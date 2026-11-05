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Nghệ An sẽ trưng bày bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn

Thứ Năm, 21:55, 05/11/2026
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VOV.VN - Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn có niên đại thế kỷ VII – VIII sẽ được giới thiệu trong không gian trưng bày chuyên biệt tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức không gian trưng bày chuyên biệt bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết".

nghe an se trung bay bao vat quoc gia hop dung xa li thap nhan hinh anh 1
Nghệ An trưng bày bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn. (Ảnh: Hải Chi).

Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn có niên đại khoảng thế kỷ VII – VIII, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2089/QĐ-TTg năm 2017.

Theo tài liệu do Bảo tàng Nghệ An cung cấp, chiếc hộp được chế tác từ kim loại màu vàng, có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm và nặng khoảng 200g. Hiện vật gồm hai phần là nắp và thân hộp.

Phần nắp có các cạnh hơi lõm xuống, tạo dáng như mái nhà, trên đỉnh trang trí dải hoa văn hoa cúc sáu cánh. Thân hộp được chế tác công phu, các mép cạnh gò chắc chắn, xung quanh trang trí dải hoa sen cách điệu nối tiếp nhau thành khung hình chữ nhật.

Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong các năm 1985 – 1986.

Việc phát hiện hộp xá lị đã góp thêm tư liệu khẳng định xá lị đã có mặt ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng từ khá sớm, qua đó hé mở diện mạo Phật giáo buổi đầu đời ở xứ Nghệ.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 khai mạc vào 20h ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn diễn ra vào 20h ngày 18/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

nghe an se trung bay bao vat quoc gia hop dung xa li thap nhan hinh anh 2
Tháng 12/2017, hộp xá lị được công nhận là bảo vật quốc gia. (Ảnh: Hải Chi).

Cùng với hoạt động này, Bảo tàng Nghệ An tổ chức triển lãm “Đất và Người Nghệ An” và trưng bày chuyên đề “Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật”. Từ ngày 19 đến 23/11, mỗi tối sẽ có chương trình nghệ thuật kết hợp hành trình chiêm bái Xá Lị Tháp Nhạn, diễn ra từ 20h đến 20h30.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch cũng được tổ chức. Đáng chú ý là tour trải nghiệm “Dòng Lam ngân Ví” ra mắt tại khu vực Bến Thủy, kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Các chương trình khác gồm biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; trình diễn áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số, nhảy dân vũ; giới thiệu sản vật và ẩm thực xứ Nghệ. Bên cạnh đó là hoạt động biểu dương các điển hình “Dân vận khéo”, “Người làm công tác Mặt trận tiêu biểu”; lễ tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu ngày 17/11 và Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” tối 22/11 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2.

Chương trình Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 dự kiến bế mạc ngày 24/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Bá Thăng/VOV.VN
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