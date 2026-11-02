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Nghệ sĩ piano Nguyễn Phạm Minh Hoàng: Thắp sáng đam mê từ những phím đàn

Thứ Hai, 06:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Bắt đầu bén duyên với phím đàn muộn màng ở tuổi 10, vượt qua những thử thách tại trời Âu và trở về cống hiến cho quê hương, nghệ sĩ piano Nguyễn Phạm Minh Hoàng đã và đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu âm nhạc cổ điển.

Cơ duyên muộn màng và ngọn lửa đam mê bền bỉ

Không sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, Nguyễn Phạm Minh Hoàng đến với piano ở tuổi 10 – độ tuổi được xem là khá muộn so với tiêu chuẩn khắt khe của bộ môn nghệ thuật hàn lâm này. Thế nhưng, chính sự kiên trì và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc đã trở thành thứ "nhiên liệu" giữ chân anh bên những phím đàn.

Dưới sự dìu dắt của PGS.TS. Nguyễn Minh Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Hoàng đã xuất sắc tốt nghiệp loại Xuất sắc hệ Trung cấp vào năm 2016 và được tuyển thẳng lên hệ Đại học. Những bước đi vững chắc ấy được minh chứng qua loạt học bổng danh giá như học bổng Toyota (2014), Yamaha (2015) và Kumho Asiana (2016).

nghe si piano nguyen pham minh hoang thap sang dam me tu nhung phim dan hinh anh 1
nghe si piano nguyen pham minh hoang thap sang dam me tu nhung phim dan hinh anh 2
Nghệ sĩ piano Nguyễn Phạm Minh Hoàng

Chuyến "phượt học thuật" rực rỡ tại thủ đô Budapest

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình nghệ thuật của Minh Hoàng diễn ra vào năm 2018, khi anh vinh dự nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary để theo học tại Franz Liszt Academy of Music (Budapest) – cái nôi đào tạo âm nhạc danh tiếng toàn cầu.

Bước chân đến một chân trời nghệ thuật hoàn toàn mới với vô vàn bỡ ngỡ và áp lực, nam nghệ sĩ trẻ đã chọn cách đối mặt bằng sự nỗ lực gấp nhiều lần. Năm 2021, anh tốt nghiệp Cử nhân với kết quả "Xuất sắc Nổi bật" dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư Gulyás István và Jandó Jenő. Chưa dừng lại ở đó, năm 2022, anh tiếp tục giành học bổng Thạc sĩ, có cơ hội thụ giáo những tên tuổi huyền thoại như Balázs János hay Szokolay Balázs.

Bên cạnh chương trình chính quy, Minh Hoàng không ngừng trau dồi qua các lớp masterclass quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi lớn như Staffan Sandström, Ratko Delorko hay Davide Cabassi, tích lũy cho mình tư duy biểu diễn tầm cỡ thế giới.

nghe si piano nguyen pham minh hoang thap sang dam me tu nhung phim dan hinh anh 3

Trở về quê hương và sứ mệnh "truyền lửa" thế hệ trẻ

Mang theo khối hành trang đồ sộ từ châu Âu trở về, Nguyễn Phạm Minh Hoàng liên tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc thủ đô qua chuỗi chương trình chất lượng cao: The Art of the Piano Vol.16 - Chopin's First Love tại Maestoso (2024), đêm nhạc độc tấu Moonlight (2025) và gần đây nhất là dấu ấn đầy thăng hoa trong chương trình độc tấu RAINISM vào tháng 6/2026.

Từ một nghệ sĩ tự do chinh phục những sân khấu lớn nhỏ, Minh Hoàng nay đã rẽ hướng sang một vai trò mới: Giảng viên Piano tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

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Thấu hiểu thực tế rằng âm nhạc cổ điển đôi khi vẫn bị xem là "hàn lâm" và kén người nghe trước các lựa chọn giải trí hiện đại, anh đã khéo léo dùng những "bí kíp" tích lũy từ Hungary để giúp học sinh, sinh viên Việt Nam phá rào cản, chạm gần hơn đến vẻ đẹp của âm nhạc bác học. Mỗi ngày đứng lớp đối với anh không chỉ là truyền thụ kỹ thuật, mà còn là hành trình thắp lên ngọn lửa đam mê – nơi anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm 10 tuổi trong ánh mắt của các thế hệ học trò.

Với sự kết hợp nhịp nhàng giữa biểu diễn quốc tế và sự nghiệp giáo dục, nghệ sĩ piano Nguyễn Phạm Minh Hoàng đang từng bước thực hiện những hoài bão lớn: Đưa tài năng trẻ bước ra ánh sáng của các sân khấu lớn, tiếp tục nối dài sức sống của âm nhạc cổ điển trên sóng phát thanh VOV3 cũng như đời sống âm nhạc nước nhà.

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Xuân Kỳ/VOV3
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