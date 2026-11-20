Quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ ba miền cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, với sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân, MC Danh Tùng, chương trình giới thiệu 15 tiết mục mang sắc thái văn hóa đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Từ dân ca quan họ, chèo, xẩm, chầu văn đến dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và những sáng tác đương đại, chương trình phác họa bức tranh âm nhạc Việt Nam phong phú về chất liệu, hình thức diễn xướng và phong cách biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” với sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân, MC Danh Tùng.

Với thông điệp “Tôn vinh bản sắc - Tiếp nối di sản - Bồi đắp sức mạnh Việt Nam”, chương trình hướng tới việc giới thiệu những giá trị nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ghi nhận vai trò của nghệ sĩ trong thực hành, trao truyền di sản, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Được tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền” lựa chọn âm nhạc làm phương tiện kết nối những sắc thái văn hóa vùng miền, qua đó làm nổi bật sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

NSƯT Quốc Phòng.

Hội tụ ba miền qua bức tranh âm nhạc Việt Nam

Điểm nhấn trong nội dung chương trình là sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến từ những vùng văn hóa với lịch sử hình thành, môi trường thực hành và phong cách biểu đạt riêng. Các tiết mục được sắp xếp đan xen, tạo nên sự chuyển tiếp giữa những chất liệu âm nhạc, đồng thời mở ra những liên hệ giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Nghệ sĩ Thu Trang.

Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện diện qua những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, mở đầu bằng “Khách đến chơi nhà”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Ăn ở trong rừng”, “Bèo dạt mây trôi”, “Sở cầu như ý”…

Cùng với quan họ, những sắc thái nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ được giới thiệu qua Xẩm Hà thành như: “Cô bé Đông Cuông”. Tiết mục chèo “Đò đưa” và tiết mục “Duyên phận phải chiều”, một tiết mục chèo cổ đặc biệt qua phần trình diễn của NSND Thu Huyền.

NSƯT Việt Thắng.

Từ không gian văn hóa Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, chương trình mở rộng sang những sắc thái âm nhạc miền Trung với tiết mục trầu văn “Âm sắc Hương Bình” và tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Sông Lam tình mẹ”, qua phần trình diễn của NSND Hồng Lựu và nghệ sĩ Quỳnh Như.

NSND Hồng Lựu chia sẻ: “Chọn tổ khúc Sông Lam tình mẹ để biểu diễn, tôi mong dân ca Nghệ Tĩnh có thể đến gần hơn với khán giả ngoài tỉnh và người dân khắp cả nước. Qua những làn điệu quê tôi được giới thiệu trong chương trình, tôi hi vọng người nghe có thêm dịp làm quen, thêm yêu thích, rồi có thể học và hát được những câu dân ca ấy”.

Mang âm hưởng văn hóa Huế, “Âm sắc Hương Bình” gợi lên cảnh sắc, di sản và vẻ đẹp của vùng đất cố đô. Trong khi đó, “Sông Lam tình mẹ” đưa khán giả đến với những giai điệu dân ca xứ Nghệ, gắn với tình cảm gia đình và quê hương.

Ca sĩ Kyo York.

Sắc thái nghệ thuật phương Nam được giới thiệu qua “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam”, theo thể điệu Xuân Tình, Lưu Thủy Trường, với phần lời của Phạm Văn Đằng, do NSND Tấn Giao thể hiện. Tiết mục góp thêm chất liệu âm nhạc truyền thống Nam Bộ, mở rộng hành trình giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống nghệ thuật ba miền.

Nghệ sĩ Quỳnh Như.

Bên cạnh các loại hình dân gian, chương trình dành không gian cho những sáng tác đương đại mang cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Nhóm Dòng Thời Gian trình diễn “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường và “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. NSƯT Mai Lý giới thiệu “Nắng đã mềm chưa”, “Thắm sắc muôn màu”, sáng tác của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh.

Nhìn từ tổng thể, 15 tiết mục mang đến những sắc thái riêng của các vùng văn hóa. Quan họ gắn với lối hát giao duyên và những quy tắc ứng xử đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Chèo kết hợp âm nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu mang tính ước lệ, phản ánh nhiều khía cạnh đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Xẩm có cách kể chuyện, truyền tải tâm trạng và phản ánh sinh hoạt xã hội bằng lời ca, giai điệu và nhịp phách.

Nghệ sĩ Thuý Hằng.

Tiếp nối di sản từ những thế hệ nghệ sĩ

“Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi đã có quá trình hoạt động lâu năm trong các loại hình nghệ thuật truyền thống đến các gương mặt trẻ, nhóm nhạc đương đại và nghệ sĩ quốc tế.

NSND Thúy Hường, Thanh Ngoan, Thu Huyền, Hồng Lựu, Kiều Oanh, Tấn Giao cùng nhiều nghệ sĩ khác đã có quá trình gắn bó với những lĩnh vực nghệ thuật riêng. Kinh nghiệm biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc và tri thức thực hành được tích lũy qua nhiều năm là những yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ phong cách và đặc trưng nghệ thuật của từng thể loại.

NSND Kiều Oanh.

NSND Thúy Hường chia sẻ: “Đến với chương trình ‘Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền’, tôi chọn ‘Sở cầu như ý’, một làn điệu cổ của dân ca Quan họ Bắc Ninh, được hát trong các lễ hội, những cuộc hát đối đáp. Trong làn điệu này, câu "Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm" nói về những nguyện ước, mong muốn đã trở thành sự thật. Câu ‘Nguyện trăm năm duyên bén sắt cầm’ cũng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng, gửi gắm mong ước mọi điều được như ý.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo thêm những cách thể hiện và khả năng tiếp cận công chúng. Đáng chú ý, nghệ sĩ Sanchita Kulkarni tham gia biểu diễn “Ngồi tựa mạn thuyền”, ca sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” với phần lời tiếng Anh do chính mình thực hiện như là một gợi mở về khả năng giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong môi trường giao lưu văn hóa quốc tế.

NSND Tấn Giao.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Trong điều kiện đời sống văn hóa đang thay đổi, nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày càng đa dạng, nghệ thuật dân tộc cần được giới thiệu bằng những phương thức phù hợp. Các chương trình biểu diễn, hoạt động truyền thông, giáo dục và giao lưu nghệ thuật có thể tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và tiếp cận những giá trị di sản”.

Từ góc nhìn đó, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” hướng tới việc tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật và công chúng, góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập.

NSND Thanh Ngoan.

Tôn vinh bản sắc - Tiếp nối di sản - Bồi đắp sức mạnh Việt Nam

Thông điệp “Tôn vinh bản sắc - Tiếp nối di sản - Bồi đắp sức mạnh Việt Nam” thể hiện định hướng nội dung của chương trình, gắn việc giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống với ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong đời sống hôm nay.

Tôn vinh bản sắc trước hết là ghi nhận những giá trị văn hóa đã được hình thành, tích lũy và trao truyền trong lịch sử. Đối với âm nhạc dân tộc, những giá trị ấy hiện diện qua làn điệu, tiết tấu, cách hát, nhạc cụ, phong cách biểu diễn và những tri thức nghề nghiệp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

NSND Thu Huyền

NSND Tấn Giao chia sẻ: “Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Khi được may mắn tham gia trình diễn vào đúng ngày này, tôi cảm thấy mình không đơn thuần đang biểu diễn phục vụ khán giả, mà còn đang góp một mảnh ghép nhỏ vào hành trình lan toả truyền thống văn hoá đến với công chúng”.

Tiếp nối di sản là trách nhiệm của các chủ thể văn hóa, từ nghệ sĩ, người thực hành và truyền dạy nghệ thuật đến các cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo, báo chí và công chúng. Việc duy trì môi trường thực hành, tạo điều kiện cho hoạt động biểu diễn và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với sức sống lâu dài của di sản.

NSND Thuý Hường.

Ở chiều sâu hơn, văn hóa góp phần bồi đắp những giá trị tinh thần, củng cố ý thức về cội nguồn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần gắn kết cộng đồng. Hoạt động bảo tồn, phát huy di sản cũng tạo nền tảng cho sáng tạo nghệ thuật, giao lưu văn hóa và phát triển các sản phẩm văn hóa phù hợp với đời sống hiện đại.

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa những sắc thái âm nhạc của ba miền đất nước. Từ lời ca quan họ, tiếng xẩm, làn điệu chèo, chầu văn đến dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và những sáng tác đương đại, mỗi tiết mục góp một tiếng nói riêng trong bức tranh văn hóa Việt Nam.

NSƯT Mai Lý.

Sự hội tụ ấy gợi nhắc những giá trị được bồi đắp qua lịch sử. Trong tiến trình phát triển của đất nước, di sản được các thế hệ gìn giữ và trao truyền tiếp tục là nguồn cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức về cội nguồn dân tộc.