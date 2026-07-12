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Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

Chủ Nhật, 15:05, 12/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng mới trong sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ có thể tạo nội dung rất nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền, công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

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Đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ về vai trò của AI trong sáng tạo nội dung.

Chia sẻ tại AI Transformation Summit 2026 với chủ đề "AI tạo nội dung - Nghệ thuật tạo chuyển đổi", Mai Thu Huyền nhìn lại những bước chuyển mình của công nghệ trong lĩnh vực điện ảnh sau hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề.

Mai Thu Huyền bày tỏ: "Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của công nghệ làm phim. Từ những ngày dựng phim bằng băng từ, quay phim bằng phim nhựa cho đến thời đại kỹ thuật số hôm nay. Năm năm trước, nếu có người nói tôi có thể tự tạo một MV ca nhạc, một phim hành động hay những thước phim điện ảnh chỉ với AI, có lẽ tôi cũng khó tin, nhưng giờ đây, chúng ta đang bước vào một cuộc cách mạng mới mang tên AI".

Theo Mai Thu Huyền, AI đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kết hợp với tư duy chiến lược, sự sáng tạo và khả năng kết nối giữa con người.

mai thu huyen noi ve dieu ai chua the thay the trong sang tao noi dung hinh anh 2

Mai Thu Huyền nhấn mạnh: "AI có thể tạo ra nội dung rất nhanh, nhưng chỉ con người mới tạo ra niềm tin. Và chính niềm tin mới tạo nên giá trị bền vững cho doanh nghiệp".

Tại sự kiện, nhiều diễn giả cũng chia sẻ góc nhìn về việc ứng dụng AI trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh đề cập đến vai trò của storytelling và điện ảnh trong xây dựng thương hiệu. Theo anh, trong thời đại AI, điều không thể thay thế vẫn là khả năng thấu hiểu con người, cảm xúc và nghệ thuật kể chuyện. Những bộ phim ngắn, micro drama hay nội dung thương hiệu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi sản phẩm được đặt đúng bối cảnh, đúng cảm xúc và đúng nhu cầu của khách hàng.

Đạo diễn Khải Anh cho rằng AI không thay thế được ý tưởng của con người nhưng nó sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ của những người làm phim với giá thành rẻ hơn, giúp câu chuyện của đạo diễn muốn hướng tới vẫn được giữ nguyên vẹn.

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Đạo diễn Nguyễn Khải Anh chia sẻ về vai trò của storytelling trong thời đại AI.

Ở góc độ marketing, ông Trần Chí Hiếu cho rằng doanh nghiệp hiện nay không còn thiếu nội dung mà đang thiếu khả năng kể đúng câu chuyện để khách hàng hiểu, tin và lựa chọn. Theo ông, nội dung chỉ thực sự tạo ra giá trị khi trở thành một phần trong hành trình chuyển đổi của khách hàng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu một số giải pháp ứng dụng AI như AI Avatar, AI Streamer và mô hình trường quay ảo phục vụ hoạt động truyền thông, bán hàng và livestream. Theo giới thiệu tại sự kiện, các công cụ này hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và mở rộng khả năng sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng.

AI Transformation Summit 2026 quy tụ hơn 200 CEO, doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Các tham luận tại chương trình tập trung vào việc ứng dụng AI trong truyền thông, marketing, bán hàng và sáng tạo nội dung, đồng thời nhấn mạnh vai trò của con người trong việc tạo ra giá trị khác biệt khi công nghệ ngày càng phát triển.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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