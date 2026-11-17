Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND Thành phố, Hà Nội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/6/2026 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 664/KH-SVHTT ngày 30/7/2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nghệ thuật và tổ chức liên quan thực hiện chương trình.

Đây là chương trình của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện. Quy mô dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người, với đại biểu các cơ quan Trung ương, Thành phố, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và Nhân dân.

Phát biểu tại họp báo chiều 17/11, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội

“Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô ‘Văn hiến - Văn minh - Hiện đại’”, ông Phạm Xuân Tài nói.

Sự kiện được tổ chức như một ngày hội cộng đồng mang tính biểu trưng nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Đồng thời, chương trình huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ, cộng đồng dân cư và đông đảo Nhân dân để bảo tồn, thực hành và trao truyền giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Hành trình từ cội nguồn đến Hà Nội đương đại

Trước lễ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ dự kiến diễn ra từ 7h00 - 7h15 ngày 21/11 tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Từ 7h30 - 9h30 ngày 21/11, Lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhà hát Múa rối Thăng Long được giao làm đầu mối thực hiện kịch bản, đạo diễn, thiết kế nhận diện và sân khấu chính, phối hợp hướng dẫn tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và triển khai chương trình khai mạc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường

Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếp đó, tuyến diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm được triển khai qua ba chương chủ đề, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư từ các xã, phường.

Ở chương mở đầu “Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử”, các khối diễu hành gợi nhắc huyền sử con Rồng cháu Tiên, giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh; thờ Chử Đồng Tử; thờ Mẫu Tam phủ; cùng hình tượng Thánh Gióng, hội Gióng. Bên cạnh đó là các khối giới thiệu Thăng Long tứ trấn và chương trình biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô”.

Sang chương hai “Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ”, hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”... Công chúng cũng được tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn...

Khép lại hành trình là chương ba “Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ”. Trong nội dung “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới”, ban nhạc biểu diễn trực tiếp kết nối với phần Carnaval trang phục quốc tế với khoảng 150 diễn viên. Đại cảnh kết huy động 200 học sinh lớp 6 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp huy động cùng các lực lượng biểu diễn trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới.

Hình tượng "Lưỡng long chầu nguyệt" đang được gấp rút hoàn thiện tại khu vực trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Lan tỏa không gian nghệ thuật, công nghệ số suốt 4 ngày sự kiện

Tại buổi họp báo, Đạo diễn Hoàng Công Cường thông tin: “Năm nay chúng ta lựa chọn biểu tượng 'Lưỡng long chầu nguyệt' gắn với dấu ấn lịch sử của Thủ đô, khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Lưỡng Long Chầu Nguyệt là một câu chuyện xuyên suốt hình trình văn hóa vùng đất Thăng Long, nơi hội tụ tất cả các nền văn hóa trong dòng chảy văn hóa của cả nước. Chầu nguyệt, nguyệt là ánh trăng, là ánh sáng, và ở giữa biểu tượng của nguyệt là logo của ngày văn hóa để tôn vinh tất cả những di sản văn hóa của Việt Nam”.

Song song với các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát tại khu vực trung tâm có chương trình phục vụ khán giả riêng từ ngày 21 - 24/11. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2 - 3 suất diễn/ngày, mỗi suất khoảng 30 phút về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh, kèm giao lưu nghệ sĩ và tặng ảnh lưu niệm. Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng lên 4 - 5 suất múa rối nước/ngày, bổ sung tiết mục dàn dựng riêng cho sự kiện và tổ chức không gian trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện diễn ra vào tối 22/11/2026 tại hồ Hoàn Kiếm với hai suất trình diễn ánh sáng nghệ thuật, từ 20h00 - 20h30 và 21h00 - 21h30. Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Trong bốn ngày từ 21 - 24/11/2026, không gian trưng bày, trải nghiệm di sản và công nghệ số cũng được mở rộng tại nhiều địa điểm trung tâm. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham quan trưng bày văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại số 45 Tràng Tiền, triển lãm nghệ thuật kết hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình & Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu).

Mở rộng không khí ngày hội về các xã, phường trong hai ngày cuối tuần

Từ ngày 23 - 24/11/2026, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại thiết chế văn hóa - thể thao, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng ở các xã, phường. Chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, giúp nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà trường, câu lạc bộ và người dân nhiều thế hệ gặp gỡ, chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, thông tin về kịch bản chi tiết, lực lượng biểu diễn và lịch các suất diễn có thể được điều chỉnh theo công tác triển khai, tổng duyệt và điều kiện thực tế. Thông qua chuỗi hoạt động từ nghi lễ, nghệ thuật dân gian đến nghề thủ công và sáng tạo, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc và tăng sức hấp dẫn của Hà Nội như một điểm đến văn hóa.

Hà Nội sẽ cấm một số tuyến đường trong khu vực quanh Hồ Gươm. Thời gian cấm đường đề xuất từ 12h – 19h các ngày 18, 19, 20/11 và từ 6h – 10h30 ngày 21/11/2026. Trong các ngày hợp luyện, tổng duyệt, dự kiến tạm đóng các đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay tại khu vực tổ chức; riêng ngày 19 và 20/11, bổ sung làn đường sát hồ Hoàn Kiếm trên phố Lê Thái Tổ, đoạn từ nút giao Hàng Khay đến Hàng Trống. Phương tiện được phân luồng qua các tuyến Hai Bà Trưng, Lò Sũ, Ngô Quyền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Đồng thời, đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam phối hợp bố trí các bãi, điểm đỗ xe và khu vực tập kết phục vụ Chương trình, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.