English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư

Thứ Ba, 09:50, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/11 tại xã Cái Bè.

Trong dịp này tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức chuỗi sự kiện bao gồm hơn 30 nhóm hoạt động trọng tâm với chủ đề “Văn hóa soi đường – Đồng Tháp vươn xa”. Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11. Các hoạt động được thiết kế và tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở tại 102 xã, phường và khu dân cư.

ngay van hoa viet nam va ngay hoi Dai doan ket toan dan toc huong ve khu dan cu hinh anh 1
Đại diện Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp thông tin về Kế hoạch động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,

Các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11. Các ấp, khu phố tổ chức các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản vật địa phương, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đối với các xã, phường, ngày 24/11 sẽ diễn ra các hoạt động liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian văn hóa hoặc sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch; đồng thời lựa chọn ít nhất một mô hình để duy trì, xây dựng cộng đồng cơ sở “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng và học tập lịch sử thông qua di sản. Các trường học cũng đưa trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

ngay van hoa viet nam va ngay hoi Dai doan ket toan dan toc huong ve khu dan cu hinh anh 2
Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026

Riêng chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi và hoạt động thể thao tiêu biểu. Trong đó có Cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Hòa giai điệu mới, sáng mãi tình đoàn kết”; cuộc thi nói chuyện chuyên đề và cuộc thi giới thiệu sách bằng hình thức video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương”; cùng 7 cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức 3 hoạt động thể thao gồm: Giải Pickleball tỉnh Đồng Tháp năm 2026 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ đề “Lan tỏa giá trị văn hóa – Kết nối sức mạnh toàn dân”; đăng cai tổ chức bảng B Giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2026 và môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức 15 hoạt động hội thảo, trưng bày và không gian trải nghiệm đặc sắc khác, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển
Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển

VOV.VN - Văn hóa không chỉ làm nên bản sắc của một vùng đất, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển. Với Đồng Tháp, hành trình ấy đang được viết tiếp từ hoa sen – loài hoa đã gắn bó với đất và người nơi đây qua bao thế hệ.

Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển

Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển

VOV.VN - Văn hóa không chỉ làm nên bản sắc của một vùng đất, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển. Với Đồng Tháp, hành trình ấy đang được viết tiếp từ hoa sen – loài hoa đã gắn bó với đất và người nơi đây qua bao thế hệ.

Hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026
Hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026

VOV.VN - Tối 21/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới”. Trong 3 ngày diễn ra, hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen lần này.

Hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026

Hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026

VOV.VN - Tối 21/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới”. Trong 3 ngày diễn ra, hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen lần này.

Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Sen lần thứ 3 "Về nghe Sen kể chuyện"
Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Sen lần thứ 3 "Về nghe Sen kể chuyện"

VOV.VN - Tối 18/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 chính thức được khai mạc tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Lễ hội sen năm nay với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện", sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng.

Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Sen lần thứ 3 "Về nghe Sen kể chuyện"

Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Sen lần thứ 3 "Về nghe Sen kể chuyện"

VOV.VN - Tối 18/6, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 chính thức được khai mạc tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Lễ hội sen năm nay với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện", sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng.

Nguyễn Ngọc Yến Thi giành giải Nhất hội thi “Duyên dáng miệt vườn” tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Yến Thi giành giải Nhất hội thi “Duyên dáng miệt vườn” tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Hội thi “Duyên dáng miệt vườn” lần thứ I tỉnh Đồng Tháp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Hội thi thu hút 42 thí sinh tham gia, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, tự tin và đậm đà bản sắc của người phụ nữ Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Yến Thi giành giải Nhất hội thi “Duyên dáng miệt vườn” tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Ngọc Yến Thi giành giải Nhất hội thi “Duyên dáng miệt vườn” tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Hội thi “Duyên dáng miệt vườn” lần thứ I tỉnh Đồng Tháp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Hội thi thu hút 42 thí sinh tham gia, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, tự tin và đậm đà bản sắc của người phụ nữ Nam Bộ.

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"
Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

VOV.VN - Tối 5/6, tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội trái cây lần thứ I với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

Tưng bừng lễ hội trái cây với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt"

VOV.VN - Tối 5/6, tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội trái cây lần thứ I với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc