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Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Lan tỏa giá trị di sản trong đời sống nhân dân

Thứ Năm, 15:26, 05/11/2026
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VOV.VN - Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là trình diễn di sản phi vật thể tại Cố đô Hoa Lư.

Đưa di sản văn hóa về đúng vị thế trong đời sống nhân dân

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ có hơn 400 sự kiện phong phú diễn ra khắp mọi miền. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa. Đặc biệt, chuỗi hoạt động của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) cũng được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh, lan tỏa, đưa di sản văn hóa về đúng vị thế trong đời sống nhân dân.

ngay van hoa viet nam 2026 lan toa gia tri di san trong doi song nhan dan hinh anh 1
Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Tại Họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất, ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết: “Cục Di sản văn hóa đã có văn bản số 1781 ngày 29/9/2026 gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, các ban quản lý di tích, trung tâm bảo tồn di tích rồi gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố về việc định hướng tổ chức các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026”.

Các đơn vị nghiên cứu nội dung mục 3.3 trong kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tập trung tổ chức thực hành trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, ghi danh; đồng thời lồng ghép triển lãm, hội thảo, tọa đàm nhằm phát huy giá trị di tích.

ngay van hoa viet nam 2026 lan toa gia tri di san trong doi song nhan dan hinh anh 2
Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Cụ thể, nhằm tạo điểm nhấn nổi bật hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 01/10/2026, Cục Di sản văn hóa đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 2595/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chuỗi hoạt động triển lãm, tọa đàm, giao lưu và trình diễn thực hành di sản.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 22/11/2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), do Cục Di sản văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị liên quan triển khai.

Chương trình tập trung vào 4 nhóm hoạt động lớn: Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; hoạt động tọa đàm về chủ đề quản lý cổ vật, đào tạo nhân lực giám định cổ vật; tuyên truyền, giao lưu thông qua chương trình giáo dục di sản văn hóa; và tuyên truyền giao lưu trình diễn thực hành di sản văn hóa Việt Nam.

Việc chọn Cố đô Hoa Lư làm sân khấu thực hành di sản văn hóa ngay trước mốc 23/11 mang ý nghĩa sâu sắc khi khai thác chiều sâu lịch sử của vùng đất cố đô để làm nổi bật sức sống bền bỉ của di sản phi vật thể trong lòng di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 05/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện).

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng. 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động bám sát Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Trung ương.

Di sản văn hóa phi vật thể không phải là ký ức đóng băng trong bảo tàng hay hồ sơ lưu trữ, mà là thực thể sống trong đời sống của cộng đồng. Việc kết nối chuỗi hoạt động của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, người gìn giữ, vừa là người thụ hưởng trực tiếp các giá trị di sản. Đó chính là nền tảng cốt lõi để khơi dậy sức mạnh nội sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa văn hóa trở thành động lực phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

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Thanh âm Việt Nam: Mỗi người dân cùng viết nên giai điệu Tổ quốc

VOV.VN - "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống", chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã tạo ra sân chơi âm nhạc rộng mở cho người dân. Từ lời ru, tiếng rao đến âm thanh lao động, mỗi giai điệu sẽ góp phần xây dựng Ngân hàng giai điệu và Bản đồ âm nhạc Việt Nam...

Hoàng Yến/VOV.VN
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