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Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn miễn phí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 19:02, 11/11/2026
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VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện chuỗi nghệ thuật đặc sắc kết hợp công nghệ 3D Mapping và âm nhạc dân tộc. Đáng chú ý, công chúng sẽ được trải nghiệm suất diễn ngoài trời hoàn toàn miễn phí cùng cơ hội nhận ưu đãi giảm giá vé đến 50% cho các vở diễn đỉnh cao.

Chuỗi nghệ thuật xiếc đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 24/11/2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ giới thiệu tới khán giả Thủ đô và du khách 3 chương trình nghệ thuật với không gian và hình thức thể hiện hoàn toàn riêng biệt.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp miễn phí vào lúc 15h30 ngày 24/11 tại sân khấu ngoài trời trước cửa Rạp Xiếc Trung ương. Khán giả sẽ được hòa mình vào không gian rộn rã của tiếng trống, các màn múa lân, múa rồng rực rỡ sắc màu cùng những tiết mục xiếc đường phố hấp dẫn.

Với không gian biểu diễn mở, hoạt động góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo không khí vui tươi, sôi động và lan tỏa tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

lien doan xiec viet nam bieu dien mien phi chao mung ngay van hoa viet nam hinh anh 1
Chương trình“Sơn thần Thủy quái” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam vào lúc vào lúc 16h30 ngày 24/11/2026.

Tiếp đó, vào lúc 16h30 ngày 24/11/2026, chương trình “Sơn thần Thủy quái” tái hiện câu chuyện Vua Hùng kén rể cho công chúa Mỵ Nương với cuộc tranh tài giữa hai vị thần núi và thần nước. Từ cốt truyện dân gian quen thuộc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xây dựng một không gian sân khấu giàu tính thị giác, kết hợp nghệ thuật xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại. Được dàn dựng theo hình thức kịch xiếc quy mô lớn, các tiết mục liên kết thành một mạch truyện xuyên suốt. Từ khung cảnh thanh bình thời các Vua Hùng, cuộc gặp gỡ và tranh tài của hai vị thần đến sự đối lập giữa thế giới núi rừng và đại dương, câu chuyện được đẩy lên cao trào bằng cuộc đại chiến giữa Đất và Nước.

Thông qua sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu, tác phẩm không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật sinh động mà còn góp phần làm mới cách tiếp cận truyền thuyết dân gian, gửi gắm thông điệp về tình yêu, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của con người.

Cũng trong ngày 24/11, vào lúc 20h00, khán giả sẽ được thưởng thức vở diễn “Lời của tre”. Tác phẩm lấy hình tượng cây tre làm cảm hứng xuyên suốt, khắc họa mối gắn bó giữa con người với loài cây thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam.

lien doan xiec viet nam bieu dien mien phi chao mung ngay van hoa viet nam hinh anh 2
Vở diễn "Lời của tre" vào lúc 20h ngày 24/11.

Vở diễn được cấu trúc thành ba chương: “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”. Nếu chương đầu tiên gợi lại miền ký ức tuổi thơ, lời ru và cuộc sống bình dị nơi làng quê, thì chương thứ hai khắc họa tình yêu đôi lứa qua những màn trình diễn giàu cảm xúc, gửi gắm thông điệp về sự thủy chung, gắn bó và cùng nhau vượt qua thử thách. Ở chương cuối, “Thanh âm hào khí”, không gian nghệ thuật được mở rộng với âm nhạc từ các nhạc cụ tre, kết hợp những tiết mục xiếc sôi động, vũ đạo và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả. Qua đó, hình ảnh cây tre không chỉ đại diện cho vẻ đẹp mộc mạc của làng quê mà còn trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, âm nhạc và vũ đạo, “Lời của tre” góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Trước đó, vào 20h00 ngày 20/11/2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam công diễn chương trình đặc biệt "Ước mơ xanh" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng trực tiếp viết kịch bản và đạo diễn. Chương trình “Ước mơ xanh” gồm các ca khúc tôn vinh thầy cô, được thể hiện trực tiếp bởi dàn ca sĩ khách mời cùng các màn trình diễn xiếc điệu nghệ. Đây là lời tri ân sâu sắc dành cho các nhà giáo nói chung và các thầy cô giáo ngành xiếc nói riêng, những người đã âm thầm đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ tài năng để giữ gìn và phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi vé đặc biệt. Giảm 20% giá vé cho cả 3 chương trình trọng điểm: "Sơn thần Thủy quái", "Lời của tre" và "Ước mơ xanh"; Giảm 50% giá vé dành riêng cho sinh viên khi mua vé thưởng thức chương trình "Ước mơ xanh".

Chuỗi hoạt động không chỉ đem đến những giờ phút giải trí nghệ thuật chất lượng cao mà còn là nỗ lực thực tiễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong việc khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu văn hóa trong lòng khán giả trẻ.

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Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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