Ngày hội Tinh hoa Ẩm thực Gia Lai quy tụ nhiều sắc màu hương vị

Đêm khai mạc nổi bật với chương trình quảng diễn ẩm thực do các nghệ nhân, đầu bếp thực hiện. Du khách được trực tiếp theo dõi kỹ thuật mổ cá ngừ đại dương, chế biến bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam.

Đặc biệt, màn trình diễn đồ uống “Đại ngàn Fusion” kết hợp rượu Bàu Đá và cà phê chiết xuất lạnh đã gửi gắm thông điệp kết nối giữa đại ngàn và biển cả.

Người dân xã Kông Lơng Khơng (Gia Lai) biểu diễn cách chế biến gà nướng cơm lam truyền thống của người Bahnar.

Thông qua việc giới thiệu câu chuyện và quy trình chế biến món ăn, Gia Lai kỳ vọng tạo dấu ấn riêng, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 29/3.

Các đầu bếp chế biến món ăn từ cá biển.

Ông Nguyễn Xuân Bắc- Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đến Ngày hội cảm nhận: “Chúng tôi được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Gia Lai thì cảm thấy rất ngon miêng, cảm nhận rõ cái tình của người Gia Lai trong đấy. Với những cảnh đẹp, món ăn và sự tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, tôi tin Gia Lai sẽ sớm thành điểm đến, điểm sáng của du lịch Việt Nam. Nếu ai chưa đến Gia Lai, cần có kế hoạch đến ngay, ai đến rồi mà chưa quay lại thì thật là phí”.

Nhiều gian hàng khác giới thiệu tinh hoa ẩm thực các tỉnh và các quốc gia trên thế giới.