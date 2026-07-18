MXH bùng nổ vì “Đặc vụ Kim”: Khán giả đếm ngược từng tuần chờ tập mới

Chỉ sau ba tuần phát sóng, “Đặc vụ Kim tái khởi động” đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Mỗi khi một tập mới lên sóng, hàng loạt bài viết phân tích, dự đoán và những đoạn cắt cảnh hành động lại phủ kín các diễn đàn yêu phim. Nhiều khán giả thậm chí nói vui rằng, cả tuần chỉ mong đến tối thứ Sáu và thứ Bảy để được xem tiếp hành trình của Đặc vụ Kim.

(Ảnh: SBS)

Thống trị Netflix hai tuần liên tiếp

Không chỉ tạo cơn sốt tại Hàn Quốc, bộ phim còn chinh phục khán giả quốc tế.

Theo số liệu mới nhất từ Netflix, “Đặc vụ Kim tái khởi động” đã giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các series không nói tiếng Anh suốt hai tuần liên tiếp. Bộ phim cũng đứng đầu lượt xem tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Peru... và liên tục góp mặt trong Top 10 ở hàng loạt thị trường trên thế giới.

Đây là thành tích hiếm có đối với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng song song trên truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Tại Hàn Quốc, sức nóng của bộ phim còn được thể hiện qua những con số ấn tượng.

Tập 6 đạt rating 22,3% trên toàn quốc, 23,2% tại khu vực Seoul và có thời điểm chạm 26,4%, trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất Hàn Quốc trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt, rating của phim tăng liên tục từ 9,5% ở tập đầu lên 15,7%, 18,8% rồi vượt mốc 22% chỉ sau vài tuần phát sóng.

Hiệu ứng vượt ngoài mong đợi khiến SBS thay đổi kế hoạch ban đầu. Theo Studio S - đơn vị sản xuất, ê-kíp dự định chỉ thực hiện một tập đặc biệt sau khi phim kết thúc. Tuy nhiên, phản hồi quá tích cực từ khán giả đã khiến nhà đài quyết định sản xuất hai tập đặc biệt, dự kiến phát sóng vào ngày 31/7 và 1/8.

Hiện ê-kíp đang cân nhắc nhiều hình thức như hậu trường, những cảnh chưa từng phát sóng hoặc chương trình trò chuyện cùng dàn diễn viên.

Phim còn tạo nên một “cơn địa chấn” trên mạng xã hội. Sau mỗi tập phát sóng, hàng nghìn bài viết, video cắt cảnh và bình luận xuất hiện trên các nền tảng như X, Facebook, YouTube, TikTok hay các diễn đàn yêu phim Hàn. Từ những màn đối đầu nghẹt thở, các cú “bẻ lái” bất ngờ đến những câu thoại của Đặc vụ Kim đều nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ và tranh luận sôi nổi. Không ít khán giả thừa nhận họ đã quay lại cảm giác “đếm ngược” từng tuần để chờ phim lên sóng - điều ngày càng hiếm trong thời đại xem phim theo mùa trên các nền tảng trực tuyến.

(Ảnh: SBS)

Điều gì khiến “Đặc vụ Kim” hấp dẫn?

Một trong những điểm khác biệt của “Đặc vụ Kim tái khởi động” là nhân vật chính không phải mẫu anh hùng trẻ tuổi quen thuộc.

Nhân vật Kim Do Hyun do So Ji-sub thủ vai là một người cha đơn thân sống lặng lẽ sau khi vợ qua đời. Anh làm việc tại ngân hàng, luôn nhẫn nhịn và sẵn sàng chịu thiệt để con gái có cuộc sống bình yên.

Thế nhưng khi con gái Min Ji đột ngột mất tích, người đàn ông hiền lành ấy buộc phải trở lại thân phận thật của mình: Mật danh 66, một cựu đặc vụ sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng sợ.

Sự đối lập giữa hình ảnh một ông bố bình thường và một chiến binh lạnh lùng tạo nên sức hút rất riêng cho bộ phim. Bên cạnh những màn chiến đấu mãn nhãn, “Đặc vụ Kim tái khởi động” còn chạm tới người xem bằng câu chuyện gia đình.

Vụ mất tích của Min Ji mở ra hàng loạt bí mật liên quan đến bạo lực học đường, các tập đoàn tài phiệt và những thế lực chính trị đứng sau nhiều vụ việc. Qua đó, bộ phim phản ánh khoảng cách giàu nghèo, sự bất lực của người lao động trước quyền lực và khát khao tìm kiếm công lý trong xã hội hiện đại.

Chính sự kết hợp giữa hành động, cảm xúc gia đình và các vấn đề xã hội đã giúp “Đặc vụ Kim tái khởi động” giữ chân khán giả qua từng tập phim.

(Ảnh: SBS)

Khán giả đã nghĩ đến mùa 2

Dù mùa đầu tiên vẫn chưa kết thúc, nhiều người hâm mộ đã bắt đầu kỳ vọng vào phần tiếp theo.

Nguyên tác webtoon vẫn còn nhiều nội dung chưa được chuyển thể, trong khi hành trình của Đặc vụ Kim mới chỉ hé lộ một phần quá khứ. Trước đó, So Ji Sub cũng từng chia sẻ mong muốn được trở lại nếu dự án có mùa phim mới.

Với vị trí số 1 trên Netflix hai tuần liên tiếp, rating dẫn đầu Hàn Quốc và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, “Đặc vụ Kim tái khởi động” không chỉ là bộ phim truyền hình thành công nhất mùa hè năm nay mà còn được xem là một trong những hiện tượng nổi bật nhất của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026.