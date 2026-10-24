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Mang phở Hà Nội tới Tokyo, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

Thứ Bảy, 22:49, 24/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Công viên Shiba, Tokyo, Nhật Bản ngày 24 và 25/10, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam được tổ chức, trong đó phở là một trong những điểm nhấn.

Tại lễ khai mạc Vietnam Food Festival 2026, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết trong thời gian công tác tại Nhật Bản, ông nhận thấy ẩm thực Việt Nam nhận được sự yêu thích của nhiều người dân sở tại. Ở chiều ngược lại, ẩm thực Nhật Bản cũng quen thuộc với công chúng Việt Nam.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, ẩm thực là một trong những cầu nối giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu Việt Nam – Nhật Bản.

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Các đại biểu tham dự tọa đàm “Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam” trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026.
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Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, cho rằng phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là tinh hoa văn hóa được kết tinh, sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt.

Trong đó, phở Hà Nội mang hương vị thanh tao, gắn với những nét đặc trưng của đất và người Thăng Long – Hà Nội. Vì vậy, việc giới thiệu phở tại Tokyo không chỉ nhằm quảng bá một món ăn mà còn là cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam.

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Ông Morimoto Junichi chia sẻ về sức kết nối của phở Việt với người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam” cũng được tổ chức, tập trung vào các giá trị văn hóa, tri thức chế biến cũng như việc gìn giữ và quảng bá phở Việt tới bạn bè quốc tế.

Bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết phở gắn với đời sống thường ngày, ký ức và tập quán của nhiều thế hệ người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Theo bà Thủy, Hà Nội đang xác định ẩm thực là một trong những hướng phát triển của công nghiệp văn hóa và xây dựng bản đồ ẩm thực để du khách có thể tiếp cận nhiều hơn những câu chuyện phía sau các món ăn.

Đáng chú ý, theo thông tin được chia sẻ tại tọa đàm, Hà Nội hiện có gần 700 quán phở có thâm niên hơn 20 năm. Bên cạnh các hoạt động quảng bá trong nước, thành phố cũng mong muốn lan tỏa những giá trị của di sản ẩm thực tới bạn bè quốc tế.

Tại Tokyo, bên cạnh việc giới thiệu tri thức, kỹ nghệ, tập quán và ký ức gắn với phở Việt, một số ký họa về phở do các bạn trẻ Việt Nam sáng tác cũng được trưng bày.

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Vietnam Food Festival 2026 giới thiệu nhiều món ăn Việt Nam như phở, bún chả, bánh mì và cà phê.

Ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, ông nhận thấy phở có sức kết nối mạnh mẽ không chỉ với người Việt mà cả bạn bè quốc tế.

Theo ông Morimoto Junichi, tình yêu dành cho phở cũng là cơ sở để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm liên quan đến món ăn này, với mong muốn đưa hương vị phở Việt đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Trường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam, chia sẻ năm nguyên tắc để tạo nên một bát phở ngon, từ lựa chọn bánh phở, nguyên liệu, kỹ thuật ninh nước dùng, phối trộn gia vị đến cách phục vụ.

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Theo ông, sự tinh tế của phở không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến mà còn ở tập quán thưởng thức, nhịp sống thường ngày và những ký ức gia đình được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Vietnam Food Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại Công viên Shiba, giới thiệu nhiều món ăn Việt Nam như phở, bún chả, bánh mì, cà phê, đồng thời có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản.

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“Ngày phở Việt Nam” - Lan tỏa hương vị Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp cùng các nhà hàng Việt Nam ở sở tại tổ chức sự kiện “Ngày Phở Việt Nam” tại trụ sở Đại sứ quán. Sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua tinh hoa ẩm thực Phở Việt Nam.

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: BTC
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