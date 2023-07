Loạt phim truyền hình hấp dẫn ra mắt tháng 7 trên HBO Max

Vào tháng 6 vừa qua, Max đã phát sóng nhiều loạt phim hấp dẫn khác nhau như Warrior Season 3, Downey's Dream Cars và Swiping America, mang đến cho người xem những khoảnh khắc thú vị. Không để người xem thất vọng, HBO Max tiếp tục có kế hoạch phát trực tiếp nhiều hơn vào tháng 7, từ phim tài liệu truy ngược về kẻ giết người hàng loạt vào những năm 1990, cho đến loạt phim hoạt hình DC rất được mong đợi.

Married to Evil

Nhiều người thường không gặp được người bạn đời trong mơ của mình khi kết hôn, đặc biệt nếu đó là sự sắp đặt của cha mẹ họ chứ không phải người mà họ chọn. Trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt "Married to Evil" (Kết hôn với Ác ma), một phụ nữ tên Olivia sẽ kết hôn với Christopher Jones, một sĩ quan cải huấn luôn coi nhà của anh ta như một nhà tù. Chỉ sau khi dành thời gian cho Christopher Jones, Olivia mới hiểu mình đã rơi vào lối sống lạm dụng. Bộ phim sẽ ra mắt trên Max vào 3/7.

Last Call: When A Serial Killer Stalked Queer New York

Bộ phim "Last Call: When A Serial Killer Stalked Queer New York" (Cuộc gọi cuối cùng: Khi một kẻ giết người hàng loạt rình rập New York) kể về một âu chuyện diễn ra vào những năm 1990, khi cảnh sát phát hiện ra một thi thể không mảnh vải che thân, dẫn họ đến một vụ án lạnh lùng từ những năm trước với những điều tương tự đã xảy ra. Sau khi điều tra thêm, họ kết luận rằng kẻ giết người hàng loạt đang săn lùng những người đàn ông đồng tính luyến ái ở thành phố New York và đã thâm nhập vào cuộc sống về đêm của người đồng tính để thực hiện những hành vi tàn bạo này. Bộ phim sẽ ra mắt trên Max vào 9/7.

Full Circle

"Full Circle" (Vòng tròn đầy đủ) là một bản gốc mới của Max, pha trộn giữa thể loại tội phạm và bí ẩn với một khuynh hướng tâm lý. Loạt phim do người đoạt giải Oscar Steven Soderbergh đạo diễn. Bộ phim theo chân Kristen McCusker, một phụ nữ nhận được cuộc gọi từ những kẻ bắt cóc liên quan đến vụ bắt cóc con trai cô, nhưng chúng không đề cập đến khoản tiền chuộc hay đưa ra bất kỳ gợi ý nào về đàm phán. Khi Thám tử Harmony bắt đầu cuộc điều tra, cô ấy nghi ngờ tất cả những người thân cận với Kristen. Mọi người dường như đang che giấu điều gì đó và đây không chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc. Bộ phim sẽ ra mắt trên Max vào 13/7.

The Golden Boy

"The Golden Boy" (Cậu Bé Vàng) là một bộ phim tài liệu gốc của HBO sẽ phát sóng thành hai tập trên Max vào ngày 24 và 25/7. Bộ phim tài liệu do Fernando Villena đạo diễn, kể về câu chuyện của Oscar De La Hoya, một võ sĩ chuyên nghiệp đã giành chiến thắng một huy chương vàng Olympic ở tuổi 19. Sau đó, anh nhanh chóng nổi tiếng là anh hùng quê hương của cộng đồng người Mỹ gốc Mexico ở Los Angeles.

Harley Quinn Season 4

Mặc dù tương lai của DC người thật đóng bị đặt dấu hỏi sau khi thiết lập "cứng nhắc", nhưng vũ trụ hoạt hình đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết, phần lớn nhờ vào sự trở lại của "Harley Quinn" mùa 4. Trong phần trước, có tiết lộ rằng Harley đã gia nhập Bat Family, và Poison Ivy đã trở thành thành viên hàng đầu của Legion of Doom. Với việc Bruce Wayne bị bỏ tù vì trốn thuế, Batgirl hiện là thủ lĩnh chính thức của Bat Family. Vì vậy, trong mùa thứ tư, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một số cuộc phiêu lưu thú vị của Batgirl và Harley, cũng như cuộc chạm trán mới nhất của Poison Ivy với Legion of Doom. Bộ phim sẽ ra mắt trên Max vào 24/7.

Superman & Lois Season 3

"Superman & Lois" mang đến sự hiểu biết sâu sắc về khía cạnh con người của Superman thông qua lăng kính của một gia đình đích thực. Trong phim, bạn sẽ thấy cuộc sống của. một siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới và một nhà báo khi phải đối mặt với những khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống, do những rắc rối liên tục xảy ra trong gia đình và trên toàn thế giới. Phần 3 của bộ phim được công chiếu trên The CW vào ngày 14/3 và sẽ sớm có trên Max vào 28/7 tới đây.