Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/11 tại xã Cái Bè.

Trong dịp này tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức chuỗi sự kiện bao gồm hơn 30 nhóm hoạt động trọng tâm với chủ đề “Văn hóa soi đường – Đồng Tháp vươn xa”. Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11. Các hoạt động được thiết kế và tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở tại 102 xã, phường và khu dân cư.

Đại diện Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp thông tin về Kế hoạch động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,

Các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11. Các ấp, khu phố tổ chức các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản vật địa phương, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đối với các xã, phường, ngày 24/11 sẽ diễn ra các hoạt động liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian văn hóa hoặc sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch; đồng thời lựa chọn ít nhất một mô hình để duy trì, xây dựng cộng đồng cơ sở “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng và học tập lịch sử thông qua di sản. Các trường học cũng đưa trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026

Riêng chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi và hoạt động thể thao tiêu biểu. Trong đó có Cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Hòa giai điệu mới, sáng mãi tình đoàn kết”; cuộc thi nói chuyện chuyên đề và cuộc thi giới thiệu sách bằng hình thức video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương”; cùng 7 cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức 3 hoạt động thể thao gồm: Giải Pickleball tỉnh Đồng Tháp năm 2026 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ đề “Lan tỏa giá trị văn hóa – Kết nối sức mạnh toàn dân”; đăng cai tổ chức bảng B Giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2026 và môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức 15 hoạt động hội thảo, trưng bày và không gian trải nghiệm đặc sắc khác, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.