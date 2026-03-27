中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày hội Tinh hoa Ẩm thực Gia Lai quy tụ nhiều sắc màu hương vị

Thứ Sáu, 21:34, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 27/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), tỉnh Gia Lai khai mạc Ngày hội Tinh hoa Ẩm thực Gia Lai năm 2026. 51 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP của Gia Lai, Huế, Nghệ An, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi cùng hội tụ, tạo nên không gian giao thoa ẩm thực đa dạng.

Đêm khai mạc nổi bật với chương trình quảng diễn ẩm thực do các nghệ nhân, đầu bếp thực hiện. Du khách được trực tiếp theo dõi kỹ thuật mổ cá ngừ đại dương, chế biến bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam.

Đặc biệt, màn trình diễn đồ uống “Đại ngàn Fusion” kết hợp rượu Bàu Đá và cà phê chiết xuất lạnh đã gửi gắm thông điệp kết nối giữa đại ngàn và biển cả.

ngay hoi tinh hoa Am thuc gia lai quy tu nhieu sac mau huong vi hinh anh 1
Người dân xã Kông Lơng Khơng (Gia Lai) biểu diễn cách chế biến gà nướng cơm lam truyền thống của người Bahnar.

Thông qua việc giới thiệu câu chuyện và quy trình chế biến món ăn, Gia Lai kỳ vọng tạo dấu ấn riêng, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. 

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 29/3. 

ngay hoi tinh hoa Am thuc gia lai quy tu nhieu sac mau huong vi hinh anh 2
Các đầu bếp chế biến món ăn từ cá biển.

Ông Nguyễn Xuân Bắc- Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đến Ngày hội cảm nhận: “Chúng tôi được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Gia Lai thì cảm thấy rất ngon miêng, cảm nhận rõ cái tình của người Gia Lai trong đấy. Với những cảnh đẹp, món ăn và sự tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, tôi tin Gia Lai sẽ sớm thành điểm đến, điểm sáng của du lịch Việt Nam. Nếu ai chưa đến Gia Lai, cần có kế hoạch đến ngay, ai đến rồi mà chưa quay lại thì thật là phí”.

ngay hoi tinh hoa Am thuc gia lai quy tu nhieu sac mau huong vi hinh anh 3
Nhiều gian hàng khác giới thiệu tinh hoa ẩm thực các tỉnh và các quốc gia trên thế giới.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: ngày hội ẩm thực tinh hoa gia lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

800 nghệ nhân tham dự Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai
800 nghệ nhân tham dự Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tối nay 12/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Khai mạc ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ Tư năm 2025 với sự tham gia của 800 nghệ nhân đại diện các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

800 nghệ nhân tham dự Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

800 nghệ nhân tham dự Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tối nay 12/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Khai mạc ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ Tư năm 2025 với sự tham gia của 800 nghệ nhân đại diện các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trải nghiệm Giấc mơ đại ngàn trong Ngày hội Du lịch phố núi Pleiku
Trải nghiệm Giấc mơ đại ngàn trong Ngày hội Du lịch phố núi Pleiku

VOV.VN - Tiếp nối những sự kiện của Tuần Văn hoá Du lịch 2023 của tỉnh Gia Lai, hôm nay, 18/11, TP. Pleiku khai mạc Ngày hội Du lịch 2023 và Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn cùng các lễ hội đường phố, triển lãm, hội chợ đặc sắc

Trải nghiệm Giấc mơ đại ngàn trong Ngày hội Du lịch phố núi Pleiku

Trải nghiệm Giấc mơ đại ngàn trong Ngày hội Du lịch phố núi Pleiku

VOV.VN - Tiếp nối những sự kiện của Tuần Văn hoá Du lịch 2023 của tỉnh Gia Lai, hôm nay, 18/11, TP. Pleiku khai mạc Ngày hội Du lịch 2023 và Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn cùng các lễ hội đường phố, triển lãm, hội chợ đặc sắc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó
Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

VOV.VN - Sáng 16/11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

VOV.VN - Sáng 16/11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc