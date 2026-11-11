Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo quy định tại Thông tư, vào ngày 24/11 hàng năm, các tổ chức và cá nhân sẽ được miễn phí tham quan tại những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trước đây về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan. Chính sách mới này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Danh sách các điểm văn hóa, lịch sử được áp dụng bao gồm bảo tàng Hải dương học, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tàng Lịch sử quốc gia, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Dinh Độc Lập, bảo tàng Yersin, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Khách tham quan bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống bảo tàng và di tích, chính sách miễn phí còn được triển khai tại các vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Trường hợp đặc biệt, do phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo quy định của Luật Phí và lệ phí, nên việc miễn phí tại hai địa điểm này sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư 167 có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ áp dụng theo văn bản mới tương ứng.

Người dân trải nghiệm Tết Trung thu tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Việc Bộ Tài chính ban hành thông tư trên là bước cụ thể hóa chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Điều 2 của Nghị quyết này, ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết cũng quy định rõ việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào dịp này theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị quyết 28 còn đặt mục tiêu bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho văn hóa hàng năm đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển văn hóa.

Khách tham quan bảo tàng Hà Nội.

Chính sách miễn phí tham quan tại các địa điểm được lựa chọn trong Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cho người dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa.