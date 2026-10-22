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Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I: Khám phá hồn Việt qua nét bút

Thứ Năm, 15:50, 22/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 22 - 26/10, tại di tích Cơ Mật Viện, số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, thành phố Huế, diễn ra Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt qua nét bút”. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Liên hoan có hơn 100 gian trưng bày, quy tụ các câu lạc bộ thư pháp, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp và đại diện các làng nghề truyền thống trên cả nước.

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Người dân và du khách khám phá hồn Việt qua nét bút.

Tham gia liên hoan, ông Hồ Viết Sanh, ở xã Đại Đồng, thành phố Đà Nẵng viết thư pháp, sáng tác các tác phẩm thư họa tặng du khách. Với ông Hồ Viết Sanh, mỗi nét bút thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật và gửi gắm những giá trị đạo đức, tinh thần hiếu nghĩa và truyền thống văn hóa Việt Nam.

“Đến đây, tôi muốn trải lòng qua những bức tranh thư họa, những tác phẩm thư pháp viết trực tiếp để tặng du khách và bạn bè quốc tế. Thư pháp góp phần truyền tải những giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và đạo hiếu của con người. Được tham gia một hoạt động như thế này tại Huế là niềm vinh dự đối với tôi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều kỳ liên hoan được tổ chức trong thời gian tới”, ông Hồ Viết Sanh bộc bạch.

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Ông Hồ Viết Sanh, ở xã Đại Đồng, thành phố Đà Nẵng viết thư pháp, sáng tác các tác phẩm thư họa tặng du khách.

Tại Liên hoan còn diễn ra các buổi tọa đàm về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới và phát huy giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế gắn với du lịch. Người dân và du khách có thể giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ.

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Trưng bày nghệ thuật thư pháp, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống.

Ngày 24/10, học sinh, sinh viên và du khách được hướng dẫn trải nghiệm các công đoạn mài mực, cầm bút và thực hành những nét thư pháp cơ bản. Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cho biết, liên hoan được tổ chức nhằm góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

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Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tặng thư pháp cho du khách.
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Các tác phẩm thư pháp được trưng bày để người dân và du khách thưởng thức.

Thông qua việc giới thiệu tác phẩm và tôn vinh nghệ nhân, chương trình hướng đến lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua nghệ thuật thư pháp.

“Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất tại Huế diễn ra từ ngày 22 - 26/10, hướng đến mục tiêu góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chúng tôi tôn vinh nghệ nhân, trưng bày các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật của các tác giả trong cả nước, đồng thời tổ chức hoạt động thi viết thư pháp, qua đó thể hiện và lan tỏa văn hóa dân tộc Việt Nam”, ông Lê Ngọc Dũng cho biết.

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Tác phẩm thư họa  được ông Hồ Viết Sanh tặng du khách.

Diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa tại Huế, quảng bá giá trị di sản và kết nối nghệ thuật truyền thống với du lịch, đưa vẻ đẹp văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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