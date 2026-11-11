English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11:

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thứ Tư, 15:56, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 quy định về việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo điều kiện cho người dân được miễn phí vé vào cửa tại nhiều bảo tàng, di tích cùng một số vườn quốc gia trên cả nước.

Theo quy định tại Thông tư, vào ngày 24/11 hàng năm, các tổ chức và cá nhân sẽ được miễn phí tham quan tại những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trước đây về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan. Chính sách mới này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Danh sách các điểm văn hóa, lịch sử được áp dụng bao gồm bảo tàng Hải dương học, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tàng Lịch sử quốc gia, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Dinh Độc Lập, bảo tàng Yersin, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

mien phi tham quan nhieu bao tang, di tich, vuon quoc gia vao ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 1
Khách tham quan bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống bảo tàng và di tích, chính sách miễn phí còn được triển khai tại các vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Trường hợp đặc biệt, do phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo quy định của Luật Phí và lệ phí, nên việc miễn phí tại hai địa điểm này sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư 167 có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ áp dụng theo văn bản mới tương ứng.

mien phi tham quan nhieu bao tang, di tich, vuon quoc gia vao ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 2
Người dân trải nghiệm Tết Trung thu tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Việc Bộ Tài chính ban hành thông tư trên là bước cụ thể hóa chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Điều 2 của Nghị quyết này, ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết cũng quy định rõ việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào dịp này theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị quyết 28 còn đặt mục tiêu bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho văn hóa hàng năm đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển văn hóa.

mien phi tham quan nhieu bao tang, di tich, vuon quoc gia vao ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 3
Khách tham quan bảo tàng Hà Nội.

Chính sách miễn phí tham quan tại các địa điểm được lựa chọn trong Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cho người dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu
Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu

VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”, nhân kỷ niệm 102 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 – 11/11/2026) và kỷ niệm 99 năm khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 – 11/12/2026).

Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu

Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề về khởi nghĩa Quảng Châu

VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu”, nhân kỷ niệm 102 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 – 11/11/2026) và kỷ niệm 99 năm khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 – 11/12/2026).

Khánh Hòa tăng cường bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm
Khánh Hòa tăng cường bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Khánh Hòa tăng cường bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Khánh Hòa tăng cường bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Đổi mới bảo tàng: Khi tư liệu hiện vật, di sản được “đóng gói” mang tới công chúng
Đổi mới bảo tàng: Khi tư liệu hiện vật, di sản được “đóng gói” mang tới công chúng

VOV.VN - Xóa bỏ rào cản địa lý và những bức tường kính trầm mặc, nhiều bảo tàng hiện nay đã chủ động mang tư liệu, hiện vật ra khỏi không gian trưng bày cố định để đến tận trường học, nhà máy, không gian công cộng hay các bản làng vùng sâu vùng xa.

Đổi mới bảo tàng: Khi tư liệu hiện vật, di sản được “đóng gói” mang tới công chúng

Đổi mới bảo tàng: Khi tư liệu hiện vật, di sản được “đóng gói” mang tới công chúng

VOV.VN - Xóa bỏ rào cản địa lý và những bức tường kính trầm mặc, nhiều bảo tàng hiện nay đã chủ động mang tư liệu, hiện vật ra khỏi không gian trưng bày cố định để đến tận trường học, nhà máy, không gian công cộng hay các bản làng vùng sâu vùng xa.

Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa
Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để tái hiện lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để tái hiện lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập
Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

VOV.VN - Thành phố Huế dự kiến bố trí gần 3,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

VOV.VN - Thành phố Huế dự kiến bố trí gần 3,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc