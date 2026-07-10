Nam sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival bằng ý chí và kiên trì

Thành tích này của Đặng Công Danh không chỉ là niềm tự hào của cá nhân nam sinh viên trẻ mà còn là minh chứng cho một hành trình theo đuổi âm nhạc bằng sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Asia Arts Festival là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để tham gia cuộc thi, Đặng Công Danh đã lựa chọn aria “It Ain’t Necessarily So”, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới “Porgy and Bess” của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

Với sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Đặng Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Chính sự chuẩn bị nghiêm túc ấy đã giúp nam sinh đến từ Việt Nam chinh phục ban giám khảo và giành Huy chương Vàng ở bảng thi nâng cao.

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Đặc biệt, trong lễ trao giải, giám đốc cuộc thi đã bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của Công Danh như một cách ghi nhận và bày tỏ sự yêu thích dành cho tiết mục của thí sinh này. Sau khi bước xuống sân khấu, nhiều khán giả quốc tế đã chủ động đến bắt tay, chúc mừng và chia sẻ sự ấn tượng trước phần biểu diễn của em. Đó trở thành một trong những kỷ niệm khó quên đối với Đặng Công Danh trong lần đầu tiên tham dự một sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Đằng sau tấm Huy chương Vàng là câu chuyện của một chàng trai trẻ không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Đặng Công Danh sinh năm 2006 tại Hải Phòng, hiện là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Thanh nhạc hệ Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình có tình yêu dành cho nghệ thuật, Đặng Công Danh sớm được nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Ông ngoại từng theo học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, biết chơi guitar; cậu từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Chính môi trường gia đình ấy đã gieo vào lòng cậu bé Hải Phòng tình yêu đặc biệt với âm nhạc.

Bố của Đặng Công Danh làm nghề đi tàu biển, nhiều năm chỉ có thể trở về nhà khoảng một lần. Sự thiếu vắng của người cha trong phần lớn thời gian trưởng thành không khiến em chùn bước mà ngược lại trở thành động lực để em sớm hình thành tính tự lập, ý thức về sự cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cuối năm lớp 4, Đặng Công Danh bắt đầu học thanh nhạc. Đến năm lớp 12, em phải cùng lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quãng thời gian ấy được đánh dấu bằng những chuyến xe buýt Hải Âu liên tục nối Hải Phòng và Hà Nội.

Ảnh: NVCC

Có những ngày tan học lúc 17h, em vội vã lên xe, ăn tối ngay trên đường để kịp đến lớp học với thầy. Sau buổi học kết thúc lúc 21h, em lại lên xe trở về Hải Phòng khi đêm đã khuya. Cũng có những hôm ngủ lại nhà thầy và 4h sáng lại tất tả bắt xe về để kịp đến trường. Nhịp sống kéo dài suốt nhiều tháng liền ấy trở thành ký ức không thể nào quên đối với chàng trai trẻ.

“Nắng mưa cũng chỉ là thời tiết, không có gì có thể cản bước được em trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc”, Đặng Công Danh chia sẻ.

Tinh thần bền bỉ ấy cũng được thể hiện trong quá trình rèn luyện bản thân. Ngoài việc học thanh nhạc, Công Danh thường xuyên tập thể thao để duy trì thể lực, bởi theo em, một người nghệ sĩ biểu diễn cần có sức bền và nguồn năng lượng tích cực trên sân khấu.

Niềm yêu thích dành cho âm nhạc và văn hóa Trung Hoa cũng thôi thúc Công Danh tự học tiếng Trung để có thể hát đúng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn những tác phẩm mình thể hiện. Song song với đó, em tiếp tục trau dồi tiếng Anh nhằm mở rộng cơ hội giao lưu và hội nhập quốc tế.

Nhận xét về học trò của mình, giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ cho biết Đặng Công Danh là một trong những sinh viên để lại cho anh nhiều ấn tượng bởi tinh thần cầu tiến và ý chí theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Theo anh, Công Danh không sở hữu xuất phát điểm quá thuận lợi, nhưng lại có sự bền bỉ hiếm thấy ở một người trẻ.

Giảng viên Đào Nguyên Vũ đặc biệt đánh giá cao khả năng tự học và tinh thần kỷ luật của Đặng Công Danh. Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, em còn chủ động học ngoại ngữ, trau dồi kiến thức văn hóa, rèn thể lực và tìm hiểu sâu về các tác phẩm trước khi biểu diễn. Theo anh, đây là những yếu tố quan trọng để hình thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trong tương lai.

Ảnh: NVCC

“Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích, mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật”, giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ thêm.

Trước thành công tại cuộc thi Asia Arts Festival ở Singapore, Công Danh đã sớm ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước. Em từng vào bán kết chương trình “Tuyệt đỉnh Song ca nhí” trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của “The Voice Kids”. Dù sau đó chương trình phải dừng lại do đại dịch COVID-19, đó vẫn là những trải nghiệm quý giá giúp em trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó, Đặng Công Danh còn sở hữu nhiều giải Nhất, giải Nhì và giải Xuất sắc tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi và hội diễn nghệ thuật ở Hải Phòng.

Đối với Đặng Công Danh, Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Anh cho biết sẽ tiếp tục học tập, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chuyên môn, bản lĩnh và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. “Người có mục tiêu rõ ràng và đủ kiên trì, sớm muộn cũng sẽ đạt được điều mình theo đuổi”, Đặng Công Danh bày tỏ.

Có lẽ, chính niềm tin giản dị ấy đã đưa chàng trai đến từ Hải Phòng bước lên bục vinh quang tại Singapore và hứa hẹn sẽ còn đưa giọng ca trẻ này đi xa hơn trên hành trình chinh phục âm nhạc.