Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chiều nay (29/11), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trao thư biểu dương cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, giao lưu văn hóa, xây dựng cộng đồng.

Chương trình quy tụ khoảng hơn 250 đại biểu, đại diện các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp, trí thức, thanh niên, sinh viên, thiếu nhi và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đời sống của người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực, thành tích và đóng góp thiết thực của các cá nhân trong quá trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng đoàn kết, phát triển và hội nhập, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Tham tán Công sứ Nguyễn Sáu, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Ni sư Thích Tâm Trí - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm cùng chung tay xây dựng nên một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thực sự lớn mạnh cả về lượng và chất, cùng hướng về quê hương Tổ quốc

Với thông điệp “Gắn kết cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Hướng về Quê hương”, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay ghi dấu ấn với nhiều chương trình đặc sắc, như giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể dục thể thao… Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trao thư biểu dương cho 17 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, phát triển doanh nghiệp, hoạt động xã hội, thể thao, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và xây dựng cộng đồng.

Trong số những cá nhân được biểu dương, có các sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc tại các trường đại học của Nhật Bản, nhận học bổng danh giá, đạt giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, cũng như những cá nhân đã bền bỉ đóng góp công sức cho các hoạt động thiện nguyện, phổ biến pháp luật, tổ chức lễ hội và hỗ trợ cộng đồng.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc chương trình

Đặc biệt, việc biểu dương thiếu nhi Kim Trà My, 6 tuổi, với nhiều thành tích trong các cuộc thi tiếng Việt, văn hóa và nghệ thuật, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, khuyến khích các em gìn giữ tiếng mẹ đẻ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Hoạt động biểu dương không chỉ nhằm ghi nhận những thành tích cá nhân mà còn góp phần lan tỏa các tấm gương tích cực, khuyến khích tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng đã phát biểu về ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chính nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành lại độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với địa bàn Nhật Bản, cộng đồng người Việt không chỉ ngày càng lớn mạnh về số lượng mà còn về chất lượng, với khoảng 700.000 người sinh sống, làm việc trên khắp 47 tỉnh, thành của Nhật Bản. Trong số đó, có nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, các doanh nhân, kỹ sư, người lao động cần cù, sáng tạo, các bạn trẻ nỗ lực học tập tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu tại Nhật Bản…

Chương trình thu hút hơn 250 quan khách và đại diện hội đoàn, cộng đồng tham dự

Một điều đáng trân trọng đó là những đóng góp thầm lặng của các hội đoàn, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, những thầy cô kiên trì dạy dỗ tiếng Việt cho các cháu nhỏ. Những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ cùng với đồng bào khi gặp khó khăn, hoạn nạn cả ở Nhật Bản lẫn quê nhà… Tất cả những đóng góp này, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên sức mạnh, uy tín và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, với truyền thống đoàn kết, tinh thần hiếu học, cần cù, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ ngày càng vững mạnh, được xã hội Nhật Bản tin yêu, trân trọng và có nhiều đóng góp xứng đáng hơn đối với quê hương, đất nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực, cam kết đồng hành cùng bà con kiều bào, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng phát triển ổn định, đồng thời tạo điều kiện cho bà con kiều bào kết nối, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước cũng như cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trên cơ sở những giá trị nêu trên, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng cùng nỗ lực tiếp tục vun đắp bằng những hành động cụ thể, đó là cùng đoàn kết hơn nữa và thực sự trở thành chỗ dựa của nhau nơi đất khách quê người, không ngừng vươn lên, cùng nhau xây dựng hình ảnh tốt đẹp về con người Việt Nam, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, giữ gìn uy tín và tôn trọng pháp luật sở tại.

Ni sư Thích Tâm Trí cho rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh làm nên bản sắc và cốt cách của dân tộc Việt Nam

Để từ đó góp phần tạo nên uy tín của cả cộng đồng, bồi đắp thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản. Cộng đồng cũng cần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa Việt Nam cho những thế hệ mai sau, giữ gìn và phát huy tiếng Việt cũng như những phong tục tốt đẹp của đất nước, cùng chung sức để đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước bằng năng lực, sở trường và điều kiện của mỗi người.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng cho rằng, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tất cả cộng đồng, đại diện các hội đoàn, bà con kiều bào…, được gặp gỡ, giao lưu, và cùng hướng về Tổ quốc, cùng mang những giá trị tốt đẹp của người Việt để lan tỏa tại nước sở tại. Vì vậy, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm cùng chung tay xây dựng nên một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thực sự càng lớn mạnh cả về lượng và chất, cùng hướng về quê hương Tổ quốc để góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

Ni sư Thích Tâm Trí - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cũng cho rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh làm nên bản sắc và cốt cách của dân tộc Việt Nam. Dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, dù có nhiều khoảng cách địa lý, nhưng trong lòng mỗi người con đất Việt vẫn luôn giữ một cội nguồn, một tiếng nói, một tình yêu quê hương và một tấm lòng hướng về Tổ quốc.

Tiết mục "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được các em nhỏ ngân vang tại chương trình

Đặc biệt hơn nữa, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản đang không ngừng lớn mạnh, việc phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc càng có nhiều ý nghĩa và đáng lan tỏa. Mỗi cá nhân cần nỗ lực yêu thương, chia sẻ, tương trợ và đồng hành cùng nhau để xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Vinh danh đội vô địch bóng đá toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản và giao lưu với Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội

Một trong những nội dung nổi bật của ngày hội là lễ vinh danh đội bóng FC J-Connect - đội đã xuất sắc giành chức vô địch Đại hội bóng đá tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 (FAVIJA Champions Cup 2026). Thông qua các giải đấu được tổ chức tại nhiều địa phương, bóng đá đã trở thành một trong những hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự kết nối giữa những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Ngày hội cũng có sự tham gia giao lưu của đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội nhân dịp đội bóng có lịch thi đấu tại tỉnh Chiba vào ngày 01/12 sắp tới. Sự gặp gỡ giữa đại diện bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và phong trào bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là cơ hội để lan tỏa tình yêu thể thao, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam xa quê hương.

Trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức tiến hành lễ trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026. Cuộc thi thu hút 102 bài dự thi, với 31 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung khảo và 13 thí sinh tham gia vòng chung kết diễn ra buổi sáng cùng ngày (29/11).

Tiết mục múa chào mừng sự kiện

Thông qua các phần thi ở trình độ Trung cấp và Cao cấp, cuộc thi tạo cơ hội để người Việt Nam tại Nhật Bản nâng cao năng lực tiếng Nhật, rèn luyện kỹ năng trình bày, tự tin chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn của mình trong quá trình học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy sự hội nhập của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội sở tại, tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam qua các thế hệ

Bên cạnh các hoạt động biểu dương và trao giải, ngày hội mang đến một không gian văn hóa Việt Nam giàu bản sắc thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống và giao lưu ẩm thực. Chương trình văn nghệ có sự tham gia của các em thiếu nhi thuộc Hội Việt ngữ, nhóm Sun Lotus, nhóm V-Artists, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) cùng các nghệ sĩ và thành viên cộng đồng… Những tiết mục như “Hello Vietnam”, “Thương ca Tiếng Việt”, “Máu đỏ da vàng” và các phần trình diễn nghệ thuật mang đến những thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, chương trình trình diễn áo dài và trang phục dân tộc do bà Tống Thị Kim Giao đạo diễn, với sự tham gia của các người mẫu trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, sự phong phú và đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động văn hóa, ngày hội hướng tới việc tạo dựng môi trường để các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, có thêm cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm và nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Ngày hội của sự chung tay và sẻ chia

Không gian giao lưu ẩm thực Việt Nam tại ngày hội được xây dựng từ sự đóng góp của các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp và tình nguyện viên. Những món ăn mang hương vị quê hương, các hoạt động giao lưu văn nghệ và những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp, giúp những người Việt Nam xa quê thêm gắn bó và sẻ chia.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu (áo đen giữa) chụp ảnh cùng đại diện các tổ chức, hội đoàn và các em nhỏ tại sự kiện

Điểm đặc biệt của chương trình là sự chung tay của nhiều hội đoàn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa, giáo dục, thể thao, kinh doanh, truyền thông đến các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Sự đóng góp về nhân lực, vật lực, các tiết mục nghệ thuật và ẩm thực của các đơn vị không chỉ góp phần tổ chức ngày hội mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Hướng tới một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững

Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa và tinh thần đoàn kết trong quá trình xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy sự phối hợp giữa các hội đoàn, tăng cường kết nối giữa các thế hệ, phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời khuyến khích những sáng kiến và hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Ngày hội gửi gắm thông điệp về một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết trong sự đa dạng, tự tin hội nhập, gìn giữ bản sắc dân tộc và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cả Việt Nam và Nhật Bản.