

Ông Kim Yu-seok, đại diện HLL, đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards, chia sẻ về kế hoạch đưa lễ trao giải đến Việt Nam và hình thức phát sóng sự kiện.

“Đây là lần đầu tiên Giải thưởng Golden Disc được tổ chức tại Việt Nam. Lễ trao giải Golden Disc sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc cùng phần chụp hình thảm đỏ của nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho Hàn Quốc. Lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp tại Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, đưa sân khấu tại Hà Nội đến với người hâm mộ trên toàn thế giới”, ông Kim Yu-seok cho biết.

Đại diện HLL kỳ vọng Golden Disc Awards sẽ góp phần quảng bá Hà Nội như một trung tâm mới của các lễ hội âm nhạc châu Á. Việc tổ chức sự kiện cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác giữa ngành công nghiệp giải trí Việt Nam và Hàn Quốc, từ sản xuất sân khấu, phát sóng đến vận hành chương trình biểu diễn.

Từ sân khấu K-pop đến cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam

Golden Disc Awards lần thứ 41 là sự kiện mở đầu chương trình hợp tác “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam – Experience More) giai đoạn 2027-2031 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Theo định hướng, các bên sẽ nghiên cứu, lựa chọn đưa những sự kiện quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao đến Việt Nam, kết hợp với hoạt động quảng bá điểm đến và phát triển du lịch.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB

Tại lễ công bố, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, nhấn mạnh khả năng lan tỏa hình ảnh đất nước thông qua trải nghiệm của những người nổi tiếng khi đến Việt Nam.

“Khi những nghệ sĩ, vận động viên quốc tế chia sẻ trên các kênh truyền thông và nền tảng toàn cầu của họ về một cung đường tuyệt đẹp ở Hà Giang, Cầu Rồng tại Đà Nẵng, một ổ bánh mì ở Sài Gòn hay ly cà phê giữa Hà Nội, những hình ảnh đó tạo ra một cách quảng bá Việt Nam rất tự nhiên, chân thực và có sức thuyết phục đặc biệt. Đó không còn là thông điệp quảng cáo do chúng ta tự nói về mình. Đó là những trải nghiệm thật, được kể lại bởi cảm xúc của những con người có sức ảnh hưởng tới hàng triệu khán giả quốc tế”, ông Phạm Như Ánh chia sẻ.

Theo kế hoạch, bên cạnh hai đêm trao giải Golden Disc Awards 2027, các bên dự kiến kết nối thêm những hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm và tham quan tại Hà Nội cùng các địa phương lân cận. Mục tiêu là khuyến khích người hâm mộ quốc tế dành thêm thời gian khám phá Việt Nam thay vì chỉ đến tham dự lễ trao giải.

Việc lần đầu đăng cai Golden Disc Awards không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức một lễ trao giải K-pop ngay tại Hà Nội mà còn mở ra khả năng kết nối các sự kiện giải trí quốc tế với hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.