Á hậu Hoàng Thùy nghẹn ngào nói về điểm yếu “thiếu tình yêu thương“

Với phần thi ứng xử trước Hội đồng giả định trong tập 6 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never", Hoàng Thùy đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình và nhận được đánh giá cao từ các vị cố vấn chuyên môn.

Phần thi ứng xử là một trong những phần thi vô cùng quan trọng để khẳng định bản lĩnh của các cô gái tại các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới và đặc biệt là tại Miss Universe.

Hoàng Thùy xuất hiện trong phần thi ứng xử

Diện một bộ trang phục vest vô cùng trang trọng, lịch sự đến từ NTK Chung Thanh Phong, Hoàng Thùy di chuyển đến địa điểm của BTC để đón nhận thử thách trong phần thi ứng xử. Ba khách mời giữ vai trò đánh giá và nhận xét phần thử thách ứng xử gồm: Chuyên gia đào tạo Catwalk đến từ Philippines - Santos Anjo, Nhà báo - MC Lê Phước Lập, Phó GS - TS Trần Hữu Đức. Đặc biệt thầy Santos Anjo đã quyết định từ Philippine trở về để tham gia phần thử thách này. Hoàng Thùy sẽ gặp lần lượt từng vị cố vấn chuyên môn và đối mặt với những câu hỏi hóc búa được dành riêng cho mình.

Bước vào phần đầu tiên của thử thách với Nhà báo - MC Lê Phước Lập, Hoàng Thùy đã rất tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước những câu hỏi được đặt ra liên tiếp. Khi được yêu cầu tự giới thiệu bản thân một cách ấn tượng nhất, Hoàng Thùy đã chia sẻ rằng: “Có một người bạn đã nói với em rằng: Hoàng Thùy ơi, bạn rất giống một quả dứa… Nhìn bề ngoài thì bạn rất là xù xì, khi mà tôi tới gần bạn, tôi cảm thấy bạn rất ngọt ngào. Và em có nguồn năng lượng tích cực khi mà em muốn chạm vào một cái gì đó, em muốn nó trở nên tốt đẹp hơn”. Câu trả lời này đã khiến cho Nhà báo Lê Phước Lập vô cùng hào hứng phải thốt lên rằng: “Hãy mang những câu chuyện tuyệt vời đó và hãy nói bằng trái tim của mình như vậy khi ra thế giới em nhé”.

Bên cạnh đó, Nhà báo Lê Phước Lập đã dành cho Hoàng Thùy một câu nói: “Chiến đấu không chỉ để chiến thắng mà chiến đầu từ chiến thắng”. Đây chắc hẳn rằng sẽ là một câu nói chạm đến trái tim và truyền cảm hứng cho Hoàng Thùy. Khi được hỏi về câu nói đặc biệt này, Hoàng Thùy đã chia sẻ rằng: “Em nghĩ rằng em đến với Miss Universe không phải là để cạnh tranh với bất cứ một ai. Mà em đến với Miss Universe để mang lý tưởng sống của mình, mang câu chuyện của mình và mang hình ảnh của mình đại diện cho đất nước Việt Nam”.

Xuyên suốt phần thi của mình, Hoàng Thùy luôn nhấn mạnh rằng việc rèn luyện và học tập tích lũy kiến thức là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta có một nền giáo dục tốt thì chúng ta sẽ có những biện pháp tốt để có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp trong xã hội.

Tiếp tục phần thi ứng xử với Phó GS - TS Trần Hữu Đức, Hoàng Thùy tiếp tục đối mặt với những câu hỏi “xoắn não” không kém Nhà báo Lê Phước Lập. Khi được hỏi về người thầy/cô mà Hoàng Thùy biết ơn nhất trong đời, thì câu trả lời của cô khiến người nghe không khỏi bất ngờ: Chú tài xế lái xe.

Hoàng Thùy chia sẻ rằng: “Quá khứ của em từng là một cô bé bán hàng rong trên những chuyến xe Bắc - Nam. Cô bé 9 tuổi trên những chiếc xe đó phải nhảy lên nhảy xuống trong lúc chiếc xe đang chạy và cô ấy rất sợ. Nhưng cuộc sống của cô bắt buộc phải làm những điều đó. Chú tài xế đã từng nói với cô ấy rằng: Hãy nhảy về phía trước! Từ đó em học được một điều rằng: Khi thử thách đến với ta thì ta hãy tập làm quen với điều đó và luôn tiến về phía trước”. Đó cũng chính là một trong những kỷ niệm mà Hoàng Thùy nhớ nhất và là động lực lớn lao tạo nên một Hoàng Thùy của ngày hôm nay.

Một câu hỏi khác được đặt ra từ Phó GS - TS Trần Hữu Đức đơn giản nhưng lại vô cùng ấn tượng: “Hãy nhắn nhủ một điều gì đó đối với đàn ông Việt Nam nói chung”. Câu hỏi này đã khiến cô phải bật cười nhẹ trước khi trả lời: “Em mong muốn đàn ông Việt Nam có thể chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ. Họ có thể khóc, có thể cười với người phụ nữ của họ. Họ có thể chia sẻ việc nhà, việc chăm sóc con cùng với gia đình. Và chia sẻ cả sự nghiệp của họ”.

Có vẻ như vấn đề bình đẳng giới trong xã hội ngày nay chưa bao giờ là một chủ đề cũ khi ở đâu đó vẫn còn rất nhiều sự bất công giữa nam - nữ, thậm chí là cả vợ - chồng trong một gia đình. Câu trả lời của Hoàng Thùy cũng làm Phó GS - TS Trần Hữu Đức rất hài lòng và dành lời khen cho cô.

Phần tiếp theo của thử thách ứng xử, Hoàng Thùy phải đối mặt với Chuyên gia đào tạo Catwalk đến từ Philippines - Santos Anjo. Đặc biệt trong phần thi này cô đã trả lời các câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Một câu hỏi ấn tượng đã được đặt ra: “Nếu trở thành Miss Universe 2019, em sẽ cảm thấy như thế nào?”. “Em nghĩ em sẽ cười lớn và cảm thấy thật hạnh phúc. Vì đó là giây phút mà em mang trọng trách của một Hoa hậu Hoàn Vũ" - Hoàng Thùy chia sẻ.

Ngay sau đó ông Santos tiếp tục đặt những câu hỏi liên tiếp để thử thách Hoàng Thùy: “Nếu điều đó thành sự thật, em nghĩ ở Việt Nam mọi người sẽ cảm thấy như thế nào?”. “Khi em 19 tuổi và trở thành quán quân của Vietnam’s Next Top Model, rất nhiều người đã đến quê hương em, đến nhà em và khóc. Họ không thể tin một cô gái bán hàng rong có thể chiến thắng một cuộc thi người mẫu. Cô gái nhỏ họ từng nghĩ không thể làm được gì có thể đứng ở đây”. Hoàng Thùy còn chia sẻ thêm về mong muốn và sự quyết tâm của mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2019.

Bước vào thử thách cuối cùng, Hoàng Thùy phải trả lời một câu hỏi trong vòng 30 giây trước cả ba vị cố vấn chuyên môn. Câu hỏi được đặt ra là: “Với tư cách là một thí sinh tại Miss Universe 2019, điểm yếu lớn nhất của em là gì?”.

Bất ngờ thay, trái ngược với sự tự tin ở những câu hỏi trước thì thử thách cuối cùng này Hoàng Thùy lại chần chừ và không thể hoàn thành phần thi. Khi đã hết thời gian 30 giây, cô đã chia sẻ về những tâm tư của mình: “Em nghĩ cái em thiếu đó chính là tình yêu thương. Yêu thương chính bản thân mình, dùng cái năng lượng và hành động của mình để có thể yêu thương được nhiều người hơn”.

Dù không hoàn thành thử thách trong thời gian quy định nhưng Hoàng Thùy đã chân thật với chính bản thân mình, hiểu và biết được bản thân mình thật sự thiếu điều gì? Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim./.