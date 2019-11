Á hậu Hoàng Thùy gây xúc động khi catwalk cùng bệnh nhân ung thư

Nằm trong khuôn khổ chương trình Road To Miss Universe 2019 và dự án WE, Á hậu Hoàng Thùy đã tổ chức buổi Fashion Show mang tên “We Are Enough” dành cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái… với ý nghĩa tôn vinh nghị lực sống và khuyến khích sự tự tin.

Dù bận rộn với lịch trình chuẩn bị cho Miss Universe 2019 cũng như đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Á hậu Hoàng Thùy vẫn dành nhiều thời gian cho các dự án vì cộng đồng mà cô luôn ấp ủ. Trong đó, dự án WE là chiến dịch mà cô tâm huyết nhất, với nhiều hoạt động huấn luyện kỹ năng sống cho đối tượng phụ nữ, cũng như diễn thuyết tại một số trường Đại học, trung học phổ thông trên cả nước.

Dự án WE với tên đầy đủ Women Empowerment được Hoàng Thùy sáng lập với mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực. Không chỉ đơn thuần là giao lưu, chia sẻ, cô còn trực tiếp hướng dẫn mọi người những bí quyết để tự tin hơn, từ cách đi đứng, cách nói chuyện cho đến giao tiếp bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt.

Hoàng Thùy hướng dẫn catwalk cho mọi người.

Hoàng Thùy đã cùng với dự án WE đi qua rất nhiều vùng miền trên cả nước. Điển hình như tại Nha Trang, An Giang, Đà Lạt và đặc biệt tại Đà Nẵng, buổi workshop nằm trong khuôn khổ của Dự án WE đã thu hút tới hơn 700 người tham dự lấp kín cả hội trường. Tại mỗi nơi mà Hoàng Thùy đi qua, cô đều để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự, đó có thể là sự chia sẻ, sự cảm thông hay đơn giản là những cảm hứng sống tích cực.

Và tiếp tục nằm trong khuôn khổ dự án WE, buổi workshop “We are Enough” đã được diễn ra. Đặc biệt đây là một buổi workshop chia sẻ kỹ năng sống cần thiết dành riêng cho các bệnh nhân ung thư, Á hậu Hoàng Thùy tiếp tục giữ vai trò là diễn giả chính.

Hoàng Thùy cũng chia sẻ thêm rằng: “Đối với Thùy lý do mà Thùy chọn bệnh nhân ung thư bởi vì Thùy có một người bạn, đó chính là chị Thủy Muối là người đã sáng lập ra tổ chức Salt Cancer Initiative để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Mỗi lần nói chuyện với chị, Thùy cảm thấy như mình được khai sáng, được truyền một năng lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và Thùy muốn sẽ làm những điều gì đó cho cộng đồng và đặc biệt là cho những bệnh nhân ung thư”.

Thông qua chương trình, Hoàng Thùy vô cùng xúc động bởi tinh thần chiến binh của những người đến tham dự. Đặc biệt cô cảm thấy khâm phục trước nghị lực sống của các bệnh nhân. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều rất yêu cuộc sống này. Bản thân Á hậu Hoàng Thùy cũng chia sẻ, sau chương trình, cô cũng học được nhiều bài học hữu ích áp dụng cho cuộc sống từ chính các bệnh nhân. Từ đó, buổi Fashion Show dành riêng cho các bệnh nhân ung thư tiếp tục được ra đời như một mong ước của Hoàng Thùy và cả cộng đồng.

Không chỉ đứng ra tổ chức, Hoàng Thuỳ còn đảm nhận vai trò hướng dẫn chính, trực tiếp chia sẻ và huấn luyện những kỹ năng catwalk nhằm mục đích truyền cảm hứng sống, năng lượng tích cực đến các bệnh nhân ung thư. Chương trình không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của gia đình các bệnh nhân và có cả sự góp mặt của em gái cùng mẹ của Hoàng Thùy.

Á hậu Hoàng Thuỳ chia sẻ cô rất đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân nhưng mặt khác cũng vô cùng xúc động bởi tinh thần chiến đấu và khâm phục trước nghị lực sống của họ, chính vì thế mà Hoàng Thuỳ mong muốn bản thân các bệnh nhân sẽ có cơ hội được toả sáng năng lượng tích cực đó ngay trên sân khấu Fashion Show “We Are Enough”.

“Mỗi người là một câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều có chung khát khao là họ rất yêu thương và trân trọng cuộc sống này. Sau chương trình, Thuỳ đã được trải nghiệm thêm ý nghĩa của nụ cười, sự ấm áp trong trái tim, cảm nhận tình yêu thương đã được lan tỏa đến từng nơi, từng người” - Hoàng Thuỳ chia sẻ thêm về cảm xúc trong chương trình./.