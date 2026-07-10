English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival bằng ý chí và kiên trì

Thứ Sáu, 10:17, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ở tuổi 20, Đặng Công Danh đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của mình khi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival tổ chức ở Singapore.

Thành tích này của Đặng Công Danh không chỉ là niềm tự hào của cá nhân nam sinh viên trẻ mà còn là minh chứng cho một hành trình theo đuổi âm nhạc bằng sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Asia Arts Festival là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để tham gia cuộc thi, Đặng Công Danh đã lựa chọn aria “It Ain’t Necessarily So”, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới “Porgy and Bess” của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

Với sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Đặng Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Chính sự chuẩn bị nghiêm túc ấy đã giúp nam sinh đến từ Việt Nam chinh phục ban giám khảo và giành Huy chương Vàng ở bảng thi nâng cao.

nam sinh viet nam gianh huy chuong vang tai asia arts festival bang y chi va kien tri hinh anh 1
Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong lễ trao giải, giám đốc cuộc thi đã bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của Công Danh như một cách ghi nhận và bày tỏ sự yêu thích dành cho tiết mục của thí sinh này. Sau khi bước xuống sân khấu, nhiều khán giả quốc tế đã chủ động đến bắt tay, chúc mừng và chia sẻ sự ấn tượng trước phần biểu diễn của em. Đó trở thành một trong những kỷ niệm khó quên đối với Đặng Công Danh trong lần đầu tiên tham dự một sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Đằng sau tấm Huy chương Vàng là câu chuyện của một chàng trai trẻ không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Đặng Công Danh sinh năm 2006 tại Hải Phòng, hiện là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Thanh nhạc hệ Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình có tình yêu dành cho nghệ thuật, Đặng Công Danh sớm được nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Ông ngoại từng theo học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, biết chơi guitar; cậu từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Chính môi trường gia đình ấy đã gieo vào lòng cậu bé Hải Phòng tình yêu đặc biệt với âm nhạc.

Bố của Đặng Công Danh làm nghề đi tàu biển, nhiều năm chỉ có thể trở về nhà khoảng một lần. Sự thiếu vắng của người cha trong phần lớn thời gian trưởng thành không khiến em chùn bước mà ngược lại trở thành động lực để em sớm hình thành tính tự lập, ý thức về sự cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cuối năm lớp 4, Đặng Công Danh bắt đầu học thanh nhạc. Đến năm lớp 12, em phải cùng lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quãng thời gian ấy được đánh dấu bằng những chuyến xe buýt Hải Âu liên tục nối Hải Phòng và Hà Nội.

nam sinh viet nam gianh huy chuong vang tai asia arts festival bang y chi va kien tri hinh anh 2
Ảnh: NVCC

Có những ngày tan học lúc 17h, em vội vã lên xe, ăn tối ngay trên đường để kịp đến lớp học với thầy. Sau buổi học kết thúc lúc 21h, em lại lên xe trở về Hải Phòng khi đêm đã khuya. Cũng có những hôm ngủ lại nhà thầy và 4h sáng lại tất tả bắt xe về để kịp đến trường. Nhịp sống kéo dài suốt nhiều tháng liền ấy trở thành ký ức không thể nào quên đối với chàng trai trẻ.

“Nắng mưa cũng chỉ là thời tiết, không có gì có thể cản bước được em trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc”, Đặng Công Danh chia sẻ.

Tinh thần bền bỉ ấy cũng được thể hiện trong quá trình rèn luyện bản thân. Ngoài việc học thanh nhạc, Công Danh thường xuyên tập thể thao để duy trì thể lực, bởi theo em, một người nghệ sĩ biểu diễn cần có sức bền và nguồn năng lượng tích cực trên sân khấu.

Niềm yêu thích dành cho âm nhạc và văn hóa Trung Hoa cũng thôi thúc Công Danh tự học tiếng Trung để có thể hát đúng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn những tác phẩm mình thể hiện. Song song với đó, em tiếp tục trau dồi tiếng Anh nhằm mở rộng cơ hội giao lưu và hội nhập quốc tế.

Nhận xét về học trò của mình, giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ cho biết Đặng Công Danh là một trong những sinh viên để lại cho anh nhiều ấn tượng bởi tinh thần cầu tiến và ý chí theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Theo anh, Công Danh không sở hữu xuất phát điểm quá thuận lợi, nhưng lại có sự bền bỉ hiếm thấy ở một người trẻ.

Giảng viên Đào Nguyên Vũ đặc biệt đánh giá cao khả năng tự học và tinh thần kỷ luật của Đặng Công Danh. Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, em còn chủ động học ngoại ngữ, trau dồi kiến thức văn hóa, rèn thể lực và tìm hiểu sâu về các tác phẩm trước khi biểu diễn. Theo anh, đây là những yếu tố quan trọng để hình thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trong tương lai.

nam sinh viet nam gianh huy chuong vang tai asia arts festival bang y chi va kien tri hinh anh 3
Ảnh: NVCC

“Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích, mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật”, giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ thêm.

Trước thành công tại cuộc thi Asia Arts Festival ở Singapore, Công Danh đã sớm ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước. Em từng vào bán kết chương trình “Tuyệt đỉnh Song ca nhí” trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của “The Voice Kids”. Dù sau đó chương trình phải dừng lại do đại dịch COVID-19, đó vẫn là những trải nghiệm quý giá giúp em trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó, Đặng Công Danh còn sở hữu nhiều giải Nhất, giải Nhì và giải Xuất sắc tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi và hội diễn nghệ thuật ở Hải Phòng.

Đối với Đặng Công Danh, Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Anh cho biết sẽ tiếp tục học tập, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chuyên môn, bản lĩnh và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. “Người có mục tiêu rõ ràng và đủ kiên trì, sớm muộn cũng sẽ đạt được điều mình theo đuổi”, Đặng Công Danh bày tỏ.

Có lẽ, chính niềm tin giản dị ấy đã đưa chàng trai đến từ Hải Phòng bước lên bục vinh quang tại Singapore và hứa hẹn sẽ còn đưa giọng ca trẻ này đi xa hơn trên hành trình chinh phục âm nhạc.

Thiếu Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore
Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

VOV.VN - Ca sĩ Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được mời tham gia Hội đồng Giám khảo Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến 12/7. Đặc biệt, cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam tại sự kiện năm nay.

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

VOV.VN - Ca sĩ Bích Hồng, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được mời tham gia Hội đồng Giám khảo Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến 12/7. Đặc biệt, cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam tại sự kiện năm nay.

Bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Nguyên Hà có phiên bản mới
Bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Nguyên Hà có phiên bản mới

VOV.VN - Ca khúc "Nhắm mắt thấy mùa hè", bản nhạc phim từng gắn liền với giọng hát Nguyên Hà vừa được khoác lên diện mạo mới qua MV cùng tên do ca sĩ Hoàng Hà Cương thực hiện.

Bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Nguyên Hà có phiên bản mới

Bản hit "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Nguyên Hà có phiên bản mới

VOV.VN - Ca khúc "Nhắm mắt thấy mùa hè", bản nhạc phim từng gắn liền với giọng hát Nguyên Hà vừa được khoác lên diện mạo mới qua MV cùng tên do ca sĩ Hoàng Hà Cương thực hiện.

Crescendo - Giao hưởng kết nối: Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng
Crescendo - Giao hưởng kết nối: Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng

VOV.VN - Tối 4/7, tại Nhà Bát Giác - không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối”. Chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”.

Crescendo - Giao hưởng kết nối: Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng

Crescendo - Giao hưởng kết nối: Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng

VOV.VN - Tối 4/7, tại Nhà Bát Giác - không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối”. Chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”.

Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển
Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

VOV.VN - Từ ngày 1/7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn,… sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

Bản quyền âm nhạc tại quán cà phê: Cần cân bằng bảo vệ quyền tác giả và phát triển

VOV.VN - Từ ngày 1/7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn,… sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc