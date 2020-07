Á hậu Huyền My đẹp tựa “nữ thần”, diện đầm xẻ cao lộ chân dài gợi cảm

Mới đây, Á hậu Huyền My thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài rạng rỡ, thanh lịch khi tham dự một sự kiện ở Hà Nội.

Mới đây, Á hậu Huyền My thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài rạng rỡ, thanh lịch khi tham dự một sự kiện ở Hà Nội.

Huyền My luôn gây chú ý tại các sự kiện với phong cách chỉn chu đến từng chi tiết.

Huyền My luôn gây chú ý tại các sự kiện với phong cách chỉn chu đến từng chi tiết.

Chính nhờ sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và nhan sắc ngày càng thăng hoa rực rỡ mà Huyền My trở thành gương mặt đình đám trong làng hậu hiện nay.

Chính nhờ sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và nhan sắc ngày càng thăng hoa rực rỡ mà Huyền My trở thành gương mặt đình đám trong làng hậu hiện nay.

Ở tuổi 25, Huyền My đang ở đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Huyền My tâm sự: "Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thật lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất”.