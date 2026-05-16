LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

Fatherland được đón nhận nồng nhiệt tại LHP Cannes

Trong khuôn khổ giới thiệu phim tại LHP Cannes 2026, sau khi phần trình chiếu Fatherland tại Grand Lumiére kết thúc, một tràng pháo tay kéo dài khoảng 5 phút vang dội khắp khán phòng đã diễn ra để cổ vũ cho những người làm phim.

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt này, đạo diễn Pawlikowski chia sẻ đầy hóm hỉnh: “Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi hy vọng ít nhất một nửa trong số các bạn thực sự chân thành. Được ở đây với những con người tuyệt vời này, những người đã làm việc cho bộ phim trong những điều kiện thực sự khó khăn, chúng ta đã đến Versailles - đến ngôi đền tuyệt đẹp của điện ảnh - và tất cả những khó khăn, vất vả của chúng ta như đều đã bị lãng quên. Và tôi nghĩ, lần này, tôi thực sự thích xem phim của mình”. Pawlikowski cười và nói thêm: “Tôi đã được ngắm nhìn những diễn viên tuyệt vời và những cảnh quay tuyệt đẹp, tất cả mọi thứ. Cảm ơn các bạn”.

Từ trái sang: Lukasz Zal, Hanns Zischler, Pawel Pawlikowski, Sandra Huller và August Diehl tại buổi ra mắt phim Fatherland ở Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Valery HACHE/AFP/Getty Images)

Giữa tràng pháo tay của khán giả, nữ ngôi sao Hüller đã vô cùng xúc động. Vẻ điềm tĩnh thường thấy của cô tan biến khi đám đông tán thưởng những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc của cô trong phim, bao gồm cả cuộc gọi điện thoại đường dài đầy nước mắt và sự bùng nổ giận dữ với người cha gia trưởng tự cao tự đại của mình trên màn ảnh.

Đạo diễn Pawlikowski sải bước trên thảm đỏ cùng ngôi sao Sandra Hüller, người diện một chiếc khăn choàng lông vũ tuyệt đẹp theo phong cách Liza Minnelli, cùng với Hanns Zischler và August Diehl, cũng như các diễn viên phụ Devid Striesow và Anna Madeley. Cùng với Pawlikowski, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Hüller, một gương mặt được yêu thích tại Cannes, nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt. Hüller hiện là gương mặt được nhận ưu ái đặc biệt tại Cannes sau những thành công vang dội của Anatomy of a Fall và The Zone of Interest.

Cuộc đối mặt giữa cha và con trên mảnh đất quê hương

Fatherland là bộ phim tiếng Đức lấy bối cảnh hậu chiến tranh thế giới thứ 2, mùa hè năm 1949, giai đoạn đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh. Phim xoay quanh quan hệ phức tạp giữa đại văn hào Thomas Mann (do Zischler thủ vai) và con gái ông Erika, một diễn viên, nhà văn và tay đua xe (do Sandra Hüller thủ vai).

Cảnh trong phim Fatherland.

Trong phim, Hüller và người cha trên màn ảnh của cô, Hanns Zischler, đã mang đến một sự tương tác tinh tế nhưng đáng giá. Trong vai một gia đình người Đức sống xa quê hương, họ trở về Đức để nhận những lời khen ngợi cho sự nghiệp lừng lẫy của Zischler. Trên đường đi, họ phải đối mặt với sự xung đột chính trị, cái chết và sự hối tiếc.

Hành trình dài theo chân hai cha con trên chiếc Buick màu đen trở về quê hương từ nơi sống lưu vong, di chuyển qua ranh giới Đông và Tây Đức, giữa hai hệ chính trị, băng qua một nước Đức đổ nát, chuyến đi dần dần trở thành một cuộc đối thoại căng thẳng, sâu sắc giữa hai thế hệ về quá khứ và căn tính.

Fatherland tiếp nối phong cách của Cold War, vẫn trung thành với dạng phim đen trắng và khai thác sâu những vết sẹo lịch sử của châu Âu.

Ứng cử viên nặng ký

Lần cuối Pawlikowski xuất hiện tại Cannes là với phim Cold War năm 2018, đây là một bộ phim chính kịch đen trắng khai thác những tổn thương trong lịch sử châu Âu gần đây. Phim đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất và sau đó nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar cùng năm. Ida, một phim khác của Pawlikowski đã giành giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2015. Pawlikowski cũng là đồng tác giả kịch bản phim Cha xứ với đạo diễn người Đức Hendrik Handloegten. Lần này Pawlikowski trở lại với Fatherland, đây là sự tái hợp của ông với nhà quay phim Lukasz Zal, người từng hợp tác với ông trong 2 bộ phim Ida và Cold War.

Ba năm trước, Hüller là nữ hoàng của Liên hoan phim Cannes khi cô đóng vai chính trong phim đoạt giải Cành cọ vàng - Anatomy of a Fall của Justine Triet và Zone of Interest của Jonathan Glazer, hai bộ phim đã đưa nữ diễn viên người Đức lên tầm quốc tế và mở ra nhiều dự án ở Hollywood.

Năm nay Hüller đang có một năm cực kỳ thành công. Cô đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin vừa qua cho vai diễn chính trong phim chính kịch Rose của Markus Schleinzer và đóng cùng Ryan Gosling trong phim hài khoa học viễn tưởng bom tấn Project Hail Mary của Phil Lord và Christopher Miller. Sau Fatherland, tới đây cô sẽ ra mắt trong phim đóng cùng Tom Cruise - Digger, của Alejandro G. Inarritu.

Với thời lượng 82 phút, Fatherland là phim truyện ngắn nhất trong danh sách tranh giải tại LHP Cannes năm nay. Tuy nhiên với Pawlikowski, Fatherland một lần nữa khẳng định vị trí của một bậc thầy kể chuyện bằng hình ảnh. Còn với Hüller, Fatherland một lần nữa giúp cô vững chắc vị trí của một ngôi sao hàng đầu. Phim hứa hẹn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng điện ảnh lớn trong năm 2026.